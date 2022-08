LIVE TEXT Rachete rușilor au lovit o gară din regiunea Dnepropetrovsk: Cel puțin 15 oameni au fost uciși, aproximativ 50 au fost răniți. Jumătate de an de la începutul războiului Rusiei în Ucraina

Ucraina se pregătește pentru posibile lovituri brutale în contextul în care se împlinesc 31 de ani de la desprinderea țării de Uniunea Sovietică și șase luni de război cu Rusia. Autoritățile au interzis adunările în masă în Kiev, în timp ce oficialii occidentali și ucraineni avertizează că Rusia se pregătește să atace din nou capitala.



Potrivi Ministerului britanic al Apărării, Rusia a lansat o invazie pe scară largă în Ucraina în urmă cu șase luni, cu scopul de a răsturna guvernul și de a ocupa cea mai mare parte a țării. În aprilie, liderii Rusiei și-au dat seama că acest lucru a eșuat și au revenit la obiective mai modeste în estul și sudul Ucrainei.



Surse guvernamentale rusești au confirmat că Rusia aduce copii ucraineni în Rusia și organizează adopția în familii rusești. Administrația din Krasnodar a postat despre un program în cadrul căruia autoritățile ruse au transferat peste 1 000 de copii din Mariupol în Tyumen, Irkutsk, Kemerov și Altay Krai, unde au fost adoptați de familii rusești, se arată într-un raport al Institutului pentru Studiul Războiului.

UPDATE 22:00 Rusia a lovit un tren în regiunea Dnepropetrovsk. Cel puțin 15 persoane au fost ucise și aproximativ 50 au fost rănite.

„La gară, chiar de-a lungul vagoanelor din stația Chaplino – patru vagoane de călători sunt acum în flăcări. Până acum, cel puțin 15 persoane au fost ucise și aproximativ 50 de persoane au fost rănite. Salvatorii lucrează. Dar, din păcate, numărul deceselor poate crește în continuare”, a spus Volodimir Zelensky la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU.

UPDATE 20:12 Potrivit SUA, până la sfârșitul săptămânii curente, Rusia ar putea anunța organizarea „referendumurilor” în teritoriile ocupate ale Ucrainei. Declarația a fost făcută de coordonatorul pentru comunicații strategice al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, John Kirby.

„Conducerea rusă a instruit oficialii să înceapă pregătirile pentru organizarea de referendumuri false”, a spus Kirby.

Anterior, Meduza menționa că, Kremlinul se aștepta ca „referendumurile” să aibă loc pe 11 septembrie. În același timp, s-a presupus că până la această dată trupele ruse urmau să controleze pe deplin regiunea Donețk.

Acum, Meduza scrie că administrația președintelui Federației Ruse are în vedere varianta ca referendumurile să aibă loc pe 11 septembrie, fiind anexate doar 60% din teritoriile regiunii Donețk.

UPDATE 19:23 Rachetele rușilor au ucis un copil de 11 ani din regiunea Dnepropetrovsk, anunță pe Telegram șeful adjunct al Biroului Președintelui, Kirill Timoșenko.

UPDATE 18:57 Rușii au lansat rachete asupra regiunii Hmelnițki, anunță șeful Administrației Militare a regiunii Serghei Gamalii.

„Avem lovituri de rachete inamice în regiunea Hmelnițsk. Detalii, mai târziu”, a menționat Serghei Gamalii.

UPDATE 18:35 Ucraina a primit un nou ajutor militar de trei miliarde de dolari din partea SUA, anunță prim-ministrul Ucrainei Denis Șmîgal.

U.S. will allocate almost $3 billion in military aid to Ukraine. Today, Ukraine received another $3 billion in budget aid as a non-refundable grant from 🇺🇸. Grateful to @POTUS for supporting 🇺🇦 in the fight for freedom and independence.

Anterior, președintele american Joe Biden a anunțat că Statele Unite au oferit Ucrainei cel mai mare pachet de ajutor de 2,98 miliarde de dolari de la începutul războiului.

UPDATE 18:20 Premierul britanic Boris Johnson susține că acum discuțiile de pace dintre Ucraina și Rusia vor fi un dezastru pentru întreaga lume, potrivit UNIAN.

„Putin nu propune negocieri și chiar dacă ar exista o astfel de ofertă, nu văd în ce circumstanțe ar fi de acord ucrainenii cu aceste negocieri”, a spus Johnson.

Numele lui Boris Johnson a apărut pe Aleea Curajului din Kiev. Volodimir Zelensky i-a oferit premierului britanic și Ordinul Libertății.

UPDATE 16:55 Premierul britanic Boris Johnson se află la Kiev pentru a marca Ziua Independenței Ucrainei, a anunțat miercuri Downing Street pe Twitter.

What happens in Ukraine matters to us all.



That is why I am in Kyiv today.



That is why the UK will continue to stand with our Ukrainian friends.



I believe Ukraine can and will win this war. pic.twitter.com/FIovnqJGTS