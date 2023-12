LIVE TEXT Marea Britanie trimite sute de rachete de apărare antiaeriană în Ucraina. A 674-a zi de război în Ucraina

UPDATE 21:00 Secretarul britanic al Apărării, Grant Shapps, a declarat că Marea Britanie trimite sute de rachete de apărare aeriană în Ucraina pentru a consolida apărarea țării în urma „atacurilor aeriene criminale ale lui Putin”.

Acesta nu a specificat numărul unităților de apărare.

The UK is moving rapidly to bolster Ukraine’s air defence, in the wake of Putin’s murderous air strikes.



Hundreds of British made air defence missiles are being sent to ensure @Ukraine has what it needs to defend itself from Putin’s barbaric bombardment. #SlavaUkraini pic.twitter.com/eoJ1pQPpe7