LIVE TEXT UE a ajuns la o înțelegere cu țările care au blocat tranzitul cerealelor ucrainene. Război în Ucraina, ziua 429

UPDATE 22:05 Uniunea Europeană a convins 5 țări, inclusiv România, să-și revoce măsurile unilaterale luate în privința grânelor venite din Ucraina, pe care acestea, într-o primă fază, le-au interzis, pentru a-și proteja interesele.

„Comisia Europeană a ajuns la un acord de principiu cu Bulgaria, Ungaria, Polonia, România și Slovacia în ceea ce privește produsele agroalimentare din Ucraina. Am acționat pentru a răspunde preocupărilor atât ale fermierilor din țările vecine UE, cât și ale Ucrainei”, a anunțat pe Twitter de vicepreședintele executivului UE, Valdis Dombrovskis.

Uniunea Europeană s-a angajat să ofere un pachet de sprijin de 100 de milioane de euro pentru fermierii afectați din Bulgaria, Ungaria, Polonia, România și Slovacia. Elementele-cheie ale acordului, explică Dombrovskis, așa cum s-a convenit și cu Ucraina, sunt: ​​

🤝WE HAVE A DEAL🤝@EU_Commission has reached an agreement in principle with Bulgaria, Hungary, Poland, Romania & Slovakia regarding #Ukraine agri-food products.



We have acted to address concerns of both farmers in neighbouring EU countries and Ukraine 🇪🇺🇺🇦 – with @jwojc

🧵1/3 pic.twitter.com/qNP93X1Fpd