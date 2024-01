LIVE TEXT Ministrul ucrainean de externe speră că reuniunea Consiliului NATO-Ucraina va grăbi luarea unor decizii pentru consolidarea capacităților de apărare aeriană ale țării. A 685-a zi de război în Ucraina

UPDATE 21:56 Sunt necesare noi măsuri globale împotriva celor care continuă să ajute Rusia să eludeze sancțiunile. Declarația aparține președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, notează Ukrinform.

Zelenski a mai spus că există dovezi clare ale unei încetiniri în industria de apărare rusă.

Potrivit acestuia, „pentru ca sancțiunile să fie sută la sută eficiente, schemele de eludare a sancțiunilor trebuie, de asemenea, să fie blocate sută la sută”. El a precizat că sunt necesare, de asemenea, noi măsuri globale împotriva celor care continuă să ajute Rusia.

„Toată lumea cunoaște această mică listă de complici ai teroriștilor. Vom discuta acest lucru în continuare cu partenerii noștri”, a declarat șeful statului ucrainean.

UPDATE 21:35 Ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, speră că reuniunea de miercuri a Consiliului NATO-Ucraina va fi urmată de angajamente rapide pentru a ajuta apărarea aeriană a țării sale să respingă valurile de atacuri aeriene rusești devastatoare, a declarat acesta pentru Politico.

„În primul rând, ne așteptăm ca reuniunea să grăbească luarea unor decizii critice privind consolidarea în continuare a capacităților de apărare aeriană ale Ucrainei. Atât în ceea ce privește sistemele moderne, cât și în ceea ce privește muniția acestora”, a spus el, adăugând: „Suntem profund recunoscători tuturor partenerilor noștri care continuă să ofere Ucrainei mijloacele necesare pentru a-și apăra cerul”.

Săptămâna trecută, autoritățile din Ucraina au cerut alianței o întâlnire pentru a discuta despre apărarea aeriană după ce Moscova a atacat Kievul, Harkov și alte orașe cu o combinație de drone Shahed de fabricație iraniană și valuri de rachete de croazieră și balistice.

Reuniunea are loc la două zile după ce cancelarul german Olaf Scholz a îndemnat alte națiuni din UE să acorde mai mult ajutor militar Ucrainei.

UPDATE 19:50 Președintele României, Klaus Iohannis, anunță că a avut o discuție telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Liderul de la București susține că a discutat cu șeful statului ucrainean despre situația de securitate și continuarea sprijinului pe mai multe niveluri pentru Ucraina, dar și prioritățile bilaterale pentru anul 2024.

Today I had a very good in-depth 📞 talk with President @ZelenskyyUa . We discussed the security situation, further multilevel support for UA & bilateral priorities for 2024, including our joint work to develop a solid 🇷🇴-🇺🇦 #StrategicPartnership & our continued pragmatic agenda.

UPDATE 18:40 Mai mulți hackeri asociați principalei agenții de spionaj din Ucraina au spart sistemele informatice ale unui furnizor de internet cu sediul la Moscova, drept represalii la un atac cibernetic rusesc împotriva gigantului ucrainean de telecomunicații Kyivstar, scrie Reuters, citând surse.

Grupul de hackeri, supranumit „Blackjack”, a fost asociat anterior cu Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). Hackerii au șters 20 de terrabytes de date la M9 Telecom, un mic furnizor rus de internet și televiziune, lăsând unii locuitori din Moscova fără internet.

Contactat telefonic de Reuters, directorul general al M9 Telecom, Andrey Pavolvsky, a refuzat să comenteze.

Intruziunea digitală a fost o „încălzire” pentru un atac cibernetic mai mare, care ar fi „o răzbunare serioasă pentru Kyivstar”, a declarat sursa pentru Reuters, care nu a precizat când a avut loc hackingul.

Kyivstar, cel mai mare operator de rețele de telefonie mobilă din Ucraina, a fost scos din funcțiune luna trecută de hackerii ruși în ceea ce pare a fi cel mai mare atac cibernetic de când Rusia a lansat războiul împotriva Ucrainei, în februarie 2022.

Hackerii ruși se aflau în interiorul sistemelor Kyivstar cu luni de zile înainte de atac, a declarat săptămâna trecută șeful spionajului cibernetic din Ucraina, Illia Vitiuk, pentru Reuters. Atacul cibernetic a provocat distrugeri „dezastruoase” în cadrul companiei, a spus el.

UPDATE 18:20 În urma atacurilor bombardamentelor rusești asupra orașului Harkov din 29 decembrie – 8 ianuarie, 16 persoane au fost rănite, fiind spitalizate. Un anunț în acest sens a fost făcut de Oleg Sinegubov, șeful Administrației militare regionale din Harkov, pe contul lui de Facebook.

„(…) În urma atacurilor cu rachete din 29 și 30 decembrie, 6 pacienți se află în spitale, starea lor este stabilă. 8 răniți în timpul bombardamentelor din 2 ianuarie se află în secțiile de traumatologie, oftalmologie și neurochirurgie. Starea lor este satisfăcătoare.

În urma bombardamentelor din 8 ianuarie, un bărbat de 54 de ani și o femeie de 53 de ani se află în instituții medicale în stare moderat gravă. Tuturor răniților li se oferă asistență medicală. Personalul medical este dotat cu tot ceea ce este necesar”, a declarat oficialul ucrainean.

UPDATE 16:08 Numărul persoanelor ucise în atacul cu rachete rusești din 29 decembrie 2023 asupra orașului Kiev a crescut la 33, informează Administrația militară a orașului Kiev.

„(…) Până acum, rachetele rusești au ucis 33 de persoane la Kiev pe 29 decembrie”, a anunțat Administrația militară a orașului Kiev.

UPDATE 13:58 Aproximativ 25% din teritoriul eliberat al regiunii Herson a fost curățat de mine, a declarat Oleksandr Prokudin, șeful Administrației militare regionale, într-un interviu acordat Ukrinform.

Potrivit acestuia, peste 800 de geniști inspectează zilnic regiunea, față de 80 de geniști în luna martie a anului trecut.

În toamna anului 2022, Forțele Armate ale Ucrainei au eliberat partea de pe malul drept al regiunii Herson, inclusiv orașul Herson. O parte a regiunii, situată pe malul stâng al râului Dnipro, este ocupată de trupele rusești.

UPDATE 12:00 Suedia va direcționa aproximativ 5 milioane de dolari în Fondul fiduciar al pachetului global de asistență al NATO pentru Ucraina, anunță Ambasada Suediei în Ucraina într-o postare pe platforma de socializare X.

Anterior, Japonia a decis să furnizeze 37 de milioane de dolari în fondul fiduciar al NATO pentru a cumpăra sisteme de detectare a dronelor pentru Ucraina.

The Swedish 🇸🇪 government will provide 50 million SEK to the NATO assistance fund for Ukraine 🇺🇦. This assistance will be used for procurement of military equipment, medicines, fuel, demining and personnel training.



