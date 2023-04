LIVE TEXT Elveția a extins sancțiunile împotriva Rusiei. Compania militară privată Wagner și agenția de presă RIA FAN, ambele deținute de Prigojin, au fost supuse restricțiilor. Război în Ucraina, ziua 421

UPDATE 19:00 Elveția a anunțat extinderea sancțiunilor împotriva Rusiei. Compania militară privată Wagner și agenția de presă RIA FAN, ambele deținute de Evgheni Prigojin, au fost supuse restricțiilor. Acest lucru a fost raportat de guvernul elvețian, transmite hromadske.

Elveția se alătură restricțiilor impuse de către Uniunea Europeană împotriva companiei militare din cauza participării active a mercenarilor la acțiunile militare din Ucraina și împotriva RIA FAN din cauza răspândirii propagandei și a dezinformarii.

În plus, pe 10 aprilie, UE a interzis difuzarea și publicitatea a două canale TV asociate cu Rusia: RT Arabic și Sputnik Arabic. Cu toate acestea, Elveția nu a respectat aceste restricții. Ei au decis că ar fi mai eficient să „reziste fake-urilor” decât pur și simplu să interzică canalele TV.

Sancțiunile vor intra în vigoare pe 20 apriliei.

Reamintim că pe 29 martie, Elveția, după exemplul Uniunii Europene, a introdus cel de-al 10-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Acum, cetățenilor Federației Ruse le este interzis să ocupe funcții în departamentele care gestionează infrastructura vitală din Elveția. Sancțiunile vor consolida, de asemenea, controalele și restricțiile, în special în ceea ce privește bunurile cu dublă utilizare.

În același timp, spre deosebire de UE, autoritățile elvețiene permit posibilitatea de a oferi bani sau resurse economice persoanelor fizice sau juridice sancționate, „dacă protecția intereselor elvețiene o impune”.

UPDATE 16:57 Un bărbat de 59 de ani a murit în urma bombardamentelor din regiunea Herson, a anunțat joi șeful Administrației militare a regiunii, Aleksandr Prokudin.

„Potrivit datelor preliminare, ocupanții au efectuat un atac cu bombe aeriene ghidate”, a precizat Procuratura din Herson.

UPDATE 15:45 Autoritățile din Ungaria au interzis importurile de miere și de anumite produse din carne, pe lângă cereale, din Ucraina până pe 30 iunie, sporind presiunea asupra Bruxelles-ului pentru a extinde măsurile propuse la nivelul Uniunii Europene, scrie Reuters.

Comisia Europeană a anunțat miercuri că va dispune măsuri preventive de urgență pentru grâu, porumb, semințe de floarea-soarelui și rapiță, după ce unele țări din Europa Centrală au luat măsuri unilaterale de interzicere a importurilor de produse alimentare din Ucraina pentru a-și proteja propriile sectoare agricole.

Cu toate acestea, autoritățile din Ungaria și Polonia au declarat că ar trebui incluse și alte produse.

Interdicția ungară privind importurile de cereale și produse agricole importante „include 25 de produse, dintre care cele mai importante sunt cerealele, semințele de rapiță și de floarea-soarelui, făina, uleiul, mierea și anumite produse din carne”, a declarat Gergely Gulyas, şeful de cabinet al premierului Viktor Orban.

Anunțul guvernului ungar a fost făcut după ce ministrul ungar al agriculturii, Istvan Nagy, a cerut extinderea oricărei interdicții de import la nivelul UE pentru a include „ouăle, mierea și carnea de pasăre. De asemenea, Nagy a declarat miercuri că Ungaria va continua să permită tranzitul de cereale ucrainene, asigurând transportarea acestora „într-un mod controlat”.

„A meritat ca Ungaria să ia măsuri ferme și să protejeze interesele fermierilor maghiari”, a spus el, referindu-se la interdicție, adăugând că măsurile au forțat Bruxelles-ul să acționeze.

Zilele trecute, autoritățile din Slovacia, Polonia și Bulgaria au interzis importurile de cereale și alte produse alimentare din Ucraina. UE a criticat Polonia și Ungaria din pricina stopării unilaterale a importurilor de cereale din Ucraina. Comisia Europeană a insistat asupra competențelor sale în materie de comerț.

Dat fiind că pe piața europeană internă a celor 27 de state membre nu există granițe sau taxe vamale, cerealele din Ucraina pot fi tranzacționate liber în interiorul UE, chiar dacă Polonia, Ungaria, Slovacia și Bulgaria au decis stoparea importurilor. Pentru a fi eficientă, stoparea importurilor ar trebui decisă de toate cele 27 de state membre. Miriam Garcia Ferrer, purtătoare de cuvânt a UE în chestiuni comerciale, a subliniat că între UE și Ucraina există un amplu acord de liber schimb, care este valabil desigur și pentru Polonia și Ungaria, după cum este valabil pentru toate celelalte state membre. Potrivit acestui acord, taxele vamale pentru exporturile Ucrainei în UE și prin UE sunt în mare măsură suspendate de la debutul invaziei ruse. Prin asta se facilitează Ucrainei vânzarea cerealelor și altor mărfuri în străinătate, ocolind porturile ucrainene de la Marea Neagră, atacate de Rusia.

UPDATE 15:00 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat joi, 20 aprilie, că în cadrul întrevederii cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, aflat în vizită la Kiev, au fost discutate patru probleme importante pentru Ucraina, inclusiv privind sprijinul militar din partea Occidentului și garanțiile de securitate.

UPDATE 13:55 Treizeci de persoane au fost ucise în regiunea rusă Belgorod de la începutul războiului în Ucraina, a declarat șeful regiunii, Veaceslav Gladkov. Acesta susține că „agresiunea ucraineană” este cauza morții rușilor, scrie presa rusă.

Începând cu 24 februarie 2022, localitățile de frontieră din regiunea Belgorod au fost supuse aproape zilnic bombardamentelor.

UPDATE 13:11 Pe 20 aprilie, la ora 12:00, trupele rusești au bombardat regiunea Cernihiv. Există morți și răniți, a anunțat Comandamentul operațional „Nord”.

Între orele 10:40 și 11:00 au fost înregistrate „2 sosiri”, în apropierea satului Gremiacika. Nu au fost raportate victime în rândul populației locale sau pagube la infrastructura civilă. Între orele 11:00 și 11:15 s-au înregistrat lovituri în satul Galaganovka. Ca urmare a bombardamentelor, 2 locuitori din zonă au fost răniți, iar unul a murit, potrivit autorităților ucrainene.

UPDATE 12:31 Danemarca și Olanda vor transfera Ucrainei 14 tancuri Leopard 2, potrivit unei declarații emise de Ministerul danez al Apărării, după o reuniune la Consiliul de politică externă.

UPDATE 12:20 Nouă regiuni din Ucraina au fost atacate de trupele Federației Ruse în ultimele 24 de ore, transmite Ukrinform, cu referire la datele administrațiilor militare regionale din Ucraina.

UPDATE 11:17 Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a sosit la Kiev. Șeful NATO a fost văzut de un jurnalist de la Kyiv Independent în dimineața zilei de 20 aprilie în Piața Sfântul Mihail din centrul Kievului, în timp ce aducea un omagiu soldaților ucraineni căzuți la datorie. Detaliile vizitei nu au fost încă anunțate.

⚡️Jens Stoltenberg arrives in Kyiv.



The NATO Secretary-General was seen by a Kyiv Independent journalist on the morning of April 20 paying tribute to fallen Ukrainian soldiers on St Michael's Square in central Kyiv. pic.twitter.com/QhY515J305