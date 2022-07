Sunt 154 de zile de când Rusia distruge satele și orașele Ucrainei și omoară populația civilă. Noaptea trecută, rușii au bombardat regiunea Dnepropetrovsk. O femeie a fost rănită. Miercuri dimineața, rușii au lansat două atacuri aspra orașului Harkov. Potrivit primarului orașului, preliminar, nimeni nu a avut de suferit.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 21:55 Armata ucraineană susține că a reușit să respingă ofensivele rusești asupra orașului Bahmut din regiunea Donețk din în estul Ucrainei, scrie CNN.

Statul Major General al Forțelor Armate ucrainene a declarat că a provocat pierderi forțelor rusești care încercau să avanseze în zona respectivă.

„Soldații ucraineni au respins cu succes atacurile inamice în Berestove și în direcțiile Volodymyrivka, Soledar, Rota și Semyhiria, a precizat armata. „Inamicul s-a retras cu pierderi”.

Au fost raportate bombardamente de artilerie și lovituri aeriene în majoritatea satelor și orașelor din jurul zonei, precum și de-a lungul majorității liniei frontului din regiunea Donețk, în timp ce Rusia „continuă încercările sale de îmbunătățire a poziției tactice în direcțiile orașelor Kramatorsk și Bahmut cu acțiuni de asalt”, a precizat Statul Major General.

Armata ucraineană a precizat că un asalt de-a lungul axei Bilohorivka-Verkhnokamianske a fost, de asemenea, respins.

UPDATE 21:15 Grupul celor șapte cele mai bogate economii își propune să pună în aplicare un mecanism de plafonare a prețurilor exporturilor de petrol rusesc până pe 5 decembrie, dată la care intră în vigoare sancțiunile Uniunii Europene care interzic importurile maritime de țiței rusesc, a declarat miercuri, 27 iulie, un oficial de rang înalt al G7, scrie Reuters.

„Scopul aici este de a ne alinia la calendarul pe care UE l-a pus deja în aplicare. Vrem să ne asigurăm că mecanismul de plafonare a prețurilor intră în vigoare în același timp”, a declarat oficialul, care a cerut anonimatul.

G7 (Statele Unite, Canada, Japonia, Germania, Franța, Italia, Franța, Italia și Marea Britanie) a declarat luna trecută că va lua în considerare stabilirea unui plafon de preț pentru țițeiul rusesc pentru a limita veniturile din petrol pe care Moscova le folosește pentru a-și finanța invazia din Ucraina.

UPDATE 20:03 Guvernul federal german a aprobat vânzarea de 100 de obuziere Panzerhaubitze2000 către Ucraina. Obuzierele ar valora 1,7 miliarde de euro, scrie novosti.dn.ua.

Deocamdată nu este clar când vor fi livrate primele obuziere Ucrainei – producția ar putea dura mai mulți ani

În aprilie, Ucraina a cerut producătorului german de armament Krauss-Maffei Wegmann (KMW) să achiziționeze obuzierele direct de la producător.

UPDATE 18:39 Primarul orașului ucrainean Enerhodar, Dmitro Orlov, i-a acuzat pe soldații ruși că folosesc centrala nucleară Zaporojie ca pe o „fortăreață din care să tragă”, scrie CNN.

„Ocupanții au început să folosească arme grele în apropierea centralei nucleare Zaporojie, în zonele rezidențiale. Această situație a fost observată în ultima săptămână. Ocupanții bombardează coasta opusă a râului, orașul Nikopol”, a declarat Orlov pentru postul de televiziune ucrainean Espreso TV. „Ei știu foarte bine că forțele armate ucrainene nu vor răspunde la aceste atacuri, deoarece acestea pot deteriora centrala nucleară”.

„Prin urmare, ocupanții folosesc centrala nucleară din Zaporojie ca pe o fortăreață”, a adăugat el.

UPDATE 16:45 Parlamentul de la Kiev a aprobat miercuri, 27 iulie, desemnarea lui Andrei Kostin în funcția de procuror general al Ucrainei, a anunță Procuratura Ucrainei. Numirea lui Kostin, deputat în Rada Supremă, a fost aprobată de 299 de parlamentari. Andrei Kostin este membru al partidului Slujitorul Poporului, formațiunea președintelui Volodimir Zelensky.

Parlamentul aprobase solicitarea lui Zelensky privind demiterea Irinei Venediktova din funcţia de procuror general şi a lui Ivan Bakanov din cea de şef al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) la 19 iulie, la două zile după ce președintele ucrainean îi suspendase din funcție pe cei doi.

Acestora li s-a reproșat incapacitatea de a fi eliminat spioni ruși şi colaboratori ai Moscovei din instituțiile statului ucrainean după invadarea Ucrainei de forțele ruse la 24 februarie.

UPDATE 16:00 Centrul de coordonare comun care va supraveghea exporturile de cereale ucrainene prin Marea Neagră a fost inaugurat miercuri la Istanbul, în urma acordurilor semnate în 22 iulie între Rusia, Ucraina, Turcia şi Naţiunile Unite, potrivit AFP.

În baza acestor acorduri, valabile timp de 120 de zile, centrul va face inspecţii de nave la plecarea şi la sosirea la Istanbul, pentru a garanta că acestea transportă altceva în afară de cereale.

Exportul de cereale ucrainene prin Marea Neagră este blocat din cauza războiului declanșat de Rujsia în Ucraina, iar în cele 120 de zile de valabilitate a acordurilor pot fi transportate cele circa 25 de milioane de tone de cereale din silozurile ucrainene, înaintea strângerii noii recolte.

Delegations from both #Ukraine and #Russia are in attendance today at the opening ceremony of the Joint Coordination Centre (JCC) in Istanbul, which will oversee the export of grain and other agricultural goods through the Black Sea 🇺🇦🇷🇺🇹🇷🇺🇳 pic.twitter.com/cJQPdTV1Dm