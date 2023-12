LIVE TEXT Primele tancuri Leopard 2 reparate în Lituania se vor întoarce pe câmpul de luptă. Război în Ucraina, ziua 660

UPDATE 21:35 Primele tancuri Leopard 2 au fost reparate în Lituania și vor fi trimise înapoi pe frontul din Ucraina, a anunțat Ministerul lituanian al Apărării.

Ucraina a primit zeci de tancuri Leopard 2 de fabricație germană în sprijinul militar din partea statelor partenere, multe dintre ele fiind deja folosite în lupte, conform The Kyiv Independent.

Lituania a înființat un centru de reparații pentru modelele A5 și A6 avariate în Ucraina, fiind singura țară europeană care a făcut acest lucru.

🇱🇹🇺🇦The first "Leopard 2" tanks repaired in Lithuania are gearing up for their journey to Ukraine!



Having arrived from the frontlines, these tanks are now ready to make an impactful return.



🇱🇹DefMin @a_anusauskas praised @LTU_Army & German defence industry for outstanding work. pic.twitter.com/FmxB0lX3Ho