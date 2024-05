LIVE TEXT Volodimir Zelenski, despre situația din Harkiv și Donețk: „Este dificilă, dar sub control”. Război în Ucraina, ziua 811

UPDATE 22:01 Autoritățile ucrainene au raportat explozii în Harkiv și au îndemnat oamenii să se adăpostească în locuri sigure.

„În Harkiv se aud explozii. Nu părăsiți adăpostul până când nu se declanșează alarma de raid aerian. Raportați orice lovituri de obuze inamice sau răniți la linia specială de poliție 102 (…). Nu ajutați inamicul să ne ucidă adulții și copiii”, a anunțat poliția din regiunea Harkiv pe Telegram.

UPDATE 21:56 Situația în cele mai fierbinți zone din regiunile estice Donețk și Harkiv este dificilă, dar sub control. Declarația aparține președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, relatează Ukrinform.

„(…) Este încă prea devreme pentru a trage concluzii, dar situația este sub control, soldații noștri îi distrug pe ocupanții care încearcă să avanseze. Totul este destul de tensionat, dar am întărit sectoarele, în special în Harkiv. Și acum mulți soldați, în special cei din Harkiv, au venit în apărarea regiunii. Ei își fac treaba și le mulțumesc pentru eficiența lor”, a declarat Zelenski.

UPDATE 20:53 Trupele ruse au lansat șapte atacuri aeriene asupra orașului Harkiv. 18 persoane au fost rănite, printre care o fată de 12 ani, anunță Oleg Sinegubov, șeful Administrației Militare Regionale Harkiv.

„În timpul luptelor terestre din zona Harkiv, inamicul nu renunță la încercările sale de a teroriza populația civilă din centrul regional. Astăzi, inamicul a lansat 7 lovituri aeriene în plină zi asupra sectorului rezidențial din Harkiv. Numărul răniților a crescut la 18. O fetiță de 12 ani, precum și o femeie de 61 de ani și un bărbat de 73 de ani. Rusia este o țară de teroriști!”, a spus oficialul ucrainean într-o postare pe Facebook.

UPDATE 18:33 O Ucraină puternică, de succes, prosperă și liberă este cea mai bună replică posibilă pentru dictatorul rus Vladimir Putin, iar Statele Unite, împreună cu mulți alți parteneri, sunt hotărâte să asigure succesul Ucrainei pe câmpul de luptă. Declarațiile au fost făcute de secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, în cadrul unei întâlniri cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Kiev, relatează presa ucraineană.

„Cu toții vă admirăm rezistența extraordinară, rezistența, forța și conducerea dumneavoastră. Și știm că este o perioadă dificilă, dar știm, de asemenea, că asistența este acum pe drum. O parte din aceasta a sosit deja, o parte va sosi. Iar acest lucru va face o diferență reală împotriva agresiunii rusești în curs de desfășurare pe câmpul de luptă”, a declarat Blinken.

Secretarul de stat american a adăugat că țara sa este la fel de hotărâtă să se asigure că, în timp, Ucraina se va ține ferm pe picioare din punct de vedere militar, economic și democratic: „O Ucraină puternică, de succes, înfloritoare și liberă este cea mai bună replică posibilă pentru Putin și cel mai bun garant posibil pentru viitorul vostru. Și pentru toate acestea, Statele Unite vor rămâne un partener angajat”.

„Există o serie de probleme critice care se află în fața noastră pentru lunile următoare. Și vrem să ne asigurăm că împreună cu mulți alți parteneri vom face ca aceste luni următoare să fie un succes, că vom face față provocărilor pe care le aveți și că veți depăși toate acestea, iar asta o vom face împreună”, a conchis el.

UPDATE 16:58 Președintele Volodîmîr Zelenski a avut o întrevedere cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, sosit la Kiev la 14 mai. Liderul ucrainean a menționat că a fost „o discuție detaliată despre situația de pe câmpul de luptă, sprijinul pentru soldații noștri și cooperarea în curs de desfășurare în domeniul apărării”.

Totodată, Zelenski i-a spus lui Blinken că două sisteme Patriot pentru regiunea Harkiv „ar putea contribui în mod semnificativ la protejarea vieților împotriva terorii rusești”.

La rândul său, Antony Blinken a scris că a fost alături de Ucraina „din prima zi” și va continua sprijinul pentru Kiev.

As I told President @ZelenskyyUA, the U.S. has been by Ukraine's side from day one, and we will stay by your side. pic.twitter.com/NbQx5IqPOw