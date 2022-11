LIVE TEXT Canada anunță un nou ajutor militar în valoare de 500 de milioane de dolari pentru Ucraina. Război în Ucraina, ziua 264

UPDATE 22:00 Canada va oferi Ucrainei un nou ajutor militar în valoare de 500 de milioane de dolari, a anunțat luni prim-ministrul canadian Justin Trudeau.

We’ve arrived in Indonesia for the @G20org Summit, and I started off by announcing new support for Ukraine. We’re providing them with $500 million in military assistance to make sure they have the equipment – and the fuel and medical supplies – that they need. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 14, 2022

Ottawa a impus de asemenea noi sancțiuni împotriva a 23 de responsabili ruși. Printre aceștia se află „polițiști și anchetatori, procurori, judecători și responsabili ai administrației penitenciare implicați în încălcări flagrante și sistematice ale drepturilor omului la adresa liderilor opoziției ruse”.

Această listă cuprinde responsabili ruși acuzați că au încălcat drepturile a doi opozanți astăzi aflați în detenție: Aleksei Navalnîi, lider al opoziţiei anti-Putin, şi Vladimir Kara-Murza, laureat al Premiului Vaclav Havel pentru Drepturile Omului în 2022.

UPDATE 21:20 Adunarea Generală a ONU a adoptat cu 94 de voturi pentru, 13 – împotrivă și 74 de abțineri o rezoluție privind crearea unui mecanism de compensare prin care Rusia va trebui să plătească pentru pagubele provocate în Ucraina. Reprezentantul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a declarat că „o astfel de decizie nu va duce decât la creșterea instabilității și tensiunii în lume”. Detalii aici.

UPDATE 20:35 ONU a livrat un lot de ajutor umanitar în orașul Herson, eliberat zilele trecută de sub ocupația rușilor. Acest convoi umanitar este primul de când trupele ruse au capturat orașul în luna martie a acestui an, se menționează într-un comunicat al Biroului Înaltului Comisar ONU pentru Refugiați.

De la începutul războiului, UNHCR a livrat ajutor umanitar pentru aproximativ 325 000 de persoane afectate de război.

UPDATE 19:45 Forțele aeriene ucrainene spun că se observă o acalmie în atacurile rusești cu rachete. Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Forțelor Aeriene ucrainene, Iurii Ignat, a declarat în cadrul unui briefing la Kiev: „Acum vedem un fel de acalmie, nu se întâmplă mare lucru”, scrie Unian.

Potrivit lui Ignat, „în ultima săptămână nu am văzut utilizarea rachetelor de croazieră sau a dronelor Shahed. Inamicul nu poate lansa în mod constant atacuri masive cu rachete din cauza lipsei de arme”.

„Această pauză poate fi asociată cu evenimentele din direcția sud. Vedem ce s-a întâmplat: malul drept al Niprului a fost eliberat. Probabil că inamicul și-a concentrat toată atenția asupra acestor evenimente pentru a-și păstra gruparea de trupe”, a subliniat Ignat.

UPDATE 19:15 De la începutul războiului pornit de Putin împotriva Ucrainei, Forțele Armate ale Ucrainei au eliberat deja mai mult de jumătate din teritoriile Ucrainei ocupate de ruși, scrie Unian, făcând referire la o concluzie publicată de cercetătorul OSINT Def Mon, care întocmește hărți ale ostilităților din Ucraina încă din primele zile de război.

Potrivit estimărilor, după dezocuparea Hersonului și curățarea malului drept al Niprului din sudul Ucrainei, a fost eliberat în total 52,5% din teritoriul ocupat de Rusia din 24 februarie.

UPDATE 19:20 Uniunea Europeană și statele sale membre au furnizat Ucrainei arme și echipamente militare în valoare de cel puțin opt miliarde de euro, a declarat luni, 14 noiembrie, șeful diplomației UE, Josep Borrell.

Această sumă se ridică la aproximativ 45% din ceea ce Statele Unite au furnizat Kievului, a declarat Borrell, după o întâlnire cu omologii săi europeni la Bruxelles, scrie Ukrinform.

UPDATE 19:00 Statele Unite ale Americii anunță noi sancțiuni care vizează o rețea transnațională care a lucrat pentru a procura tehnologie în sprijinul războiului Rusiei din Ucraina. Sancțiunile vizează 14 persoane și 28 de entități, inclusiv membri ai familiei oligarhului rus Suleiman Kerimov.

De asemenea, Departamentul Trezoreriei SUA a trecut pe lista neagră „Milandr”, o companie rusească de microelectronică despre care se spune că face parte din structura de cercetare și dezvoltare militară a Moscovei. Totodată, SUA a impus sancțiuni asupra marilor companii industriale militare din Rusia.

UPDATE 18:49 Reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU, Serghei Kislița, a prezentat, în cadrul ședinței de urgență a Adunării Generale a ONU, un proiect de rezoluție privind crearea unui mecanism de compensare pentru daunele cauzate Ucrainei de războiul declanșat de Rusia, transmite Ukrinform.

„Propunerea, care este astăzi în fața dumneavoastră, este o declarație conform căreia Rusia trebuie să fie trasă la răspundere pentru încălcările dreptului internațional în Ucraina. Aceasta este o confirmare a necesității de a crea un mecanism specific de reparare, care va da viață acestei declarații”, a spus Kislița.

Potrivit sursei citate, documentul conține un apel către statele membre să se unească și să creeze o infrastructură internațională legitimă pentru a depăși consecințele agresiunii ruse împotriva Ucrainei, pentru a stabili dovezi ale atrocităților și pentru a „păstra speranța pentru dreptate pentru cei a căror vieți sunt schimbate pentru totdeauna din cauza ambiţiilor imperiale ale unui mic conducător al unei țări mari”.

UPDATE 18:40 Marea Britanie a devenit un donator al Fondului de Sprijin Energetic al Ucrainei. Țara a transferat prima tranșă de 5 milioane de lire sterline, bani care vor fi cheltuiți pentru achiziționarea de echipamente de urgență pentru a repara infrastructura energetică critică a Ucrainei. Despre acest lucru a anunțat ministrul ucrainean la Energeticii, Gherman Galușcenko.

„Marea Britanie a ajutat sectorul energetic al Ucrainei încă de la începutul invaziei ruse. Astăzi, ea aduce o contribuție semnificativă la Fondul de sprijin energetic. Acest lucru va face posibilă achiziționarea de echipamente necesare companiilor noastre energetice, care este greu de obținut în cadrul asistenței umanitare”, a spus ministrul.

Galușcenko a precizat că, în baza acordului semnat de Ucraina, Marea Britanie și Secretariatul Comunității Energetice, se preconizează o contribuție inițială la Fondul de Sprijin Energetic al Ucrainei în valoare de 5 milioane de lire sterline din cele 10 milioane de dolari declarate.

UPDATE 18:03 Trei oameni au fost răniți luni în regiunea Sumî, în urma unui atac rusesc cu rachete asupra unei întreprinderi, anunță șeful administrației militare a regiunii, Dmitro Jivițky.

Pe teritoriul întreprinderii au avut loc 19 explozii”, anunțat Jivițky pe Telegram.

UPDATE 17:00 Uniunea Europeană a lansat oficial o misiune de antrenament pentru luptătorii ucraineni. În cadrul misiunii, vor fi instruiți până la 15 mii de militari.

„Consiliul European a lansat misiunea de asistență militară a UE EUMAM (Misiunea de asistență a Uniunii Europene în Ucraina – n.red.) pentru a sprijini Ucraina în războiul în desfășurare cu Rusia și pentru a instrui până la 15.000 de membri ai forțelor armate ucrainene”, se arată în comunicatul publicat de președinției cehe a Consiliului Uniunii Europene.

🗺 FAC | @EUCouncil has launched the EU Military Assistance Mission #EUMAM to support #Ukraine in Russia’s ongoing war of aggression and provide training to up to 15000 Ukrainian Armed Forces personnel. Decision enters into force on publication in the Official Journal. #EU2022CZ pic.twitter.com/WqZcYnBOyw — EU2022_CZ (@EU2022_CZ) November 14, 2022

UPDATE 15:10 Obiectivul președintelui rus Vladimir Putin este de a „lăsa Ucraina în frig și în întuneric în această iarnă”, a declarat luni șeful NATO, Jens Stoltenberg.

Retragerea Rusiei din Herson a demonstrat „curajul incredibil al forțelor armate ucrainene”, a declarat Stoltenberg. Cu toate acestea, „arată, de asemenea, importanța sprijinului nostru continuu pentru Ucraina”.

Șeful NATO a vorbit în timpul unei conferințe de presă la Haga, alături de ministrul olandez de externe, Wopke Hoekstra, și de ministrul olandez al apărării, Kajsa Ollongren.

„Nu trebuie să facem greșeala de a subestima Rusia. Forțele armate ruse păstrează capacități semnificative, precum și un număr mare de trupe, iar Rusia a demonstrat că este dispusă să suporte pierderi semnificative. De asemenea, au dat dovadă de o brutalitate extremă”, a declarat Stoltenberg.

„Următoarele luni vor fi dificile. Obiectivul lui Putin este de a lăsa Ucraina înfrigurată și fără electricitate în această iarnă, așa că trebuie să menținem cursul”, a adăugat el.

UPDATE 13:00 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat luni orașul Herson, cel mai mare succes obținut până acum de forțele ucrainene, și a acuzat forțele rusești că au comis crime de război înainte de a fugi săptămâna trecută, potrivit Reuters.

„Mergem înainte”, le-a spus el trupelor care stăteau în formație în fața clădirii administrației din piața principală a orașului, unde unii părinții au ieșit cu copiii, alții fluturând steaguri ucrainene sau fiind acoperiți cu ele. „Suntem pregătiți pentru pace, pace pentru toată țara noastră”.

Zelenskiy a mulțumit NATO și altor aliați pentru sprijinul lor continuu în războiul împotriva Rusiei și a spus că livrarea de rachete din Statele Unite a făcut o mare diferență pentru Kiev.

„Sunt foarte fericit, se vede după reacția oamenilor, reacția lor nu este o înscenare”, a spus președintele.

Cu câteva minute înainte de sosirea sa, în apropiere se auzeau bombardamente din centrul orașului Herson, iar după ce a terminat de vorbit, mai multe rafale de artilerie au răsunat peste oraș.

UPDATE 09:55 Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a acuzat soldații ruși că au comis crime de război și au ucis civili în Herson, a cărui părți au fost recucerite de armata ucraineană săptămâna trecută, după retragerea Rusiei.

„Anchetatorii au documentat deja peste 400 de crime de război rusești. Au fost găsite cadavre de civili și militari morți”, a declarat Zelenski în discursul său video de duminică seara.

„Armata rusă a lăsat în urmă aceeași sălbăticie pe care a făcut-o și în alte regiuni ale țării în care a intrat”, a spus el.

De la începutul invaziei, la 24 februarie, au fost descoperite gropi comune în mai multe locuri din Ucraina, inclusiv cadavre de civili care prezintă urme de tortură, descoperite în regiunea Harkiv și în Bucea, în apropiere de Kiev. Ucraina a acuzat trupele rusești de comiterea crimelor.

UPDATE 08:45 Ucraina a obținut o victorie importantă în lupta pentru eliberarea vestului regiunii Herson, care a culminat cu retragerea forțelor rusești finalizată la 11 noiembrie, se arată într-un raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

„Președintele rus Vladimir Putin fusese hotărât să dețină acest teren cheie, a cărui posesie i-ar fi permis să-și relanseze invazia în Ucraina neocupată de pe pozițiile de pe malul vestic al râului Nipru. Acest considerent a fost probabil mai important în calculele lui Putin decât valoarea simbolică a păstrării singurei capitale de regiune pe care forțele sale au cucerit-o de la 24 februarie 2022”, consideră analiștii americani.

Putin a angajat forțe rusești substanțiale pentru apărarea vestului Herson-ului, inclusiv multe dintre unitățile aeropurtate de elită rămase la dispoziția armatei ruse. El a angajat, de asemenea, întăriri generate de mobilizarea parțială a rezerviștilor pe care o ordonase la 21 septembrie.

„Succesul Ucrainei, în ciuda acestei determinări rusești și a alocării de unități de elită limitate, este în multe privințe chiar mai impresionant decât victoria sa din regiunea Harkiv de la mijlocul lunii septembrie”, potrivit ISW.

Totodată, experții americani notează că Federația Rusă nu oferă condiții pentru „o relaxare a ostilităților” pentru restul toamnei și până la iarnă, ci mai degrabă vor lansa o nouă ofensivă în regiunea Donețk.

2/ The Russians are not setting conditions for a relaxation of hostilities for the rest of the fall and into the winter but rather are launching a new offensive in #Donetsk Oblast. pic.twitter.com/PHfwXJhVAi — ISW (@TheStudyofWar) November 13, 2022

UPDATE 08:00 În seara zilei de 13 noiembrie, rușii au lansat un atac cu rachete asupra Harkivului. Potrivit informațiilor preliminare, a fost lovită o instalație industrială.

„Tir de rachete asupra districtului industrial din Harkiv. Informațiile preliminare arată că este vorba despre o unitate industrială. Informațiile privind victimele sunt în curs de clarificare”, a scris pe canalul său de Telegram primarul din Harkiv Igor Terekhov.

ZdG a urmărit derularea fiecărei zile a războiului din Ucraina. Vedeți, mai jos, cronologia:

LIVE TEXT: Ziua 0. Cronologia zilelor care au precedat războiul

LIVE TEXT: Prima zi de război, după ce Putin a atacat Ucraina. (joi, 24 februarie)

LIVE TEXT: Război în Ucraina. Ziua a doua a invaziei (vineri, 25 februarie)

LIVE TEXT: Ziua a treia de război în Ucraina (sâmbătă, 26 februarie)

LIVE TEXT: A patra zi de război în Ucraina (duminică, 27 februarie)

LIVE TEXT: Ziua a cincea de război în Ucraina (luni, 28 februarie)

LIVE TEXT: A șasea zi de război în Ucraina (marți, 1 martie)

LIVE TEXT/ A șaptea zi de război în Ucraina (miercuri, 2 martie)

LIVE TEXT/ A opta zi de război în Ucraina (joi, 3 martie)

LIVE TEXT/ A noua zi de război în Ucraina (vineri, 4 martie)

LIVE TEXT/ A zecea zi de război în Ucraina (sâmbătă, 5 martie)

LIVE TEXT/ A 11-a zi de război în Ucraina (duminică, 6 martie)

LIVE TEXT/ A 12-a zi de război în Ucraina (luni, 7 martie)

LIVE TEXT/ A 13-a zi de război în Ucraina (marți, 8 martie)

LIVE TEXT/ A 14-a zi de război în Ucraina (miercuri, 9 martie)

LIVE TEXT/ A 15-a zi de război în Ucraina (joi, 10 martie)

LIVE TEXT/ A 16-a zi de război în Ucraina (vineri, 11 martie)

LIVE TEXT/ A 17-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 12 martie)

LIVE TEXT/ A 18-a zi de război în Ucraina (duminică, 13 martie)

LIVE TEXT/ A 19-a zi de război în Ucraina (luni, 14 ianuarie)

LIVE TEXT/ A 20-a zi de război în Ucraina (marți, 15 martie)

LIVE TEXT/ A 21-a zi de război în Ucraina (miercuri, 16 martie)

LIVE TEXT/ A 22-a zi de război în Ucraina (joi, 17 martie)

LIVE TEXT/ A 23-a zi de război în Ucraina (vineri, 18 martie)

LIVE TEXT/ A 24-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 19 martie)

LIVE TEXT/ A 25-a zi de război în Ucraina (duminică, 20 martie)

LIVE TEXT/ A 26-a zi de război în Ucraina (luni, 21 martie)

LIVE TEXT/ A 27-a zi de război în Ucraina (marți, 22 martie)

LIVE TEXT/ A 28-a zi de război în Ucraina (miercuri, 23 martie)

LIVE TEXT/ A 29-a zi de război în Ucraina (joi, 24 martie)

LIVE TEXT/ A 30-a zi de război în Ucraina (vineri, 25 martie)

LIVE TEXT/ A 31-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 26 martie)

LIVE TEXT/ A 32-a zi de război în Ucraina (duminică, 27 martie)

LIVE TEXT/ A 33-a zi de război în Ucraina (luni, 28 martie)

LIVE TEXT/ A 34-a zi de război în Ucraina (marți, 29 martie)

LIVE TEXT/ A 35-a zi de război în Ucraina (miercuri, 30 martie)

LIVE TEXT/ A 36-a zi de război în Ucraina (joi, 31 martie)

LIVE TEXT/ A 37-a zi de război în Ucraina (vineri, 1 aprilie)

LIVE TEXT/ A 38-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 2 aprilie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 39 (duminică, 3 aprilie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina. Ziua 40 (luni, 4 aprilie)

LIVE TEXT/ A 41-a zi de război în Ucraina (marți, 5 aprilie)

LIVE TEXT/ A 42-a zi de război în Ucraina (miercuri, 6 aprilie)

LIVE TEXT/ A 43-a zi de război în Ucraina (joi, 7 aprilie)

LIVE TEXT/ A 44-a zi de război în Ucraina (vineri, 8 aprilie)

LIVE TEXT/ A 45-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 9 aprilie)

LIVE TEXT/ A 46-a zi de război în Ucraina (duminică, 10 aprilie)

LIVE TEXT/ A 47-a zi de război în Ucraina (luni, 11 aprilie)

LIVE TEXT/ A 48-a zi de război în Ucraina (marți, 12 aprilie)

LIVE TEXT/ A 49-a zi de război în Ucraina (miercuri, 13 aprilie)

LIVE TEXT/ A 50-a zi de război în Ucraina (joi, 14 aprilie)

LIVE TEXT/ A 51 zi de război în Ucraina (vineri, 15 aprilie)

LIVE TEXT/ A 52 zi de război în Ucraina (sâmbătă, 16 aprilie)

LIVE TEXT/ A 53-a zi de război în Ucraina (duminică, 17 aprilie)

LIVE TEXT/ A 54-a zi de război în Ucraina (luni, 18 aprilie)

LIVE TEXT/ A 55-a zi de război în Ucraina (marți, 19 aprilie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 56 (miercuri, 20 aprilie)

LIVE TEXT/ A 57-a zi de război în Ucraina (joi, 21 aprilie)

LIVE TEXT/ A 58-a zi de război în Ucraina (vineri, 22 aprilie)

LIVE TEXT/ A 59-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 23 aprilie)

LIVE TEXT/ A 60-a zi de război în Ucraina (duminică, 24 aprilie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 61 (luni, 25 aprilie)

LIVE TEXT/ A 62-a zi de război în Ucraina (marți, 26 aprilie)

LIVE TEXT/ A 63-a zi de război în Ucraina (miercuri, 27 aprilie)

LIVE TEXT/ A 64-a zi de război în Ucraina (joi, 28 aprilie)

LIVE TEXT/ A 65-a zi de război în Ucraina (vineri, 29 aprilie)

LIVE TEXT/ A 66-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 30 aprilie)

LIVE TEXT/ 67 de zile de război în Ucraina (duminică, 1 mai)

LIVE TEXT/ A 68-a zi de război în Ucraina (luni, 2 mai)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 69 (marți, 3 mai)

LIVE TEXT/ A 70-a zi de război în Ucraina (miercuri, 4 mai)

LIVE TEXT/ 71 de zile de război în Ucraina (joi, 5 mai)

LIVE TEXT/ 72 de zile de război în Ucraina (vineri, 6 mai)

LIVE TEXT/ 73 de zile de război în Ucraina (sâmbătă, 7 mai)

LIVE TEXT/ A 74-a zi de război în Ucraina (duminică, 8 mai)

LIVE TEXT/ A 75-a zi de război în Ucraina (luni, 9 mai)

LIVE TEXT/ A 76-a zi de război în Ucraina (marți, 10 mai)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 77 (miercuri, 11 mai)

LIVE TEXT/ A 78-a zi de război în Ucraina (joi, 12 mai)

LIVE TEXT/ A 79-a zi de război în Ucraina (vineri, 13 mai)

LIVE TEXT/ A 80-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 14 mai)

LIVE TEXT/ 81 de zile de război în Ucraina (duminică, 15 mai)

LIVE TEXT/ A 82-a zi de război în Ucraina (luni, 16 mai)

LIVE TEXT/ A 83-a zi de război în Ucraina (marți, 17 mai)

LIVE TEXT/ A 84-a zi de război în Ucraina (miercuri, 18 mai)

LIVE TEXT/ A 85-a zi de război în Ucraina (joi, 19 mai)

LIVE TEXT/ A 86-a zi de război în Ucraina (vineri, 20 mai)

LIVE TEXT/ A 87-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 21 mai)

LIVE TEXT/ A 88-a zi de război în Ucraina (duminică, 22 mai)

LIVE TEXT/ A 89-a zi de război în Ucraina (luni, 23 mai)

LIVE TEXT/ 90 de zile de război în Ucraina (marți, 24 mai)

LIVE TEXT/ A 91-a zi de război în Ucraina (miercuri, 25 mai)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 92 (joi, 26 mai)

LIVE TEXT/ A 93-a zi de război în Ucraina (vineri, 27 mai)

LIVE TEXT/ A 94-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 28 mai)

LIVE TEXT/ A 95-a zi de război în Ucraina (duminică, 29 mai)

LIVE TEXT/ A 96-a zi de război în Ucraina (luni, 30 mai)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 97 (marți, 31 mai)

LIVE TEXT/ A 98-a zi de război în Ucraina(miercuri, 1 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 99 (joi, 2 iunie)

LIVE TEXT/ 100 de zile de război în Ucraina (vineri, 3 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 101 (sâmbătă, 4 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 102 (duminica, 5 iunie)

LIVE TEXT/ A 103-a zi de război în Ucraina (luni, 6 iunie)

LIVE TEXT/ A 105-a zi de război în Ucraina (miercuri, 8 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 106 (joi, 9 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 107 (vineri, 10 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 108 (sâmbătă, 11 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 109 (duminică, 12 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 110 (luni, 13 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 111 (marți, 14 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 112 (miercuri, 15 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 113 (joi, 16 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 115 (sâmbătă, 18 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 116 (duminică, 19 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 117 (luni, 20 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 118 (marți, 21 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 119 (miercuri, 22 iunie)

LIVE TEXT/ 120 de zile de război în Ucraina (joi, 23 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 121 (vineri, 24 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 124 (luni, 27 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 125 (marți, 28 iunie)

LIVE TEXT/ 126 de zile de război în Ucraina (miercuri, 29 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 127 (joi, 30 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 129 (sâmbătă, 2 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 130 (duminică, 3 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 131 (luni, 4 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 132 (marți, 5 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 133 (miercuri, 6 iulie)

LIVE TEXT/ 134 de zile de război în Ucraina (joi, 7 iulie)

LIVE TEXT/ 137 de zile de război în Ucraina (duminică, 10 iulie)

LIVE TEXT/ 138 de zile de război în Ucraina (luni, 11 iulie)

LIVE TEXT/ 139 de zile de război în Ucraina (marți, 12 iulie)

LIVE TEXT/ 140 de zile de război în Ucraina (miercuri, 13 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 141 (joi, 14 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 142 (vineri, 15 iulie)

LIVE TEXT/ 145 de zile de război în Ucraina (luni, 18 iulie)

LIVE TEXT/ 146 de zile de război în Ucraina (marți, 19 iulie)

LIVE TEXT/ 147 de zile de război în Ucraina (miercuri, 20 iulie)

LIVE TEXT/ 148 de zile de război în Ucraina (joi, 21 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 149 (vinei, 22 iulie)

LIVE TEXT/ 150 de zile de război în Ucraina (sâmbătă, 23 iulie)

LIVE TEXT/ 151 de zile de război în Ucraina (duminică, 24 iulie)

LIVE TEXT/ 152 de zile de război în Ucraina (luni, 25 iulie)

LIVE TEXT/ 153 de zile de război în Ucraina (marți, 26 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 154 (miercuri, 27 iulie)

LIVE TEXT/ 155 de zile de război în Ucraina (joi, 28 iulie)

LIVE TEXT/ A 156-a zi de război în Ucraina (vineri, 29 iulie)

LIVE TEXT/ 157 de zile de război în Ucraina (sâmbătă, 30 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 158 (duminică, 31 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 159 (luni, 1 august)

LIVE TEXT/ 160 de zile de război în Ucraina (marți, 2 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 161 (miercuri, 3 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 162 (joi, 4 august)

LIVE TEXT/ A 163-a zi de război în Ucraina (vineri, 5 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 164 (sâmbătă, 6 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 165 (duminică, 7 august)

LIVE TEXT/ 166 de zile de război în Ucraina (luni, 8 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 167 (marți, 9 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 168 (miercuri, 10 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 169 (joi, 11 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 170 (vineri, 12 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 171 (sâmbătă, 13 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 172 (duminică, 14 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 173 (luni, 15 august)

LIVE TEXT/ A 174-a zi de război în Ucraina (marți, 16 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 175 (miercuri, 17 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 176 (joi, 18 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 177 (vineri, 19 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 178 (sâmbătă, 20 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 179 (duminică, 21 august)

LIVE TEXT/ 180 de zile de război în Ucraina (luni, 22 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 181 (marți, 23 august)

LIVE TEXT/ Jumătate de an de la începutul războiului Rusiei în Ucraina (miercuri, 24 august)

LIVE TEXT/ A 183-a zi de război în Ucraina (joi, 25 august)

LIVE TEXT/ A 184-a zi de război în Ucraina (vineri, 26 august)

LIVE TEXT/ A 185-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 27 august)

LIVE TEXT/ A 186-a zi de război în Ucraina (duminică, 28 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 187 (luni, 29 august)

LIVE TEXT/ A 188-a zi de război în Ucraina (marți, 30 august)

LIVE TEXT/ 189 de zile de război în Ucraina (miercuri, 31 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 190 (joi, 1 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 191 (vineri, 2 septembrie)

LIVE TEXT/ 192 de zile de război în Ucraina (sâmbătă, 3 septembrie)

LIVE TEXT/ Ziua 193 de război în Ucraina (duminică, 4 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 194 (luni, 5 septembrie)

LIVE TEXT/ 195 de zile de război în Ucraina (marți, 6 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 197 (joi, 8 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 198 (vineri, 9 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 199 (sâmbătă, 10 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 200 (duminică, 11 septembrie)

LIVE TEXT/ A 201-a zi de război în Ucraina (marți, 13 septembrie)

LIVE TEXT/ 203 zile de război în Ucraina (miercuri, 14 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, a 204-a zi (joi, 15 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, a 205-a zi (vineri, 16 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, a 206-a zi (sâmbătă, 17 septembrie)

LIVE TEXT/ A 207-zi a războiului din Ucraina (duminică, 18 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 208 (luni, 19 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 209 (marți, 20 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 210 (miercuri, 21 septembrie)

LIVE TEXT/ A 211-a zi a agresiunii ruse asupra Ucrainei (joi, 22 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 212 (vineri, 23 septembrie)

LIVE TEXT/ A 213-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 24 septembrie)

LIVE TEXT/ A 214-a zi de război în Ucraina (duminică, 25 septembrie)

LIVE TEXT/ A 215-a zi de război în Ucraina (luni, 26 septembrie)

LIVE TEXT/ 216 zile de război în Ucraina (marți, 27 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 217 (miercuri, 28 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 218 (joi, 29 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 219 (vineri, 30 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 220 (sâmbătă, 1 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 221 (duminică, 2 octombrie)

LIVE TEXT/ 222 de zile de război în Ucraina (luni, 3 octombrie)

LIVE TEXT/ A 223-a zi de război în Ucraina (marți, 4 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 224 (miercuri, 5 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, a 225-a zi (joi, 6 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 226 (vineri, 7 octombrie)

LIVE TEXT/ A 227-a zi de Război în Ucraina (sâmbătă, 8 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 228 (duminică, 9 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 229 (luni, 10 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 230 (marți, 11 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 231 (miercuri, 12 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 232 (joi, 13 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 233 (vineri, 14 octombrie)

LIVE TEXT/ A 234-a zi de Război în Ucraina (sâmbătă, 15 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 235 (duminică, 16 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 236 (luni, 17 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 237 (marți, 18 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 238 (miercuri, 19 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 239 (joi, 20 octombrie)

LIVE TEXT/ 240 de zile de război în Ucraina (vineri, 21 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 241 (sâmbătă, 22 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 243 (luni, 24 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 244 (marți, 25 octombrie)

LIVE TEXT/ 245 de zile de război în Ucraina (miercuri, 26 octombrie)

LIVE TEXT/ A 246-a zi de război în Ucraina (joi, 27 octombrie)

LIVE TEXT/ A 247-a zi de război în Ucraina (vineri, 28 octombrie)

LIVE TEXT/ A 248-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 29 octombrie)

LIVE TEXT/ A 249-a zi de război în Ucraina (duminică, 30 octombrie)

LIVE TEXT/ 250 de zile de război în Ucraina (luni, 31 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 251 (marți, 1 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 252 (miercuri, 2 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 253 (joi, 3 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 254 (vineri, 4 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 255 (sâmbătă, 5 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 256 (duminică, 6 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 257 (luni, 7 noiembrie)

LIVE TEXT/ 258 de zile de război în Ucraina (marți, 8 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 259 (miercuri, 9 noiembrie)

LIVE TEXT/ 260 de zile de război în Ucraina (joi, 10 noiembrie)

LIVE TEXT/ 261 de zile de război în Ucraina (vineri, 11 noiembrie)

LIVE TEXT/ 262 de zile de război în Ucraina (sâmbătă, 12 noiembrie)

LIVE TEXT/ 263 de zile de război în Ucraina (duminică, 13 noiembrie)

