LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 112. Autoritățile ucrainene au evacuat 43 de oameni din Lugansk, regiune atacată puternic de trupele ruse

Luptele și bombardamentele nu contenesc în sudul Ucrainei. Este a 112-a zi de război în țara vecină. În orașul Apostolovo, regiunea Dnipropetrovsk, patru persoane au murit în urma bombardamentelor lansate de armata rusă miercuri noaptea, anunță autoritățile ucrainene.

În primele ore ale zilei de 24 februarie 2022, președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 21:55 Chiar dacă evacuările ucrainenilor din regiunile grav afectate de război sunt tot mai complicate din cauza atacurilor permanente din partea rușilor, autoritățile ucrainene din Lugansk au reușit să evacueze miercuri, 15 iunie, 43 de oameni din regiune, printre care și două femei însărcinate.

Șeful administrației din Lugansk, Serghei Gaidai, spune că îndată ce situația va permite, vor fi organizate noi evacuări ale civililor.

UPDATE 20:00 Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat un nou pachet de ajutor militar în valoare de un miliard de dolari pentru Ucraina, a anunțat Casa Albă într-un comunicat. Noul pachet de ajutor include artilerie, arme de apărare de coastă și sisteme avansate de rachete.

De asemenea, președintele american a anunțat o asistență umanitară suplimentară de 225 de milioane de dolari pentru a ajuta oamenii din Ucraina, inclusiv prin furnizarea de apă potabilă, materiale medicale esențiale, hrană, adăpost și numerar pentru ca familiile să cumpere lucruri esențiale.

UPDATE 19:45 ONU: Peste 4.400 de civili au fost uciși în Ucraina de la începutul războiului.

Miercuri, 15 iunie, ONU a publicat date actualizate despre civilii ucraineni uciși și răniți în timpul războiului din Ucraina. Potrivit Biroului Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, de la începutul invaziei ruse asupra Ucrainei, 4.452 de civili au fost uciși și 5.531 au fost răniți.

Potrivit ONU, din numărul total de morți, 1712 sunt bărbați, 1144 – femei. Alți 67 de copii și 1 316 adulți morți nu a putut fi identificați.

ONU notează că cifrele reale pot să fie mult mai mari, pentru că în unele locuri unde au avut loc cele mai intense lupte, informațiile despre victime vin cu întârziere mare, iar raportul nu include date neconfirmate despre bilanțul morților în Mariupol, Izium și Popasna – deși și de acolo se raportează numeroase victime civile.

UPDATE 19:10 Poliția Națională a Ucrainei a anunțat despre reținerea a peste 800 de persoane suspectate de sabotaj, scrie Ukrinform cu referire la ministrul adjunct al Afacerilor Interne al Ucrainei, Evgheni Enin.

„În mare măsură, datorită informațiilor primite de la sursele noastre operaționale, am reușit chiar să prevenim un atac terorist împotriva conducerii statului nostru”, a spus Enin.

În organele Poliției Naționale ale Ucrainei, potrivit lui Enin, au fost create 123 de grupuri de contrasabotaj, în care au fost implicate circa 1,5 mii de persoane. Aceste grupuri au lucrat, printre altele, pentru a reține suspecții și a-i transfera la Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU).

La începutul lunii martie, ziarul The Time a scris că serviciile de securitate ucrainene au reușit să prevină cel puțin trei tentative de asasinat asupra președintelui Ucrainei Volodimir Zelensky. Potrivit publicației, în tentativele de asasinat ar fi putut fi implicați mercenari din mercenari ruși ai grupului Wagner și forțele speciale cecene.

UPDATE 18:22 Regiunea Dnepropetrovsk a bombardată de ruși din lansatoarele de rachete „Uragan”. Potrivit șefului regiunii, Valentin Reznicenko, au fost lovite orașele Zelenodolsk și Apostolovo.

În Zelenodolsk, obuzele au lovit zone rezidențiale, iar în Apostolovo, în urma rachetelor lansate a luat foc o pădurice. Nu au fost raportate victime sau răniți.

UPDATE 17:05 Ministerul britanic al Apărării anunță că după mai bine de o lună de lupte grele, Rusia controlează cea mai mare parte a orașului Severodonețk. Tacticile rusești de război în orașe, bazate pe utilizarea intensă a artileriei, au cauzat daune semnificative orașului.

Potrivit Ministerului britanic al Apărării, unitățile Forțelor Armate ale Ucrainei, împreună cu câteva sute de civili, se ascund în buncărele subterane de la combinatul chimic „Azot”, în zona industrială a orașului.

