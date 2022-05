LIVE TEXT/ A 85-a zi de război în Ucraina. Noi bombardamente în Lugansk: o persoană a fost ucisă și alte trei rănite

În jur de o mie de luptători ucraineni din oțelăria Azovstal din Mariupol s-au predat forțelor ruse și au fost duși în centre de detenție. Finlanda și Suedia au depus oficial candidaturile de aderare la NATO, o decizie stimulată de invazia Rusiei în Ucraina, dar care se confruntă cu obiecții din partea Turciei. Preşedintele SUA Joe Biden a afirmat că „sprijină cu fermitate” cererile de aderare la NATO ale Finlandei și Suediei şi a subliniat că întreaga alianţă militară ar „beneficia” de pe urma aderării Helsinkiului şi Stockholmului.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. Joi, 19 mai:

UPDATE 21:58 Astăzi, tupele ruse au bombardat intens regiunea Lugansk. Un civil a fost ucis, iar alți trei au fost răniți, anunță șeful administrației militare regionale, Serghei Gaidai.

„Situația este dificilă în toată regiunea Lugansk. Fiecare localitate este supusă bombardamentelor inamice. Rușii lovesc în mod deliberat zonele rezidențiale. O persoană a fost ucisă și alte trei au fost rănite. Oamenilor le este frică să iasă din casă”, a spus Gaidai.

UPDATE 21:29 Senatul SUA a aprobat astăzi un pachet de aproximativ 40 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Proiectul de lege urmează să fie promulgat de președintele SUA, Joe Biden, scrie CNN.

Pachetul a fost susținut de 86 de senatori, 11 au votat împotrivă.

Înainte de vot, liderul majorității senatoriale Chuck Schumer a declarat că Senatul „își va respecta promisiunea de a fi alături de poporul ucrainean”. El a adăugat că ajutorul militar, economic și umanitar în valoare de 40 de miliarde de dolari este „mare” și „va răspunde nevoilor mari ale poporului ucrainean, care luptă pentru supraviețuirea sa”.

Schumer a precizat că, având în vedere cât de important este să susținem Ucraina în lupta sa împotriva Rusiei, „aș vrea să pot spune că acest vot va fi în totalitate unanim”. Toți democrații din Cameră au susținut pachetul de ajutor de urgență și se așteaptă ca toți democrații din Senat să facă același lucru.

„În timp ce majoritatea senatorilor din ambele partide doresc ca acest pachet să fie realizat, dincolo de faptul că este îngrijorător să vedem un cerc tot mai mare de republicani din Senat care se opun cu mândrie finanțării ucrainene. În urmă cu două zile, 11 republicani au votat împotriva simplei dezbateri a acestei legislații”, a spus el.

UPDATE 20:40 Parlamentul European a votat în favoarea unei rezoluții pentru înființarea unui tribunal care să investigheze crimele de război comise de Rusia în Ucraina, anunță șeful diplomației ucrainene, Dmitro Kuleba.

„Mulțumesc membrilor din Parlamentul European care au sprijinit o rezoluție prin care se solicită UE să sprijine înființarea unui tribunal pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei și să îi ofere resursele și sprijinul necesar. Împreună, vom trage la răspundere conducerea rusă”, a spus Kuleba într-o postare pe pagina sa de Twitter.

Grateful to members of @Europarl_EN who supported a resolution calling on the EU to back the establishment of a special Tribunal for the crime of aggression against Ukraine and provide it with necessary resources and support. Together, we will hold Russian leadership to account. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 19, 2022

UPDATE 19:43 Marea Britanie va furniza Ucrainei artilerie cu rază lungă de acțiune, rachete anti-navă și drone. Aceste arme vor fi furnizate pe lângă un ajutor suplimentar de 1,3 miliarde de lire sterline.

Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial al guvernului britanic, președintele ucrainean Volodimir Zelensky a avut astăzi o conversație telefonică cu premierul britanic Boris Johnson. Cei doi au discutat despre sprijinul militar pentru Ucraina și despre securitatea alimentară globală.

„Prim-ministrul și-a exprimat îngrijorarea semnificativă cu privire la consecințele tot mai mari la nivel mondial ale invaziei ilegale a Rusiei și ale blocadei nesăbuite și nechibzuite a președintelui Putin asupra porturilor ucrainene de la Marea Neagră, inclusiv creșterea prețurilor la alimente în țările în curs de dezvoltare. Aceștia au analizat opțiunile de a deschide rutele critice de aprovizionare maritimă și terestră pentru stocurile de cereale ucrainene și s-au angajat să direcționeze echipele lor pentru a lucra de urgență la următorii pași”, se arată în comunicat.

UPDATE 18:25 12 persoane au fost ucise, iar peste 40 rănite în bombardamentele rusești asupra orașului Severodonețk, regiunea Lugansk, anunșă șeful administrației militare regionale Lugansk, Serghei Gaidai, scrie novosti.dn.ua.

Gaidai a spus că datele privind morții și răniții sunt încă în curs de precizare, din motiv că „este imposibil de cercetat zona bombardată”.

UPDATE 18:20 Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), a îndemnat Rusia să asigure accesul în condiții de siguranță în locurile din Ucraina pe care forțele ruse le controlează sau le asediază, pentru a permite ca populația să primească asistență medicală, transmite Reuters.

Șeful OMS a vorbit cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, despre situația din Ucraina și despre rolul Rusiei în problemele de sănătate la nivel mondial.

„Am solicitat acces în condiții de siguranță la Mariupol, Herson, Zaporojie, precum și în alte zone asediate pentru a acorda asistență medicală. Civilii trebuie să fie protejați”, a declarat Tedros pe pagina sa de Twitter.

Spoke with Foreign Minister Lavrov about 🇷🇺’s participation in global health matters, work with @WHO & the health situation in #Ukraine. I requested safe access to Mariupol, Kherson, Southern Zaporizhzhia & other besieged areas to deliver health aid. Civilians must be protected. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 19, 2022

UPDATE 17:30 Italia propune un plan de pace între Rusia și Ucraina. Tratatul include patru etape, scrie unian.net.

Planul de pace prevede:

O încetare a focului și eliminarea liniilor de luptă sub supravegherea ONU;

Aderarea rapidă a Ucrainei la UE și statutul său neutru, fără a adera la NATO;

Un acord între Ucraina și Rusia cu privire la „teritoriile disputate” din Donbas și Crimeea pentru a rezolva disputele privind frontierele recunoscute la nivel internațional;

Un nou tratat multilateral privind pacea și securitatea în Europa pentru a asigura controlul armelor și prevenirea conflictelor.

„Dacă este adevărat că războiul este un eșec al diplomației, este de asemenea adevărat că diplomația este cea care poate pune capăt războaielor. Mai devreme sau mai târziu, toate se termină, iar noi trebuie să fim pregătiți cu planuri pentru perioada postbelică”, a explicat ministrul italian de externe Luigi Di Maio.

În același timp, el a precizat că sancțiunile împotriva Rusiei, sprijinul pentru autoapărarea Ucrainei și ajutorul financiar și umanitar pentru Kiev vor rămâne în vigoare.

UPDATE 17:00 Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan se declară „hotărât” să se opună cererilor de aderare la NATO ale Finlandei şi Suediei şi cataloghează Suedia drept un „cuib de terorişti”.

Turcia le-a spus aliaților că va respinge aderarea Suediei și Finlandei la NATO, a spus președintele turc Tayyip Erdogan, scrie Reuters.

„Suntem hotărâţi să ne menţinem poziţia. Ne-am informat prietenii că vom spune «nu» Finlandei şi Suediei, care vor să intre în NATO, şi vom persista pe această cale”, anunţă şeful statului turc la o adunare a unor tineri, cu ocazia Zilei Tineretului.

UPDATE 16:30 Guvernul rus susține că rețeaua Ucrainei va fi decuplată de la centrala nucleară Zaporojie, aflată sub ocupație rusească, dacă Kievul nu va plăti pentru energia produsă, scrie Barrons.

„Dacă sistemul energetic al Ucrainei este pregătit să ia şi să plătească, atunci (centrala nucleară) va putea funcţiona pentru Ucraina. Dacă (Ucraina) nu acceptă, atunci (centrala nucleară) va funcţiona pentru Rusia”, a declarat miercuri vicepreședintele Guvernului rus Marat Husnulin.

”Noi avem o mare experienţă în centrale nucleare. Avem întreprinderi în Rusia care au această experienţă. Nu există nicio îndoială că (centrala nucleară de la Zaporijjea) va continua să funcţioneze”, a declarat el.

UPDATE 16:25 O soluție la criza alimentară mondială ar fi ridicarea sancțiunilor anti-rusești impuse de SUA și UE, care împiedică comerțul liber, a declarat viceministrul rus de Externe Andrei Rudenko, comentând un apel al șefului Programului Alimentar Mondial al ONU (PAM), David Beasley, pentru ca Moscova să deschidă accesul la porturile maritime din Ucraina, scrie agenție de presă afiliată Kremlinului. Detalii aici

UPDATE 16:10 37 de persoane au fost evacuate din Severodonețk, regiunea Lugansk.

UPDATE 15:20 Premierul italian Mario Draghi a anunţat că urmează să efectueze o vizită în Turcia, în iulie, pentru a discuta despre Războiul rus din Ucraina, într-un context tensionat, în urma unor ameninţări repetate ale Ankarei de a bloca candidatura la aderarea la NATO ale Finlandei şi Suediei.

UPDATE 14:45 Finlanda declară că nu vrea un arsenal nuclear și nici baze militare permanente NATO pe teritoriul său. Un anunț în acest sens a fost făcut joi, 19 mai, de către prim-ministra Finlandei Sanna Marin în cadrul unei vizite în Italia.

„Nimeni nu va veni să ne impună armament sau baze permanente dacă noi nu vrem”, declară Sanna Marin într-un interviu publicat de către cotidianul italian Corriere della Sera.

„Cred că această temă nu se află pe agenda noastră. Nu mi se pare c-ar exista interese în vederea unei desfăşurări a unor arme nucleare sau deschiderii unor baze NATO în Finlanda”, subliniază ea.

Sanna Marin, care efectuează o vizită la Roma, unde se întâlneşte cu omologul său italian Mario Draghi.

Prime Minister Sanna Marin visiting Italian Prime Minister Mario Draghi in Rome to discuss Russia’s war of aggression in Ukraine, the changed security situation in Europe and Finland & NATO. @MarinSanna @Palazzo_Chigi#Finland NATO



🇫🇮🤝🇮🇹 pic.twitter.com/HXTIYYGW45 — Anne Sjöholm (@AnneSjoholm) May 18, 2022

UPDATE 13:40 Ministerul britanic al Apărării scire în ultima sa evaluare asupra războiului din Ucraina că Rusia a început să suspende comandanți de top pe care îi folosește drept țapi ispășitori pentru eșecul invaziei sale. General-locotenentul Serghei Kisel, care a comandat Armata Întâi Gărzi de Tancuri de elită, a fost suspendat din cauza eșecului său de a captura Harkovul. Viceamiralul Igor Osipov, care a comandat Flota Rusă din Marea Neagră, a fost de asemenea probabil suspendat ca urmare a scufundării crucișătorului Moskva în luna aprilie.

UPDATE 12:30 Ministerul rus al Apărării anunţă joi, 19 mai, că 1730 de militari ucraineni baricadaţi în oţelăria Azovstal, la Mariupol, s-au predat începând de luni, scrie Tass.

„În ultimele 24 de ore, 771 de combatanţi din Regimentul naţionalist Azov s-au predat în instalaţia Azovstal, la Mariupol. În total, începând de la 16 mai, 1 730 de combatanţi, inclusiv 80 de răniţi, s-au declarat prizonieri”, anunţă într-un comunicat Ministerul rus al Apărării.

UPDATE 12:00 Oficiul procurorului general al Ucrainei anunță că de la începutul războiului în Ucraina au murit 237 copii, iar 427 copii au fost răniți.

Cele mai multe victime în rândul copiilor, potrivit autorităților ucrainene, sunt în regiunea Donețk – 144, Kiev – 116, Harkov – 100, Cernihiv – 68, Herson – 48, Lugansk – 47, Nikolaev – 44, Zaporojie – 28, Sumî – 17, Jitomir – 15, la Kiev – 16.

De asemenea, oficiul procurorului general al Ucrainei anunță că, în urma bombardamentelor rusești 1 828 de instituții de învățământ au fost avariate, iar 171 dintre ele sunt complet distruse.

UPDATE 11:48 Polonia va sprijini Suedia și Finlanda, în cazul în care acestea vor fi atacate înainte de a obține statutul de membru NATO, a declarat joi premierul Mateusz Morawiecki, scrie Reuters.

„Consider că aderarea Suediei și Finlandei la NATO este un semnal important de consolidare a securității în Europa”, a declarat prim-ministrul polonez în timpul unei conferințe.

„Vreau să precizez că, în cazul unui atac asupra Suediei sau Finlandei în timpul procesului de aderare, Polonia le va veni în ajutor”, a adăugat Mateusz Morawiecki.

UPDATE 9:20 Ministerul rus al Apărării a publicat imagini video de la un spital din Novoazovsk din regiunea Donețk, unde au fost duși soldații ucraineni răniți care au părăsit oțelăria Azovstal din Mariupol și s-au predat forțelor ruse.

Din imaginile publicate de Ministerul rus al Apărării se văd condițiile în care sunt ținuți soldații ucraineni – saloane modeste și paturi de campanie.

„Sunt într-un spital din orașul Novoazovsk. Atitudinea lor este normală. Mi-au examinat piciorul și mi-au spus că totul este în regulă. Mâncarea este excelentă”, a declarat Viktor Shaposhnikov, un soldat ucrainean, în videoclipul Ministerului Apărării.

Federația Rusă susține că aproximativ o mie de luptători ucraineni care se apărau la oțelăria Azovstal s-au predat în ultimele zile.

UPDATE 8:10 Italia va prelua conducerea unui nou grup de luptă al NATO în Bulgaria cu scopul de a consolida apărarea Alianţei Nord-Atlantice pe flancul estic, în contextul războiului din Ucraina. Italia va desfăşura aproximativ 800 de militari şi echipamente militare în Bulgaria, potrivit Reuters.

Sofia, care iniţial a dorit să conducă grupul de luptă, îşi va limita numărul de militari prezenţi la 140. Guvernul bulgar a permis participarea a 40 de militari din Albania. Statele Unite şi Marea Britanie au convenit să ofere câte o companie grupului de luptă desfăşurat în Bulgaria.

UPDATE 7:55 Ministra germană al Afacerilor Externe, Annalena Baerbock, a acuzat Rusia că blochează exporturile de cereale din Ucraina ca armă de război.

„Rusia duce acest război cu o altă armă teribilă şi puternică: foamea şi lipsurile. Prin blocarea porturilor ucrainene, distrugând silozurile, străzile şi căile ferate, Rusia a lansat războiul grânelor, provocând o criză alimentară globală”, a spus Baerbock la o întâlnire a miniştrilor de Externe la ONU, în New York.

Potrivit guvernului german, Rusia a blocat exportul a 20 de milioane de tone de grâne din Ucraina, în special către Africa de Nord şi Asia. O mare parte din această cantitate este blocată în portul Odesa.

Ucraina este una dintre cele mai mari producătoare de cereale din lume.

Russia’s ruthless war is also fought with #hunger, putting millions of lives at risk in the whole world. Germany will use its G7 presidency to lead this battle, we will only succeed if we stand united. Thank you @SecBlinken for bringing us all together today. #FoodSecurity — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) May 18, 2022

UPDATE 7:50 Preşedintele SUA Joe Biden a afirmat că „sprijină cu fermitate” cererile de aderare la NATO ale Finlandei și Suediei şi a subliniat că întreaga alianţă militară ar „beneficia” de pe urma aderării Helsinkiului şi Stockholmului, transmite The Guardian.

Preşedintele Statelor Unite Joe Biden a afirmat că „sprijină cu fermitate” cererile de aderare la NATO ale ambelor ţări nordice şi a subliniat că întreaga alianţă militară ar „beneficia” de pe urma aderării Helsinkiului şi Stockholmului.

„În timp ce solicitările lor de aderare la NATO sunt luate în considerare, Statele Unite vor coopera cu Finlanda şi Suedia cu scopul de a rămâne vigilenţi împotriva oricăror ameninţări la adresa securităţii noastre comune şi cu scopul de a descuraja şi a înfrunta agresiunea sau ameninţarea unei agresiuni”, a declarat preşedintele SUA.

ZdG a urmărit derularea fiecărei zile a războiului din Ucraina. Vedeți, mai jos, cronologia:

