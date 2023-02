LIVE TEXT Aproximativ 280 de mii de persoane din Odesa rămân în continuare fără curent electric, în urma unui incendiu la o substație. Război în Ucraina, ziua 347

UPDATE 21:20 Prim-ministrul Denîs Șmîhal a anunțat duminică că până la 40% dintre consumatorii din Odesa – aproximativ 280 000 de persoane – au rămas în continuare fără energie electrică după ce sâmbătă, 4 februarie, a izbucnit un incendiu la o substație supraîncărcată. În oraș sunt implementate întreruperi de energie electrică de urgență.

Potrivit lui Șmîhal, alimentarea cu energie electrică a fost restabilită pentru 200 000 de consumatori și pentru instalațiile de infrastructură critică în cursul serii sâmbătă și în noaptea de duminică.

Peste 25 de generatoare au sosit deja, iar alte aproximativ 50 sunt pe drum, a spus el.

UPDATE 20:30 Un incendiu a izbucnit într-o clădire a unei școlii din orașul Herson, din cauza bombardamentelor rusești din dimineața zilei de 5 februarie, potrivit administrației militare din regiunea Herson.

Administrația a precizat că incendiul, cu o suprafață totală de 100 de metri pătrați, a fost stins de către salvatori. Nu au fost raportate victime.

La începutul zilei, autoritățile din regiunea Herson au raportat că o persoană a fost ucisă și o alta rănită, în timp ce forțele rusești au atacat regiunea de 60 de ori în ultima zi.

Trupele ruse au folosit mai multe sisteme de lansare de rachete, artilerie, mortiere, tancuri, vehicule blindate de luptă și sisteme de rachete antitanc. Potrivit raportului, forțele rusești au lovit de șase ori orașul Herson, avariind case.

UPDATE 17:45 Ucraina se așteaptă la o posibilă ofensivă majoră a Rusiei în această lună, dar Kievul are rezervele necesare pentru a respinge forțele Moscovei, chiar dacă ultimele provizii militare occidentale nu vor ajunge toate la timp, a declarat duminică ministrul ucrainean al apărării, potrivit Reuters.

Rusia ar putea lansa noul atac din motive „simbolice”, în perioada primei aniversări a invaziei sale, dar resursele sale nu sunt pregătite din punct de vedere militar, a declarat ministrul Oleksii Reznikov, într-o conferință de presă.

Reznikov a declarat că ofensiva va fi probabil lansată în est – unde Rusia încearcă să captureze toată regiunea Donbas – sau în sud, unde vrea să își lărgească coridorul terestru către peninsula ocupată Crimeea.

El a estimat că Rusia are 12 000 de soldați în bazele militare din Belarus, un număr care nu ar fi suficient pentru a lansa un atac semnificativ din Belarus în nordul Ucrainei, redeschizând un nou front.

Oleksii Reznikov a răspuns și speculațiilor privind demisia sa, afirmând că este pregătit să demisioneze dacă președintele Zelenski va dispune concedierea sa.

Declarația vine după ce publicația ucraineană de știri Ukrainska Pravda a citat surse guvernamentale și militare, spunând că Reznikov va fi probabil demis din funcția de ministru săptămâna viitoare și ar putea fi numit ministru al justiției.

Potrivit publicației, înlocuitorul său probabil este Kiril Budanov, șeful serviciilor de informații militare ucrainene.

UPDATE 14:05 Orașul Bahmut din estul Ucrainei, unde au loc lupte, a devenit „din ce în ce mai izolat”, potrivit ultimei evaluări a Ministerului britanic al Apărării.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 5 February 2023

Șeful grupului Wagner a declarat duminică că au loc lupte violente în părțile de nord ale orașului.

Evgheni Prigozin, fondatorul și șeful grupului Wagner, a declarat că forțele ucrainene nu se retrag.

Prigozin a respins informațiile apărute în mass-media rusă potrivit cărora trupele ucrainene ar fi abandonat Bahmut. „Forțele ucrainene nu se retrag nicăieri. Ele luptă până la ultimul”, a afirmat el într-o declarație publicată pe canalul său Telegram.

Forțele rusești încearcă de săptămâni întregi să încercuiască și să captureze orașul din estul regiunii Donbas.

UPDATE 13:30 Rusia își concentrează trupele și echipamentele militare pentru a organiza o ofensivă decisivă în jurul Bahmutului și în regiunea Luhansk, unui raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), din 4 februarie.

Analiștii ISW au declarat că efortul militar susținut de a încercui Bahmut a împiedicat Rusia să adune trupele necesare pentru a ataca Zaporojie dinspre est.

NEW: #Russian decisive offensive operations are unlikely to target #Zaporizhia City from the western Donetsk–Zaporizhia frontline as the Russian military continues to prepare for an offensive in western #Luhansk Oblast.



Our latest: https://t.co/OpuzAo4nXk pic.twitter.com/JZchEE82Gv