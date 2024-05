LIVE TEXT Cel puțin 546 de copii au murit în Ucraina de la începutul războiului declanșat de Rusia. Război în Ucraina, ziua 800

„Vom da trei miliarde de lire sterline în fiecare an atât timp cât va fi necesar. Tocmai am epuizat într-adevăr tot ce putem în ceea ce privește oferirea de echipamente. O parte din aceste (echipamente) ajung de fapt în Ucraina astăzi, în timp ce mă aflu aici”, a declarat el într-un interviu acordat Reuters în cadrul unei vizite la Kiev.

Armata ucraineană afirmă că ieri a provocat pierderi mari rușilor: 1.270 soldați, 22 de tancuri, 33 alte blindate de luptă, 58 de tunuri, 2 sisteme antiaeriene, 42 diferite vehicule și 5 echipamente speciale.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 03.05.24 were approximately: pic.twitter.com/eqgKXHQgAc