LIVE TEXT Ultimele actualizări de pe câmpul de luptă. Cum arată orașul Mirhorod din regiunea Poltava, atacat de trupele rusești. 600 de zile de război în Ucraina

UPDATE 22:00 Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în ultima actualizare a situației operaționale, a declarat că au avut loc 53 de ciocniri de luptă. În total, armata rusă a lansat 6 rachete, 39 de atacuri aeriene și 16 bombardamente din sistemele de foc cu reacție asupra pozițiilor trupelor și așezărilor ucrainene.

Totodată, Forțele de Apărare ale Ucrainei continuă operațiunea ofensivă în direcția Melitopol și acțiunile ofensive în direcția Bahmut.

În cursul zilei, armata Ucrainei a lansat patru lovituri în zonele de focalizare a soldaților ruși, armelor și echipamentelor militare ale acestora.

UPDATE 20:25 Volodîmîr Zelenski s-a întâlnit cu reprezentanta specială a SUA pentru redresare economică în Ucraina, Penny Pritzker, la Kiev, luni 16 octombrie, a anunțat Biroul președintelui.

Zelenski și Pritzker au discutat despre cum să asigure stabilitatea macrofinanciară a Ucrainei în 2024, să atragă investiții private pentru proiecte de reconstrucție și să utilizeze activele rusești înghețate ca sursă semnificativă de fonduri pentru redresarea țării.

Pritzker este la prima sa vizită în Ucraina, de la numirea ei în funcție, în luna septembrie curent.

Anterior, prim-ministrul Denîs Șmîhal a avut o convorbire video cu Pritzker, iar Zelenski s-a întâlnit cu aceasta personal la New York, discutând despre domeniile prioritare în reconstrucția Ucrainei.

UPDATE 18:40 Șeful Administrației militare regionale din Poltava, Filip Pronin, a publicat mai multe fotografii din inspecția sa în orașul Mirhorod, din regiunea Poltava, atacat de trupele rusești.

În noaptea de 16 octombrie, armata rusă a atacat regiunea Poltava cu rachete și avioane fără pilot. Fragmentele de rachete au avariat case. Potrivit informațiilor preliminare, trei persoane au fost rănite, inclusiv un copil de zece ani.

UPDATE 17:11 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a venit cu un mesaj la 600 de zile de război în Ucraina. Șeful statului ucrainean le-a mulțumit soldaților care luptă „pentru libertatea ucrainenilor”.

„(…) Libertatea bazată pe unitate prevalează întotdeauna. Ideea este de a nu pierde timpul. Să nu pierdem unitatea (…). În fiecare zi trebuie să facem tot posibilul pentru a ne asigura că viitorul ucrainenilor aparține doar ucrainenilor (…). Le mulțumesc tuturor celor care luptă pentru libertatea Ucrainei! Fie ca toți cei care și-au pierdut viața pentru a ne păstra națiunea să fie binecuvântați!”, a spus el.

UPDATE 13:56 Reprezentantul special al Statelor Unite pentru redresarea economică a Ucrainei, Penny Pritzker, a sosit la Kiev.

Aceasta este prima vizită a lui Pritzker în Ucraina de la preluarea mandatului.

