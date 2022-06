LIVE TEXT/ 100 de zile de război în Ucraina. Șeful administrației regionale de stat din Lugansk: Forțele ucrainene au preluat controlul asupra 20% din teritoriul orașului Severodonețk

Vineri, 3 iunie, se împlinesc 100 de zile de la începutul războiului din Ucraina. Orașul Severodonețk din regiunea Lugansk este atacat continuu de forțele rusești. Autoritățile regionale declară că Severodonețk rezistă și „are toate șansele de a fi în curând eliberat”. Joi, în regiunea Donețk au murit trei oameni, nouă au fost răniți. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a întâlnit joi cu președintele american Joe Biden. După întâlnire, Stoltenberg și-a exprimat încrederea că războiul din Ucraina se va termina la masa de negocieri. Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, spune că Moscova va lovi decisiv centrele de decizie dacă Ucraina va folosi armele primite de la Statele Unite ale Americii împotriva teritoriului Rusiei.

După ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat, pe 24 februarie, o „operațiune militară specială” în Ucraina, mai multe orașe au fost distruse de rachetele rusești, iar mii de oameni au fost nevoiți să fugă din calea războiului. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 21:56 Trupele ucrainene au preluat controlul asupra 20% din teritoriul orașului Severodonețk de la forțele ruse, susține șeful administrației regionale de stat din Lugansk, Serghei Gaidai, scrie unian.net.

El a subliniat că forțele armate ucrainene depun „eforturi eroice” pentru a împiedica înaintarea trupelor ruse.

„Am auzit deja de mai multe ori că armata rusă a capturat complet orașul Severodonețk. Așadar, aș vrea să spun că nu, nu au reușit să o captureze în totalitate. În plus, dacă mai devreme situația era dificilă – era vorba de aproximativ 70% din teritoriul ocupat, atunci 20% din teritoriu a fost preluat”, a spus Gaidai.

UPDATE 20:30 Trupele ruse iau cu asalt zone rezidențiale din estul orașului Severodonețk, regiunea Lugansk, anunță Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Potrivit Statului Major, în direcția Donețk, rușii au înaintat spre orașele Bahmut, Soledar și Lisichansk, dar fără succes.

„Până în prezent, aceștia s-au retras pe pozițiile ocupate anterior. Au încercat, de asemenea, să preia controlul asupra unei secțiuni de pe malul stâng al râului Doneț și să creeze condiții pentru ca forțele principale ale grupului să forțeze o traversare”, arată un comunicat al Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

UPDATE 19:00 Până la sfârșitul lunii mai curent, 2,93 milioane de refugiați ucraineni au primit statutul de protecție temporară în Europa, anunță Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite (UNHCR).

Polonia are cel mai mare număr de refugiați cu un astfel de statut – 1.142.96.000, fiind urmată de Republica Cehă și Germania, unde numărul de refugiați din Ucraina înregistrați pentru protecție temporară s-a ridicat la 361,42 mii și, respectiv, 329,34 mii.

În Germania, unde ucrainenilor li se permite să rămână fără înregistrare până la sfârșitul lunii august, au fost înregistrați 780 de mii de refugiați din Ucraina.

În Republica Cehă, potrivit informațiilor ONU, situația este diferită: aproape toți cei care au sosit au solicitat statutul de protecție – 361,42 mii din 361,56 mii.

În total, 6,98 milioane de persoane au părăsit Ucraina de la începutul războiului, în timp ce aproximativ 2,5 milioane de persoane s-au întors, potrivit Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei

UPDATE 17:44 Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR) a declarat vineri că amploarea distrugerilor din Ucraina din cauza invaziei Rusiei „sfidează înțelegerea”, scrie CNN.

Într-o declarație privind impactul a 100 de zile de război în Ucraina asupra civililor, directorul general al CICR, Robert Mardini, a declarat că „ar fi greu de imaginat prețul pe care conflictul l-a avut asupra civililor ucraineni în ultimele 100 de zile”.

„Amploarea distrugerilor din orașe sfidează înțelegerea. Case, școli și spitale au fost distruse, iar civilii au suferit ororile conflictului, cu vieți pierdute și familii sfâșiate. Mii dintre ei trăiesc cu angoasa de a nu ști ce s-a întâmplat cu cei dragi, inclusiv rudele prizonierilor de război”, a spus Mardini, îndemnându-i pe cei implicați în conflict să permită accesul CICR la toți prizonierii de război.

Agenția ONU pentru Refugiați a declarat vineri pe contul său oficial de Twitter că „o treime din populația Ucrainei a fost nevoită să fugă în 100 de zile”, adăugând că agenția se concentrează pe protecția și adăpostirea ucrainenilor.

UPDATE 16:00 Uniunea Europeană a aprobat vineri, 3 iunie, oficial al șaselea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Pachetul include un embargo complet asupra ţiţeiului rusesc şi produselor petroliere transportate pe mare, sancţiuni care vizează băncile şi televiziunile ruse. De asemenea, UE impune noi sancţiuni împotriva Belarusului.

Astfel, potrivit deciziei, Bruxelles-ul impune un embargo complet asupra ţiţeiului rusesc şi produselor petroliere transportate pe mare, reprezentând 90% din importurile UE de petrol din Rusia. Embargoul va permite perioade de tranziţie în vederea adaptării sectorului şi pieţelor globale. Astfel, ţiţeiul rusesc va fi eliminat treptat în şase luni, iar alte produse petroliere rafinate în opt luni.

De asemenea, embargoul include o scutire temporară referitoare la ţiţeiul transportat prin conducte, astfel încât, petrolul rusesc să fie eliminat în mod ordonat, iar UE şi partenerii săi să asigure alternative de aprovizionare şi să minimizeze asupra preţurilor petrolului la nivel global.

Statele membre care au o „dependenţă de livrările ţiţei din Rusia prin conducte pot beneficia de o scutire temporară şi pot continua să primească ţiţei livrat prin conductă, până când Consiliul decide altfel”, subliniază UE.

Totodată, noul pachet de sancțiuni vizează și televiziunile ruse Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24 / Russia 24 şi TV Center International, deoarece promovează o campanie de dezinformare şi „propagandă în sprijinul agresiunii ruse în Ucraina”.

În ceea ce priveşte restricţiile de export, pachetul include sancţiuni privind „substanţele chimice care ar putea fi utilizate la fabricarea armelor chimice”, se menționează în comunicatul Comisiei Europene.

În lista de sancțiuni ajung și unele bănci ruseşti, inclusiv Sberbank, cea mai mare bancă rusă, şi o bancă din Belarus, acestea fiind eliminate din sistemul financiar internațional SWIFT.

UPDATE 14:30 Procurorii care investighează cazuri de crime de război din Ucraina analizează acuzațiile de deportare forțată a copiilor în Rusia, a declarat procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, scrie Reuters.

Dreptul internațional califică deportarea forțată în masă a persoanelor în timpul unui conflict drept crimă de război. „Transferul cu forța a copiilor” în special se califică drept genocid, cea mai gravă dintre crimele de război, în conformitate cu Convenția din 1948 privind genocidul, care a stabilit că este ilegală intenția de a distruge – în totalitate sau în parte – un grup național, etnic, rasial sau religios.

Procurorul general ucrainean Irina Venediktova, a declarat că există „peste 20 de cazuri de transfer forţat de oameni” în Rusia din diferite regiuni din Ucraina de la începutul invaziei pe 24 februarie.

Venediktova nu a dat un număr al victimelor duse forțat, dar, avocatul ucrainean pentru drepturile omului, Liudmila Denisova, a declarat la mijlocul lunii mai că în Rusia au fost duși peste 210.000 de copii în timpul conflictului.

Kremlinul nu a comentat aceste cifre. Agenția de presă rusă TASS a transmis, citând un oficial al forțelor de ordine, că „peste 1,55 milioane de oameni care au sosit din Ucraina și Donbas au trecut granița cu Rusia. Printre ei, peste 254.000 de copii”.

UPDATE 13:00 În contextul celor 100 de zile de război în Ucraina, președintele Volodimir Zelensky a înregistrat și publicat un video, din centrul Kievului, în care apare alături de prim-ministrul Ucrainei Denîş Şmîhal, consilierul președintelui Ucrainei Mihail Podoleak, șeful Biroului Președintelui Ucrainei – Andrei Yermak și președintele fracțiunii „Sluga Poporului”, David Arahamia.

În mesajul său, președintele Ucrainei a declarat că: „Liderul fracțiunii este aici, șeful oficiului președintelui este aici, prim-ministrul Ucraine Șmîgal este aici, Podoleak este aici, președintele este aici. Echipa noastră este și mai mare. Forțele Armate ale Ucrainei sunt aici. Și cel mai important, poporul nostru, oamenii statului nostru sunt aici. Apărăm Ucraina deja de 100 de zile. Victoria va fi de partea noastră”.

UPDATE 12:45 Procuratura Generală a Ucrainei anunță că 261 de copii au murit în urma agresiunii ruse în Ucraina. Numărul copiilor răniți a crescut până la 463.

Tot din cauza bombardamentelor rusești, au fost avariate 1 938 de instituții de învățământ din Ucraina: 182 dintre ele au fost complet distruse.



UPDATE 12:10 Rusia ar fi pierdut 30 950 de militari în războiul din Ucraina, anunță Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Ultima dată când Ministerul rus al Apărării a anunțat despre pierderile înregistrate de armata rusă în războiul din Ucraina a fost pe 25 martie. Atunci, Moscova a anunța că 1 351 de militari ruși au murit, iar 3.825 au fost răniți în timpul așa-numite „operațiuni speciale” din Ucraina.

UPDATE 11:45 Liderul cecen Ramzan Kadîrov anunță că a avut o „întâlnire fructuoasă” cu ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu.

UPDATE 11:00 Ucraina nu intenționează să folosească sisteme de lansare multiplă de rachete de artilerie MLRS pentru lovituri pe teritoriul Rusiei – Mihail Podolyak, consilierul șefului Administrației Prezidențiale a Ucrainei,

„Ucraina nu intenționează să folosească MLRS pentru a ataca ținte din Rusia. Partenerii noștri știu unde sunt folosite armele lor. Orice declarații despre astfel de intenții sunt o operațiune psihologică a serviciilor speciale ruse”, a scris Podolyak pe Twitter.

UPDATE 10:30 În dimineața zilei de 3 iunie, trupele ruse au atacat regiunea Cernigov

Comandamentului operațional „Nord” anunță că a fost bombardat satul Kamenskaia Sloboda din regiunea Cernigov. Potrivit informațiilor preliminare, victime nu există.

UPDATE 10:00 În ultimele 24 de ore, trupele ruse au lansat 17 atacuri asupra regiunii Donețk, anunță Poliția Ucrainei.

În urma acestor atacuri, au fost avariate 35 de obiective civile. De asemenea, există morți și răniți în rândul populației civile, dar numărul acestora nu este precizat.

UPDATE 9:30 Ministerul britanic al Apărării anunță că în prezent, Rusia controlează peste 90% din teritoriul regiunii Lugansk. În următoarele două săptămâni, probabil, această cifră va ajunge la 100%. Dar, pentru realizarea acestui obiectiv, rușii vor înregistra pierderi mari de resurse, mai anunță Ministerul britanic al Apărării .

„Pe alte direcții, Rusia nu a reușit să pună în aplicare nicio manevre, și au intrat în defensivă”.

