Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelensky, le-a mulţumit cancelarului austriac Karl Nehammer şi premierului britanic Boris Johnson pentru vizitele lor la Kiev sâmbătă.

Volodimir Zelensky a declarat că Marea Britanie este „pregătită să își asume sponsorizarea restaurării Kievului și a regiunii Kievului” după încheierea războiului.

Un covoi militar de 13 km se îndreaptă spre sudul Ucrainei.

Forțele rusești caută să consolideze numărul de trupe cu personal eliberat din serviciul militar începând cu 2012, a afirmat serviciul britanic de informații în ultimul său buletin.

Acesta a adăugat că Rusia a încercat să recruteze forțe din regiunea nerecunoscută Transnistria din R. Moldova.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. Duminică, 10 aprilie.

LIVE TEXT:

UPDATE 10:32 Rusia își întărește trupele cu rezerviști și rectruți din Transnistria

Ministerul britanic al Apărării afirmă că, pentru a contrabalansa ”pierderile imense” Rusia încearcă să mărească numărul trupelor cu personal trecut în rezervă încă din 2012.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 April 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/8yjYrVmzHe



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Xd1tmsCDme