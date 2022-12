LIVE TEXT Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei anunță despre pierderile forțelor rusești. Război în Ucraina, ziua 306

UPDATE 22:00 În regiunea Luhansk, Federația Rusă a suferit noi pierderi. Astfel, aproximativ 150 de persoane au fost ucise sau rănite. În regiunea Herson, 50 de ruși au fost uciși, iar 100 – răniți, anunță Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, scrie Unian.

De asemenea, au fost distruse aproximativ cinci echipamente militare rusești, conform Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

UPDATE 21:45 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luni, 26 decembrie, că a cerut ajutorul Indiei pentru implementarea unei „formule de pace” în cadrul unei convorbiri telefonice cu premierul Narendra Modi. Conversația a avut loc într-un moment în care India încearcă să consolideze relațiile comerciale cu Moscova, în timp ce națiunile occidentale introduc noi măsuri pentru a limita finanțarea războiului de către Rusia, notează Reuters.

Luna trecută, Zelenski a cerut marilor economii ale Grupului celor 20 (G20) să adopte formula de pace în 10 puncte a Ucrainei și să pună capăt războiului. India a preluat președinția G20 la începutul acestei luni.

Reiterând că Rusia trebuie să își retragă toate trupele de pe teritoriul Ucrainei și că nu pot exista concesii teritoriale din partea Kievului, Zelenski a cerut atunci eliberarea tuturor prizonierilor ucraineni. De asemenea, el a cerut restabilirea „siguranței radiațiilor” în ceea ce privește centrala nucleară de la Zaporojie, unde au loc lupte, introducerea unor restricții pentru resursele energetice rusești și extinderea unui acord privind exportul de cereale.

Guvernul indian a precizat, într-o declarație făcută la sfârșitul zilei de luni, că cei doi lideri au discutat despre oportunitățile de consolidare a cooperării bilaterale.

„Prim-ministrul a explicat principalele priorități ale președinției indiene a G20, printre care se numără și aceea de a face auzite preocupările națiunilor în curs de dezvoltare în probleme precum securitatea alimentară și energetică.”

UPDATE 20:30 Președintele rus Vladimir Putin l-a numit pe vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, într-o nouă funcție – cea de prim-vicepreședinte al Comisiei Industriale Militare, scrie TASS, agenție de presă afiliată Kremlinului.

Comisia Industrială Militară este un organism permanent creat pentru a asigura implementarea politicii de stat în domeniul complexului militar-industrial și a sprijinului tehnico-militar pentru apărare, securitate națională și aplicarea legii, potrivit guvernului rus. Putin este președintele Comisiei.

Ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, șeful Statului Major General, Valeri Gerasimov, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrușev, fac parte, de asemenea, din componența Comisiei.

UPDATE 18:31 Infrastructura din orașul Bahmut a fost distrusă în proporție de 60%, a declarat Pavlo Kirilenko, șeful administrației regionale de stat din Donețk, scrie novosti.dn.ua.

De asemenea, el a precizat că aproximativ 10.000 de civili se află în prezent în Bahmut.

Kirilenko a menționat că, în prezent, este imposibil de restabilit în oraș alimentarea cu gaze naturale și apă.

UPDATE 17:13 Ucraina cere excluderea Rusiei din Consiliul de Securitate al ONU, potrivit unei declarații a Ministerului de Externe de la Kiev.

„Ucraina solicită statelor membre ale ONU să reia aplicarea Cartei ONU în problema legitimității prezenței Federației Ruse în ONU, să priveze Federația Rusă de statutul său de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU și să o excludă din ONU în ansamblu”, se arată în document.

Potrivit diplomației ucrainene, Rusia „ocupă ilegal locul URSS în Consiliul de Securitate al ONU” din 1991 şi de la destrămarea Uniunii Sovietice în 15 noi țări.

Aceste „trei decenii de prezenţă ilegală la ONU au fost marcate de războaie şi acapararea de teritorii din alte ţări, o schimbare forţată a graniţelor recunoscute internaţional şi de încercări de a-şi satisface ambiţiile neo-imperiale”, a deplâns Kievul în acest comunicat.

Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitri Kuleba, a afirmat, într-un mesaj pe Twitter, că prezența Rusiei în Consiliul de Securitate şi în ONU în ansamblu sunt nelegitime”.

31 years ago Russia abused the UN Charter and usurped USSR’s seat at the UN Security Council — bypassing the only legitimate procedure set by the Charter. Russia’s presence at the UNSC and the UN as a whole is illegitimate. Ukraine’s official statement: https://t.co/rZVC1pV0MY