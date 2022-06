Război în Ucraina, ziua 109. Ursula von der Leyen: „UE e în faţa unei decizii istorice privind Ucraina. Sper ca peste 20 de ani să spunem că am făcut lucrul corect”

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apreciat că statele membre ale Uniunii Europene se vor afla la summitul din 23-24 iunie în faţa unei „decizii istorice” cu privire la eventuala candidatură a Ucrainei în vederea aderării ţării la UE.

Cancelarul german, Olaf Scholz, plănuieşte o vizită la Kiev alături de preşedintele francez, Emmanuel Macron, şi de premierul italian, Mario Draghi, transmite ziarul german Bild am Sonntag.

Potrivit publicaţiei, liderii doresc să se întâlnească cu preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, înainte de Summitul G7.

Sute de copii au fost răniți sau uciși de la începutul războiului.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. Duminică, 12 iunie:

UPDATE 12.30

„Sper că peste 20 de ani, când vom privi în urmă, vom putea spune că am făcut lucrul corect”, le-a declarat Von der Leyen jurnaliştilor în timpul călătoriei de întoarcere după o vizită efectuată la Kiev.

Potrivit şefei executivului comunitar, provocarea va fi aceea de a ieşi din summitul UE din 23 şi 24 iunie cu o poziţie unificată „ce reflectă amploarea acestei decizii istorice”.

Comisia intenţionează să publice până la finalul săptămânii viitoare o recomandare în această privinţă.

„Ucraina a realizat multe în ultimii ani, dar rămân multe lucruri de făcut. Recomandarea noastră va reflecta cu grijă acest aspect”, a adăugat preşedinta Comisiei Europene.

În urmă cu câteva zile, ministrul ucrainean al dezvoltării regionale, Oleksii Cernişov, a declarat că se aşteaptă ca, la summitul de la Bruxelles din 23-24 iunie, cele 27 de ţări membre ale UE să aprobe acordarea statutului de candidat pentru Ucraina dacă săptămâna viitoare Comisia Europeană va face o recomandare în acest sens. Cernişov este unul dintre cei patru emisari speciali ai preşedintelui ZelenskYy care în prezent fac lobby în capitalele ţărilor UE pentru aderarea Ucrainei.

UPDATE 10:30

Cel puțin 795 de copii au fost uciși sau răniți de la începutul războiului, în Ucraina.

Cel puțin 287 de copii au fost uciși, iar alți 508 răniți în timpul conflictului.

UPDATE 09:50

10.000 de soldați ucraineni au murit de la începutul invaziei

UPDATE 09:30



Guvernatorul din Severodonețk susține că Ucraina deține controlul fabricii chimice Azot, unde se adăpostesc civili.

Reacția vine după ce un separatist susținut de Rusia a declarat că între 300 și 400 de luptători ucraineni au fost prinși acolo.

UPDATE 09:10

Zelensky: Decizia de a acorda Ucrainei statutul de candidat va întări nu numai statul nostru, ci şi întreaga Uniune Europeană

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelensky a afirmat, sâmbătă, în discursul său că, decizia de a acorda statutul Ucrainei de aderarea la UE va întări nu doar statul său, ci întreaga Uniune Europeană.

„Faza finală a marelui maraton diplomatic, care urmează să se încheie într-o săptămână şi jumătate, a început astăzi. Şi în acest maraton suntem de fapt împreună cu Uniunea Europeană – într-o singură echipă, iar această echipă trebuie să câştige. Sunt sigur că vom primi în curând un răspuns cu privire la statutul de candidat pentru Ucraina. Sunt convins că această decizie poate întări nu doar statul nostru, ci şi întreaga Uniune Europeană.

UPDATE 08:40

Noi sisteme Starlink pentru armata ucraineană

Forţele armate ale Ucrainei au primit noi sisteme de comunicaţii prin satelit Starlink de la fondatorul şi CEO-ul SpaceX, Elon Musk, transmite The Guardian.

Într-un tweet de sâmbătă, Ministerul ucrainean al Apărării a anunţat: „Multitaskerul Elon Musk reuşeşte nu doar să lucreze la pregătirile pentru misiunea pe Marte, ci şi să transmită Starlink serviciilor noastre de informaţii atât de necesare pentru misiunile lor speciale”

08:10 Cancelarul german, Olaf Scholz, plănuieşte o vizită la Kiev alături de preşedintele francez, Emmanuel Macron, şi de premierul italian, Mario Draghi, transmite ziarul german Bild am Sonntag.

SCOOP: Chancellor Scholz is planning a visit to Kyiv together with Macron and Draghi. They want to meet Zelenskyy in Ukraine in June before the G7 summit. Our exclusive @bild report THREAD (1/3) https://t.co/V6SD3x7EsR