LIVE TEXT/ A 60-a zi de război în Ucraina. Rachete rusești lovesc regiunea Poltava. Rusia acuză că un sat din regiunea sa Belgorod, de la frontiera cu Ucraina, a fost „bombardat” de peste graniță

În cea de-a 60-a zi de război în Ucraina, Polonia a furnizat Ucrainei arme în valoare de 1,6 miliarde de dolari (1,5 miliarde de euro) pentru a o ajuta să facă faţă invaziei ruse. Forţele aeriene ucrainene anunţă că au distrus 17 ţinte aeriene ruseşti în ultimele 24 de ore. Secretarul general al ONU Antonio Guterres va vizita Turcia luni înainte de a merge la Moscova şi Kiev, a anunţat organizaţia mondială.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a anunțat că secretarul de stat american Antony Blinken și secretarul Apărării Lloyd Austin vor vizita Kievul duminică, pentru a discuta despre sprijinul militar necesar armatei ucrainene.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. Dumincă, 24 aprilie. LIVE TEXT:

UPDATE 22:00 Rusia acuză că un sat din regiunea sa Belgorod, de la frontiera cu Ucraina, a fost „bombardat” de peste graniță, a transmis agenția rusă de stat TASS, citând un oficial local.

Oficialul citat, Vladimir Pertsev, a precizat că nu s-au înregistrat victime sau pagube după ce „un proiectil a căzut pe un câmp”, potrivit TASS.

UPDATE 21:00 În regiunea Poltava, cinci rachete rusești au lovit infrastructura. Acest lucru a fost anunțat de șeful administrației militare regionale Poltava, Dmitri Lunin.

„Cinci rachete rusești au lovit infrastructura din regiune. Toate detaliile mai târziu. Alarma continuă, nu părăsim adăposturile”, a mai spus şeful administrației regionale Poltava.

UPDATE 20:10 De la începutul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, peste 20 de mii de locuitori din Mariupol au murit. Primarul orașului, Vadim Boicenko, a anunțat acest lucru duminică, 24 aprilie, la postul de televiziune Ucrainei 24, scrie presa ucraineană.

„Astăzi avem deja o cifră tristă – peste 20 de mii din populația locală, civilii noștri, acestea sunt femei, copii, din păcate, au murit”, a spus primarul.

Boicenko a mai remarcat că invadatorii continuă să perturbe evacuarea din oraș.

„Înțelegem că mai mult de 100.000 de oameni, din păcate, rămân în oraș. Vreau să subliniez din nou – din păcate, timp de două zile trupele de ocupație ruse perturbă evacuarea”, a menționat primarul.

UPDATE 19:35 Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) se declară „extrem de îngrijorată”, după arestarea în Ucraina, în teritoriile separatiste pro-ruse, a unora dintre membrii misiunii sale.

La scurt timp după invazia rusă din 24 februarie, OSCE a evacuat câteva sute de observatori – provenind din mai multe țări – care monitorizau încetarea focului din 2014 în regiunile separatiste.

The OSCE is extremely concerned that a number of @OSCE_SMM national mission members have been deprived of their liberty in Donetsk and Luhansk and is using all available channels to facilitate their release. — OSCE (@OSCE) April 23, 2022

UPDATE 18:00 Ambasadorul ucrainean în Germania, Andriy Melnyk, a criticat duminică autoritățile germane menționând „că au fost lente în livrarea de arme în Ucraina”. Declarația diplomatului ucrainean vine după atacul cu rachete lansat sâmbătă asupra orașului port Odesa. Detalii aici

UPDATE 17:12 Sistemele rusești de apărare aeriană au distrus zece drone ucrainene în 24 de ore, scrie agenția Tass, citând oficiali ai Ministerului Apărării din Rusia. De la începutul operațiunii speciale din Ucraina, 551 de drone ar fi fost distruse de Rusia.

UPDATE 17:00 Forțele ucrainene au respins numeroase atacuri ale trupelor ruse în Donbas, iar rușii au suferit pierderi semnificative, chiar dacă au obținut unele avansuri teritoriale, menționează serviciile secrete britanice în raportul publicat duminică, 24 aprilie. Detalii aici

UPDATE 16:15 Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a declarat că a vorbit duminică cu omologul său turc Recep Tayyip Erdogan, cu o zi înainte ca președintele Turciei să aibă consultări cu Vladimir Putin, scrie Reuters.

Zelensky a spus că a discutat cu Erdogan despre necesitatea evacuării imediate a civililor din orașul-port Mariupol ocupat în mare parte de ruși, inclusiv a celor blocați în subteranele combinatului Azovstal, și a schimbului soldaților care sunt încercuiți la Azovstal.

UPDATE 16:12 Ed Sheeran lansează un videoclip filmat în Ucraina. Cântărețul și compozitorul britanic a filmat videoclipul muzical „2step” la Kiev, capitala Ucrainei, înainte ca războiul să izbucnească la sfârșitul lunii februarie, iar vineri, 22 aprilie acesta a fost lansat oficial. Detalii aici

UPDATE 15:30 Steve Rosenberg, corespondent BBC din Moscova, spune că războiul din Ucraina a produs schimbări majore și în Rusia, deși în țară este relativ liniște, iar viața pare că își urmează cursul normal. Totuși, „Rusia pe care o știam nu mai există”. Detalii aici

UPDATE 15:00 Oficiul procurorului general al Ucrainei anunță că de la începutul războiului și până în prezent, perioada 24 februarie – 24 aprilie, 213 de copii au murit, iar 389 au fost răniți. Detalii aici

Datele prezentate de autoritățile ucrainene arată că, cele mai multe victime în rândul copiilor sunt în Donețk – 122, Kiev – 114, Harkov – 91, Cernihiv – 66, Herson – 44, Nikolaev – 43, Lugansk – 37, Zaporojie – 27, Sumî – 17, Jitomir – 15.

UPDATE 14:30 Trupele rusești au primit „permisiunea tacită” de a viola în timpul invaziei lor în Ucraina, a declarat o avocată britanică de top din domeniul drepturilor omului, scrie presa britanică The Independent.

Baroneassa Kennedy of The Shaws, care face parte dintr-un grup de lucru juridic ce ajută la întocmirea unor cazuri de crime de război în Ucraina, a declarat că dovezile de până acum au arătat că trupele rusești au comis „infracțiuni grave”.

UPDATE 13:30 Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei susține că Rusia a desfăşurat lansatoare mobile de rachete de tip Iskander-M la mai puţin de 60 de kilometri de frontiera cu Ucraina.

„Apoi inamicul a crescut numărul militarilor în regiunea Belgorod, prin transferul şi concentrarea unor unităţi suplimentare”, acuză armata ucraineană.

„Potrivit informaţiilor disponibile, lansatoare Iskander-M au fost desfăşurate la 60 de kilometri de frontiera cu Ucraina”, anunţă armata ucraineană.

Moscova nu a reacţionat după dezvăluirea acestor informaţii.

Operational update on #russian_invasion on 06.00, April 24, 2022

Video by Spokesman for the General Staff of the Armed Forces of Ukraine Oleksandr Shtupun:https://t.co/zGkIM3bOTp

Read more:

🇺🇦https://t.co/nnKKAU4O2h

🇬🇧https://t.co/XRbMemc9T8#stoprussia #StandWithUkraine — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) April 24, 2022

UPDATE 12:20 Ministerul rus al Apărării anunţă duminică, că a atacat, în noaptea Paşetului ortodox, cu rachete de precizie, nouă ţinte militare ucrainene, scrie Tass.

Armata rusă precizează că între aceste ţinte se află patru depozite de armament, în regiunea Harkov, în care erau depozitate piese de artilerie.

UPDATE 12:00 Negociatorul-şef Mihailo Podolyak, un consilier al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelensky, acuză forţele ruse de bombardarea continuă a Mariupolului şi îndeamnă Moscova la un „armistiţiu veritabil de Paşte”.

„Rusia atacă în mod continuu (oţelăria) Azovstal la Mariupol. Locul în care se află civilii şi militarii noştri este bombardat cu bombe aerene grele şi de artilerie”, acuză într-un mesaj postat pe Twitter Podolyak.

(1/2) Orthodox Easter 2022. But right now, RF is continuously attacking the Mariupol Azovstal. The place where our civilians & military are located is shelled with heavy air bombs & artillery. RF accumulates forces & equipment for the assault. Who gave the order „not to storm”? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 24, 2022

UPDATE 11:42 Elveţia, o ţară neutră, a suspendat livrări de armament ale Germaniei către Ucraina, prinr-o blocare a re-exportării unor muniţii de fabricaţie elveţiană folosite de vehicule de luptă de infanterie de tip Marder, pe care Kievul doreşte să le obţină, dezvăluie cotidianul elveţian SonntagsZeitung, scrie Reuters.

UPDATE 11:10 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a felicitat pe ucraineni de Paște. Șeful statului ucrainean s-a adresat oamenilor de la Catedrala Sf. Sofia din Kiev. Detalii aici

UPDATE 10:43 Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei anunță despre pierderile totale în luptă ale armatei ruse, până duminică, 24 aprilie. Astfel, potrivit estimărilor autorităților ucrainene, circa 21 800 de militari ruși au decedat de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

🇺🇦 Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.04 орієнтовно склали / 🇬🇧 The total combat losses of the enemy from 24.02 to 23.04 were approximatelyhttps://t.co/XlBWiBcII0 pic.twitter.com/8QSiCBacvr — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) April 24, 2022

UPDATE 10:14 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că opt persoane au murit în urma atacului cu rachete de la Odesa. Printre morți se numără și un copil de trei luni, a precizat liderul ucrainean. Autoritățile locale au transmis, potrivit CNN, că Armata Rusiei a lansat cel puțin șase rachete asupra Odesei. Un consilier al ministrului ucrainean de Interne, Anton Gerashchenko, a precizat că cel puțin una dintre cele șase rachete a trecut de sistemele antirachetă și a explodat, lovind clădiri rezidențiale. Bilanțul victimelor se ridică la cinci morți și 18 răniți, a declarat Andri Yermak, șeful de cabinet al președintelui Zelensky.

UPDATE 9:43 Șansele unui armistițiu de Paște au fost spulberate. Rușii au deschis o nouă axă de atac dinspre Izium spre Nipru – Zaporojie, se arată într-o analiză publicată de Institutul de Studii de Război.

Forțele ruse au făcut un ocol mare în jurul zonei de rezistență ucraineană de la Izium, ocupând Lozova, la aproximativ 100 km vest de acest oraș, spre Nipru, o mișcare îndrăzneață, dar destul de riscantă. Statul Major ucrainean a raportat că elemente ale Brigăzii 64 care a ocupat Bucha operează în această zonă. În același timp, rușii au continuat ofensiva dinspre SE spre Zaporijie, dar într-un mod limitat.

UPDATE 8:30 Forţele aeriene ucrainene anunţă că au distrus 17 ţinte aeriene ruseşti în ultimele 24 de ore.

Iuri Ignat, un purtător de cuvânt al forţelor aeriene ucrainene, a declarat că Ucraina a doborât trei avioane ruseşti (conform estimărilor preliminare, acestea sunt avioane Su-25, Su-34 şi Su-35), cinci rachete şi 9 drone în ultimele 24 de ore.

⚡️Ukraine’s airforce destroys 17 Russian aerial targets.



Yuriy Ignat, a Ukrainian air force spokesman, said Ukraine shot down three Russian planes (according to preliminary estimates those are Su-25, Su-34 and Su-35 aircraft), five missiles and 9 UAVs over the past 24 hours. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 24, 2022

UPDATE 8:20 Polonia a furnizat Ucrainei arme în valoare de 1,6 miliarde de dolari (1,5 miliarde de euro) pentru a o ajuta să facă faţă invaziei ruse, a declarat sâmbătă premierul polonez.

„Până în prezent, Polonia a transferat vecinului nostru estic echipamente militare în valoare de aproximativ 7 miliarde de zloţi, adică mai mult de 1,6 miliarde de dolari”, a declarat Mateusz Morawiecki după o întâlnire la Cracovia cu omologul său ucrainean Denys Shmyhal.

„Acest echipament salvează suveranitatea ucraineană, poloneză şi europeană”, a spus el într-un comunicat.

UPDATE 8:00 Secretarul general al ONU Antonio Guterres va vizita Turcia luni înainte de a merge la Moscova şi Kiev, a anunţat organizaţia mondială. Guterres se va întâlni cu preşedintele Recep Tayyip Erdogan, care a găzduit negocierile de pace, înainte de a merge, marţi, la Moscova pentru a-l vizita pe preşedintele rus Vladmir Putin.

