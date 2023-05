LIVE TEXT 16 oameni au fost uciși și 22 au fost răniți în urma bombardamentelor rusești de miercuri asupra regiunii Herson, anunță procuratura ucraineană. Război în Ucraina, ziua 434

UPDATE 17:30 16 persoane au fost ucise și 22 rănite în urma bombardamentelor rusești asupra regiunii în Herson, anunță Biroul Procurorului General al Ucrainei.

„Până la ora 16:30, 12 persoane au fost ucise din cauza bombardamentelor asupra infrastructurii civile din centrul regional. Aproximativ 22 de persoane au fost rănite. De asemenea, în cursul zilei, o echipă de energeticieni a fost ținta focului inamic între satele Stepanovka și Muzikovka. Aceștia reparau rețelele electrice după un alt atac al armatei ruse pentru a asigura oamenilor lumină. Trei lucrători ai întreprinderii energetice au murit din cauza rănilor suferite”, a anunțat Biroul Procurorului General al Ucrainei.

UPDATE 17:28 Opt oameni au fost uciși miercuri în regiunea Herson din cauza bombardamentelor rusești, scrie presa ucraineană cu referire la autoritățile din regiune.

„Opt persoane au murit și alte zece au fost rănite astăzi ca urmare a bombardamentelor inamice”, prim-vicepreședintele Consiliului Regional Herson, Iuri Sobolevski.

Pe 3 mai, în jurul orei 11.00, rușii au bombardat un magazin din Herson, omorând trei persoane. În regiunea Herson a fost atacată o centrală electrică: Trei oameni au murit. Tot în regiunea Herson, în dimineața zilei de 3 mai, armata rusă a bombardat satul Tokarevka, omorând un bărbat de 47 de ani.

UPDATE 16:54 Președintele Dumei de Stat, Veaceslav Volodin, a comentat pe Telegram presupusul atac cu drone asupra Kremlinului, spunând că „atentatul la adresa președintelui înseamnă un atac asupra Rusiei”.

Volodin îl numește pe Zelenski „terorist” și îl acuză că a dat indicații să fie „bombardate obiectele civile”.

„Zelenski, ordonând atacuri teroriste, a intrat în rândurile altor teroriști internaționali. (…) Metodele sale criminale sunt evidente pentru întreaga comunitate mondială: șantaj nuclear, asasinarea unor personalități politice și publice, sabotajul și bombardarea obiectelor civile. Acum există și un atentat împotriva președintelui țării noastre. Regimul terorist de la Kiev, care a pus stăpânire pe un întreg stat, amenință securitatea Rusiei, a Europei și a întregii lumi”, spune Volodin.

Președintele Dumei de Stat declară că va cere „utilizarea armelor care sunt capabile să oprească și să distrugă regimul terorist de la Kiev”.

UPDATE 16:35 Alertă de atac aerian în mai multe regiuni ale Ucrainei, inclusiv în capitală. Autoritățile ucrainene îndeamnă oamenii să meargă în adăposturi.

UPDATE 16:12 Consilierul Oficiului președintelui Ucrainei, Mihailo Podoliak, susține că presupusul atac cu drone asupra Kremlinului poate fi o acțiune făcută de „forțelor de rezistență locale”.

„Apariția dronelor neidentificate pe teritoriul Kremlinului nu poate indica decât activitatea clandestină a forțelor de rezistență locale”, a scris Podoliak pe Twitter.

UPDATE 15:58 Purtătorul de cuvânt al președintelui ucrainean, Serghei Nikiforov, a declarat că Kievul nu este implicat în atacul cu drone asupra Kremlinului.

„Nu avem nicio informație despre așa-numitele atacuri nocturne asupra Kremlinului”, a declarat pentru BBC purtătorul de cuvânt al președinției ucrainene, Serghei Nikiforov.

El a calificat atacul cu drone asupra Kremlinului drept „o escaladare înainte de 9 mai”.

UPDATE 15:36 Moscova susține că Ucraina ar fi încercat să atace Kremlinul noaptea trecută cu două drone, anunță presa rusă de stat. Președintele rus nu a avut de suferit, iar programul de lucru al lui Putin a rămas neschimbat, a precizat Kremlinul, transmite Novaya Gazeta Europa. Kievul deocamdată nu a comentat acuzațiile Moscovei.

Din imaginile apărute pe rețele s-ar observa atacul cu drone asupra clădirii Kremlinului. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin a declarat după incident că începând de astăzi este interzisă lansarea dronelor în Moscova, „cu excepția dronelor folosite prin deciziile autorităților publice”.

UPDATE 13:40 Forțele ruse au atacat în dimineața zilei de miercuri singurul hipermarket funcțional din Herson, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei.

UPDATE 13:20 Volodimir Zelenski merge la Berlin, pe 13 mai, pentru o vizită de stat de două zile, în timpul căreia va fi primit de omologul Frank-Walter Steinmeier, gazda sa, și de cancelarul federal Olaf Scholz. Un elicopter ar urma să îl ducă apoi la Aachen, unde îi va fi decernat premiul Carol cel Mare, decernat anual pentru merite deosebite în unificarea Europei.

Anunțul vizitei contravine cutumelor neoficial instituite de la începutul războiului: întâlnirile președintelui ucrainean, atât vizitele primite la Kiev cât și cele efectuate în străinătate de Zelenski, au fost făcute publice de cele mai multe ori după ce au început. Chiar astăzi, Zelenski a ajuns într-o vizită-surpriză în capitala finalndeză Helsinki.

UPDATE 11:56 Un presupus atac cu drone a provocat miercuri un incendiu care a cuprins o instalație de depozitare a petrolului în regiunea Krasnodar din sud-vestul Rusiei. Agenția rusă de știri TASS, afiliată Kremlinului, scrie că incendiul din portul Volna, în apropierea unui pod care leagă Rusia de Crimeea anexată, a fost cauzat de „căderea unei drone”.

Instalația se află în apropierea podului de la Kerci, care a fost incendiat de forțele ucrainene în octombrie 2022. Nu este clar cum a luat foc rezervorul de stocare a combustibilului, iar autoritățile din Ucraina nu au comentat deocamdată incidentul, scrie CNN.

Guvernatorul din Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a declarat într-o postare pe Telegram că aproape 200 de pompieri încearcă să stingă incendiul. Nu au fost raportate victime.

UPDATE 11:45 Armata rusă a lansat un atac cu rachete asupra regiunii Zaporojie. Nouă persoane au fost rănite, având nevoie de îngrijiri medicale, anunță primarul interimar din Zaporojie, Anatolii Kurtev.

„Au fost lansate două atacuri, unul dintre ele a fost lansat în grădina unei case private. Nouă persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale”, a declarat Kurtev.

UPDATE 09:51 Un depozit de combustibil a luat foc în apropiere de portul Kerci din regiunea Krasnodar, Rusia, scrie Unian.

Guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a declarat că incendiul a izbucnit în satul Volna și că acesta a avut „cel mai înalt grad de complexitate”. Oficialul rus nu a precizat potențialele cauze care ar fi provocat incendiul.

Incidentul a avut loc la câteva zile după ce, sâmbătă, un atac cu dronă a incendiat o instalație de depozitare a combustibilului rusesc în portul Sevastopol din Crimeea, în ceea ce Moscova a numit un atac ucrainean. Autoritățile din Ucraina nu și-au revendicat responsabilitatea pentru atacul de la Sevastopol.

