LIVE TEXT Cum comentează Kremlinul înregistrarea video cu decapitarea unui soldat ucrainean. Război în Ucraina, ziua 413

UPDATE 16:20 Autoritățile din Marea Britanie au anunțat sancțiuni împotriva mai multor companii și persoane fizice care au legături cu oligarhul rus și fostul proprietar al clubului de fotbal Chelsea, Roman Abramovici, precum și cu oligarhul Alisher Usmanov, notează CNN.

Autoritățile britanice au declarat că măsura îi va viza pe cei care îi ajută pe cei doi să „evite costul total” al sancțiunilor deja impuse ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina.

„Nu există niciun loc unde să se ascundă. Vom continua să le tăiem accesul la activele pe care credeau că le-au ascuns cu succes. Împreună cu partenerii noștri internaționali, Marea Britanie va continua să ia măsuri drastice împotriva celor care sprijină războiul”, a subliniat ministrul britanic de Externe, James Cleverly.

UPDATE 16:06 Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, susține că înregistrarea video cu soldați ruși care decapitează un prizonier ucrainean este „teribilă”.

„Mai întâi trebuie să verificăm autenticitatea videoclipului. Sunt imagini teribile și trebuie să verificăm mai întâi veridicitatea lor (…). Dacă a avut loc, unde și de către cine”, a spus el.

