LIVE TEXT Ministerul Apărării va simplifica procesul prin care armele ucrainene ajung pe front. Armata rusă a atacat regiunea Nikopol. Război în Ucraina, ziua 618

UPDATE 19:15 Armata rusă a bombardat regiunea Nikopol, scrie șeful Administrației militare regionale, Serhîi Lîsak. Un bărbat în vârstă de 51 de ani a fost rănit și a fost internat în spital într-o stare de severitate moderată.

Au fost avariate 13 garaje, 6 mașini, 8 case private, 6 periferii și liniile de curent au fost distruse, potrivit oficialului ucrainean.

UPDATE 18:00 Ministerul Apărării din Ucraina va implementa modificări ale procesului de testare, necesar pentru armele produse pe plan intern, permițând ca acestea să ajungă mai repede pe front, a anunțat ministerul pe 3 noiembrie.

În prezent, există o serie de cerințe de testare care nu au legătură cu capacitatea de luptă a armelor produse în Ucraina, cum ar fi un test de climatizare de minimum șase luni pentru a se asigura că un sistem de arme poate rămâne operațional timp de 10 ani.

În vremuri de război, a explicat ministerul, nu este nevoie de un test atât de lung, mai ales având în vedere că armele vor intra probabil direct în luptă.

Potrivit comunicatului, în loc să determine capacitățile pe termen lung ale noilor arme produse, ministerul și armata se vor concentra pe trei factori principali atunci când vor evalua armele din industria națională de apărare a Ucrainei: „eficacitatea echipamentului, siguranța acestuia pentru personal și fiabilitatea (sa) în exploatare”.

UPDATE 17:00 Armata rusă a bombardat partea centrală a orașului Herson, rănind trei persoane, raportează Administrația militară regională pe Facebook. Cele trei persoane rănite au fost transportate cu ambulanța la spital pentru îngrijiri medicale.

Administrația militară regională din Herson a publicat fotografii cu consecințele bombardamentelor.

Potrivit Procuraturii regionale, ancheta arată că la 3 noiembrie, în jurul orei 14:10, armata rusă a tras focuri de artilerie asupra orașului Herson.

În cursul zilei de ieri, 2 noiembrie, trupele rusești au tras de 108 ori asupra regiunea Herson, ucigând o persoană și rănind alte patru.

UPDATE 16:50 Președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski l-a demis pe generalul-maior Viktor Horenko din funcția de comandant al Forțelor pentru operațiuni speciale ale Forțelor Armate ale Ucrainei și l-a numit în locul său pe colonelul Serhii Lupanchuk. Decretele în acest sens, nr. 727/2023 și nr. 728/2023, au fost publicate pe site-ul șefului statului.

Horenko a fost numit comandant al Forțelor ucrainene pentru operațiuni speciale la 25 iulie 2022.

UPDATE 12:50 Președintele Ucraine Volodimir Zelenskii a declarat că apărarea antiaeriană a fost activă în 10 regiuni din Ucraina în cursul nopții și că nu au fost raportate victime în urma atacurilor cu drone rusești care au reușit să treacă.

Apărarea antiaeriană a funcționat în regiunile Harkiv, Zaporijjea, Herson, Mikolaiv, Odesa, Kiev, Kirovohrad, Lviv, Vinnîțea și Hmelnîțkîi, a declarat președintele în urma atacului.

Russia fired about forty "Shahed" drones at quiet Ukrainian towns and cities during the course of the night.



Our aircraft, air defense, and mobile fire groups worked hard in ten regions of Ukraine, from east and south to the west.



I thank our warriors for every kill! More… pic.twitter.com/XK0Ismogqy