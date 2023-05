LIVE TEXT Autoritățile de la Kiev susțin că forțele rusești nu mai sunt capabile de acțiuni ofensive de amploare. Război în Ucraina, ziua 446

UPDATE 22:25 Serviciul de Informații al Ministerului Apărării din Ucraina a declarat că forțele rusești nu mai sunt capabile de acțiuni ofensive pe scară largă și sunt în principal în defensivă – dar Moscova este capabilă să susțină ritmul actual al atacurilor cu rachete.

Purtătorul de cuvânt al Serviciului de Informații, Andrii Iusov, a declarat luni la televiziunea ucraineană că Rusia „se află în defensivă” atunci când vine vorba de „întreaga linie de front” și că nu au resurse „pentru a repeta acțiuni ofensive pe scară largă”, potrivit CNN.

„Ei s-au pregătit pentru apărare în tot acest timp, iar acesta este un factor serios pe care comandamentul ucrainean îl ia cu siguranță în considerare atunci când se pregătește pentru de-ocuparea teritoriilor ucrainene”, a adăugat oficialul.

Iusov a declarat că scopul atacurilor cu rachete rusești s-a schimbat și că intensitatea lor a scăzut față de iarna în care au avut loc atacuri de mare amploare asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.

Rușii au avut o penurie de anumite tipuri de rachete, cum ar fi Kalibr, a afirmat el.

UPDATE 21:20 În după-amiaza zilei de 15 mai, trupele ruse au tras cu artilerie asupra orașului Nikopol, din regiunea Dnipropetrovsk, potrivit Biroului Procurorului General, care a lansat o anchetă.

Doi bărbați și o fată de 14 ani au suferit răni de diferite grade și au fost spitalizați.

Bombardamentul a avariat 14 clădiri cu mai multe etaje, case particulare, anexe, o întreprindere privată, mașini și camioane.

UPDATE 19:25 Guvernul Marii Britanii i-a promis președintelui ucrainean Volodimir Zelenski drone de atac cu rază lungă de acțiune, în timpul vizitei sale de luni, în cadrul unui turneu european menit să asigure noi arme pentru o contraofensivă împotriva Rusiei, scrie Reuters.

Zelenski s-a întâlnit cu prim-ministrul Rishi Sunak la reședința de la Chequers a liderului britanic, unde cei doi au discutat și despre cererea Ucrainei de a primi avioane de luptă occidentale.

Marea Britanie a declarat că va începe pregătirea de bază a piloților ucraineni în această vară „în paralel cu eforturile Regatului Unit de a lucra cu alte țări pentru a furniza avioane F-16″.

„Vrem să creăm această coaliție de avioane și sunt foarte optimist în legătură cu aceasta… În cel mai apropiat timp veți auzi unele, cred, decizii foarte importante, dar trebuie să lucrăm puțin mai mult la asta”, a declarat Zelenski, care a sosit din vizite la Roma, Berlin și Paris, reporterilor după întâlnire.

Sunak a declarat că Marea Britanie va furniza Ucrainei sute de rachete de apărare aeriană și alte sisteme aeriene fără pilot, inclusiv noi drone de atac cu rază lungă de acțiune, cu o rază de acțiune de peste 200 km, care vor fi livrate „în următoarele luni”.

UPDATE 17:01 Așa-numitul ministru de interne din regiunea Lugansk, parțial anexată de Rusia, Igor Kornet, a fost rănit într-o explozie la un salon de frumusețe din Lugansk, capitala cu același nume al regiunii, a anunțat așa-zisul lider al regiunii Lugansk, Leonid Pasecinik.

„O explozie în centrul orașului Lugansk a rănit șapte persoane. Toți cei răniți au fost spitalizați în unitățile medicale din republică. Patru bărbați sunt în stare gravă, inclusiv un băiat de 17 ani și Igor Kornet, ministrul interimar de interne al LNR. Medicii se luptă pentru viața răniților”, a anunțat Pasecinik.

UPDATE 15:59 Secretarul general al NATO a declarat că se așteaptă ca alianța să convină asupra unui „program multianual” pentru a ajuta Ucraina în dorința sa de a adera la organizație și că nu are „niciun sens să discutăm când și cum poate deveni Ucraina membră a alianței” dacă nu învinge în război „ca națiune independentă și suverană în Europa”, relatează The Guardian.

La summitul pentru democrație de la Copenhaga, Jens Stoltenberg a fost intervievat de unul dintre predecesorii săi la conducerea NATO, Anders Fogh Rasmussen.

„Când vine vorba de aderare. Mă aștept ca aliații NATO să spună că Ucraina va deveni membră a alianței. Acest lucru a fost declarat de mai multe ori. Ucraina are dreptul de a-și alege propria cale. Nu Moscova trebuie să decidă ce poate face Ucraina, ci Ucraina. Și este pentru aliații NATO să decidă cu privire la chestiunea aderării… și, desigur, acea ușă a NATO rămâne deschisă”, a declarat secretarul general al NATO.

UPDATE 14:17 Patru civili au fost uciși într-un atac asupra orașului Avdiivka Forțele ruse au lansat luni, 15 mai, un atac cu rachete asupra orașului Avdiivka din regiunea estică Donețk, patru persoane care se ascundeau în clădirea unui spital fiind ucise, a anunțat șeful administrației militare a orașului, Vitali Barabas, citat de Ukrainska Pravda.

„Patru persoane de vârstă mijlocie (toți civili) au murit în această dimineață în urma unui atac aerian asupra Avdiivka. În momentul loviturii cu rachete, oamenii se aflau într-un adăpost amenajat într-un spital feroviar care nu mai funcționa de mult timp”, a precizat oficialul ucrainean, adăugând că există riscul ca numărul victimelor să crească.

UPDATE 12:18 Armata ucraineană a catalogat luni, 15 mai, recentele progrese făcute în jurul Bahmutului ca fiind primul său contraatac de succes în lupta împotriva forțelor ruse pentru controlul orașului din regiunea estică Donețk, relatează Reuters.

UPDATE 11:40 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns luni, 15 mai, la Londra, unde a fost întâmpinat de premierul Rishi Sunak, potrivit unei fotografii postate de liderul britanic pe contul său de Twitter.

UPDATE 10:21 Londra va anunța astăzi un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, care va include drone de atac cu rază lungă de acțiune, scrie Reuters, citând biroul premierului britanic Rishi Sunak.

Pachetul de ajutor militar va include „sute de rachete pentru apărarea aeriană și alte sisteme aeriene fără pilot, inclusiv sute de noi drone de atac cu rază lungă de acțiune, cu o rază de acțiune de peste 200 de kilometri”, scrie Reuters. Potrivit agenției, liderul britanic va confirma astăzi livrările de arme.

UPDATE 9:38 Autoritățile din regiunile Herson și Zaporojie spun că șapte persoane au fost ucise în bombardamentele rusești din ultimele 24 de ore.

Șase persoane au fost ucise și trei au fost rănite în regiunea Herson. Potrivit autorităților ucrainene, regiunea a fost bombardată de 86 de ori într-o zi.

„Ca urmare a bombardamentelor inamice, șase locuitori au fost răniți, inclusiv un copil. Un băiat de 24 de ani a murit la spital”, a declarat administrația regională din Zaporojie.

UPDATE 9:17 Volodimir Zelenski va sosi luni la Londra pentru o întâlnire cu premierul Rishi Sunak, a declarat președintele ucrainean. Acesta a transmis pe Twitter că se va „întâlni cu prietenul Rishi” și „va purta negocieri substanțiale față în față și în delegații”.

Today – London. The UK is a leader when it comes to expanding our capabilities on the ground and in the air. This cooperation will continue today. I will meet my friend Rishi. We will conduct substantive negotiations face-to-face and in delegations.