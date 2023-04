LIVE TEXT Peste 16 000 de soldați ucraineni au fost instruiți în UE, potrivit șefului diplomației europene. Război în Ucraina, ziua 422

UPDATE 20:30 Peste 16 000 de militari ucraineni au finalizat deja pregătirea în cadrul misiunii Uniunii Europene, a declarat Josep Borrell, șeful diplomației europene, la 21 aprilie.

Misiunea de asistență militară a Uniunii Europene în Ucraina (EUMAM Ukraine) a fost lansată la 17 octombrie 2022. Aceasta vizează antrenarea a până la 30 000 de soldați ucraineni pe teritoriul UE, cu participarea a 24 de state membre.

De asemenea, UE a furnizat Ucrainei muniții și rachete în valoare de peste 600 de milioane de euro, potrivit lui Borrell.

Șeful politicii externe a UE a declarat că lucrările privind achiziția comună de muniție pentru Ucraina sunt în curs de desfășurare, referindu-se la planul în trei etape al Uniunii de a achiziționa un milion de cartușe de artilerie pentru Kiev. „UE continuă să lucreze cu partenerii pentru a se asigura că Ucraina prevalează”, a adăugat Borrell.

At #Ukraine Defence Contact Group, I updated on EU military support.



Over 16,000 Ukrainian soldiers already trained.



Over €600 million of ammunition&missiles already delivered.



Work on joint procurement ongoing.



EU continues to work with partners to ensure Ukraine prevails.