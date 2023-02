LIVE TEXT A zecea serie de sancțiuni UE împotriva Rusiei va viza industria, construcțiile și furnizarea de drone. A 357-a zi de război în Ucraina

UPDATE 21:55 Uniunea Europeană a anunțat detaliile celui de-al zecelea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care va viza bunuri industriale și tehnologie.

Blocul comunitar va impune Rusiei interdicții de export în valoare de 11 miliarde de euro pentru a „priva economia rusă de tehnologie critică și bunuri industriale”, a declarat miercuri președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

UE va viza, de asemenea, bunuri din sectorul construcțiilor, ”care pot fi direcționate către armata rusă”, a spus ea. De asemenea, UE va plasa „controale asupra a 47 de componente electronice care pot fi utilizate în sistemele de armament rusești”.

UE urmează să coordoneze cu statele membre pentru a efectua o trecere în revistă a activelor Băncii Centrale a Rusiei deținute pe teritoriul blocului comunitar, pe care von der Leyen a calificat-o drept „crucială”, având în vedere că activele publice rusești ar putea fi folosite pentru a finanța reconstrucția în Ucraina.

Înalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Josep Borrell, a subliniat intențiile UE de a adăuga aproape 100 de entități și persoane influente pe lista de sancțiuni pentru „rolul lor în subminarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei”.

