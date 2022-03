A 24 zi de război în Ucraina începe cu știrea că în regiunea Sumy, a fost distrus un spital din localitatea Trostyaneț. Din fericire, nu există victime umane, a anunțat șeful Administrației Militare Regionale din Sumy, Dmitri Jivițky. El a subliniat, de asemenea, că în mai multe localități din regiune situația rămâne critică și că rușii „intră în sate și pradă, fac mizerie. Sunt și cazuri de tortură și răpire”, a subliniat Jivițski, citat de Unian.

Duminică, 27 februarie, Vladimir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.



UPDATE: 21:15

Premierul japonez, Fumio Kishida, i-a spus omologului său indian, Narendra Modi, că invadarea Ucrainei de către Rusia a zdruncinat „fundamentul ordinii internaționale” și a că e nevoie de o reacție clară, relatează BBC.

India și Japonia sunt părți la Dialogul de Securitate Cvadrilateral (Quad), un cadru de securitate care include și SUA și Australia.

În timp ce Japonia a impus sancțiuni pentru zeci de indivizi și organizații ruși și a acceptat refugiați ucraineni, India nu a condamnat până acum invazia.







UPDATE: 20:27



Demonstraţie de solidaritate cu poporul ucrainean, în faţa Ambasadei Rusiei din Bucureşti.



Sute de oameni s-au strâns azi în faţa Ambasadei Rusiei din Bucureşti. A fost un marş de solidaritate cu Ucraina şi de revoltă contra deciziilor liderului de la Kremlin. Oamenii au purtat steagul Ucrainei şi au ridicat pancarte uriaşe.







UPDATE: 20:12



Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut Elveției să pedepsească oligarhii ruși, despre care a spus că ajută la războiul țării sale din siguranța “frumoaselor orașe elvețiene”.



Într-un mesaj audio difuzat către mii de persoane care au participat la Berna la o manifestaţie împotriva războiului Zelenski a mulțumit Elveției pentru sprijinul acordat de când Rusia și-a lansat invazia.



“În băncile voastre se află banii oamenilor care au declanșat acest război. Asta este dureros. Asta este și o luptă împotriva răului, conturile lor ar trebui să fie înghețate. Ar fi, de asemenea, un mod de a lupta, și voi puteți face asta. Ucrainenii simt cum este atunci când orașele sunt distruse. Ele sunt distruse la ordinul oamenilor care locuiesc în Europa, în frumoasele orașe elvețiene, care se bucură de dreptul de proprietate în orașele voastre. Ar fi bine să le tăiaţi acest privilegiu“, a transmis preşedintele ucrainean.





UPDATE: 19:16

În Cernigov a fost bombardată o zonă rezidențială, transmite canalul de Telegram Unian. Pe imagini se văd case distruse de bombe și o clădire în flăcări.

UPDATE: 18:40

Oficialii americani au confirmat pentru CNN că Rusia a lansat săptămâna trecută rachete hipersonice împotriva Ucrainei, prima utilizare cunoscută a unor astfel de rachete în luptă. SUA au putut urmări lansările în timp real, au spus sursele.

Lansările erau probabil destinate să testeze armele și să trimită un mesaj către Occident despre capacitățile rusești, au declarat mai multe surse pentru CNN.

Ministerul rus al Apărării a declarat sâmbătă, 19 martie, că a lansat vineri rachete hipersonice Kinjal asupra unui depozit de muniții militare din vestul Ucrainei.

UPDATE: 18:23

Oficialii ucraineni au anunțat numărul prizonierilor de război pe care i-au capturat. Este vorba despre 562 de persoane de prizonierii ruși, potrivit Irinei Vereșciuk, viceprim-ministru, ministrul Reintegrării teritoriilor ocupate temporar.

Datele despre ei sunt transmise Comitetului Internațional al Crucii Roșii. Toți prizonierii ruși sunt tratați în conformitate cu dreptul internațional umanitar, a dat asigurări oficialul ucrainean.

UPDATE: 17:18

De sub dărâmăturile unității militare din Mycolaiev continuă să fie scoși răniți și cadavre ale militarilor. Potrivit BBC, care citează oficiali de le serviciul de urgență, până acum au fost recuperate 50 de cadavre și nu se știe câte mai sunt sub dărâmături.

Cel puțin 200 de militari dormeau în cazarmă, când aceasta a fost lovită de rachete, în noapte de vineri, 18 martie, notează sursa citată. O sursă a declarat pentru BBC că cel puțin 57 de persoane au fost transportate la trei spitale separate. Anterior, BBC relata, citând un reporter belgian aflat la fața locului, că de sub dărâmături au fost scoase 80 de cadavre.

Mycolaev este cheia înaintării Rusiei spre vest, iar forțele ucrainene de acolo au blocat trupele să se deplaseze mai departe de-a lungul coastei Mării Negre.

UPDATE: 16:57



Marea Britanie se teme că spioanele din Rusia s-ar putea infiltra ca refugiate ucrainene, pentru a lansa atacuri cu Novicioc în Regat.



Ministrul britanic de Interne avertizează că printre femeile, care fug din Ucraina, ar putea fi spioni ruși, ce vin în Regat pentru a lansa atacuri în stilul celui din Salisbury. Potrivit Daily Mail, Priti Patel a spus că ar fi „naiv” ca britanicii să creadă că numai bărbații pot reprezenta o amenințare.











UPDATE: 16:29



Poliţia ucraineană din regiunea Kiev a anunţat că şapte civili au fost ucişi de bombardamentele ruse, în localitatea Bucea, situată la nord-vest de capitala Ucrainei.

În regiunea estică Doneţk, conducerea poliţiei regionale a evocat zeci de morţi şi răniţi, în atacurile comise vineri, potrivit Agerpres.

Partea ucraineană a afirmat că în ultimele 24 de ore au fost lovite clădiri rezidenţiale, în mai multe oraşe din ţară.







UPDATE: 16:08



Peste 3,3 milioane de persoane au părăsit Ucraina, de la începerea invaziei ruse, au indicat sâmbătă, 19 martie, Naţiunile Unite, în timp ce 6,5 milioane de persoane sunt strămutate în interiorul ţării, relatează presa din Occident.

Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiaţi a precizat că 3.328.692 de ucraineni şi-au părăsit ţara de la începutul războiului.

„Oamenii continuă să fugă pentru că se tem de bombe, de lovituri aeriene şi de distrugeri”, a spus şeful UNHCR, Filippo Grandi.



Aproximativ 90% din refugiaţii ucraineni sunt femei şi copii. Bărbaţii cu vârste între 18 şi 60 de ani pot fi chemaţi să lupte şi trebuie să rămână în ţară.







UPDATE: 15:46



Rusia susține că a distrus centre de informații radio și electronice din Sudul Ucrainei.



Ministrul Apărării din Rusia a spus, sâmbătă, 19 martie, că prin utilizarea sistemului de rachete au fost distruse centre de informații radio și electronice ale forțelor ucrainene din așezările Veliky Dalnyk și Velikodolinskoe, în zona Odesa de pe malul Mării Negre, informează CNN.





UPDATE: 14:59

Un comandant militar rus a fost ucis în orașul ucrainean Cernobaevka în urma unui atac de artilerie, a anunțat, sâmbătă, Statul Major General al Forțelor Armate din Ucraina, notează BBC.



Ar fi vorba despre generalul-locotenent Andrei Mordvichev, comandantul Armatei a 8-a de Arme Combinate a Districtului Militar Sudic al Forțelor Armate Ruse.



UPDATE: 14:24

În localitatea Macarov, din regiunea Kiev, au murit șapte persoane și cinci au fost rănite, ca urmare a unui atac aerian, transmite Unian.

De asemenea, au fost distruse casele de locuit, o clădire administrativă, iar alte spații au fost avariate.

UPDATE: 12:23

Cel puțin 80 de cadavre au fost scoase de sub dărâmături în Mycolaev, după atacul de ieri a forțelor ruse asupra unei baze militare, transmite BBC. Este citat un reporter belgian, Robin Ramaekers, care a vizitat locul în această dimineață, și relatat că cel puțin 80 de cadavre au fost scoase din dărâmături, iar „multe altele rămân dedesubt”.

Numărul morților nu a fost confirmat de autoritățile ucrainene, deoarece este vorba despre o bază militară, iar BBC nu a putut verifica rapoartele.

Primarul orașului, Oleksandr Senkevich, a spus că nu s-a reușit pornirea sirenelor care să anunțe raidul aerian înainte, deoarece rachetele au fost lansate din regiunea Herson din apropiere, spre sud-est. Zona Herson a fost ocupată recent de forțele ruse, care au invadat Ucraina din Crimeea anexată de Rusia.

UPDATE: 12:55

După ce Rusa a anunțat că a folosit rachete hipersonice pentru a viza o unitate subterană de depozitare a armelor din vestul Ucrainei, BBC explică ce tip de arme sunt acestea.

Rachetele hipersonice pot zbura în atmosfera superioară cu o viteză de peste cinci ori mai mare decât sunetul. Sunt considerate mai manevrabile decât rachetele convenționale și sunt mai capabile să evite interceptările din partea apărării aeriene, notează sursa citată.

Ministerul rus al Apărării a declarat că racheta folosită pentru a viza depozitul de arme din Ucraina este capabilă să atingă ținte la o rază de peste 2.000 km. Anul trecut, Rusia a declarat că a testat cu succes o rachetă hipersonică de pe o fregata din Marea Albă, în largul coastei sale de nord-vest.



UPDATE: 12:27

Ucraina publică date noi despre pierderile suferite de forțele ruse, în a 24-a zi de război. Potrivit informaților făcute publice de Ministerul de Externe de la Kiev, pe Twitter, au fost omorâți aproximativ 14 400 de militari ruși, au fost distruse 466 de tancuri, 95 de avioane, 115 elicoptere și 44 de sisteme anti-aeriene.

Information on Russian invasion Losses of the Russian armed forces in Ukraine, March 19 pic.twitter.com/7igTs8lFa9



UPDATE: 11:23



Ucraina speră să evacueze civili, astăzi, 19 martie, prin zece coridoare umanitare din oraşe şi centre urbane, aflate în prima linie a frontului, a declarat vicepremierul ucrainean, Irina Vereşciuk, ministru pentru reintegrarea teritoriilor ocupate temporar ale Ucrainei, citată de Reuters.



Un coridor a fost convenit pentru oraşul Mariupol, asediat de armata rusă, deşi eforturile anterioare ale autorităţilor de a evacua civilii de acolo, în cadrul unei încetări temporare a focului, au eşuat de mai multe ori, ambele părţi dând vina una pe alta.

Un alt coridor umanitar, pentru evacuări, în regiunea Lugansk, va fi deschis tot astăzi, a anunţat guvernatorul regional, Serhi Gaidai, pe Telegram.







UPDATE: 10:59



Potrivit ONU, a fost confirmată uciderea a 816 civili de la declanșarea războiului, în timp ce numărul răniților a ajuns la 1.333, majoritatea din cauza armelor explozive, scrie The Guardian.

Vineri, administrația locală din Kiev anunța că 222 de persoane au fost ucise în capitală, din care 60 civili și 4 copii.



UPDATE: 10:34



Ministerul rus al Apărării a anunțat că a utilizat rachete hipersonice „Kinjal”, pentru a distruge un depozit subteran de arme şi muniţii aeriene în vestul Ucrainei.

Acest tip de rachetă, cu manevrabilitate ridicată, sfidează toate sistemele de apărare antiaeriană, potrivit Moscovei. Utilizarea acestui tip de rachetă este o premieră în conflictul din Ucraina, potrivit agenţiei de presă oficiale RIA Novosti.



UPDATE: 10:17

Ministerul apărării din Marea Britanie susține că Moscova a ratat atingerea obiectivelor inițiale, fiind luată prin surprindere de rezistența impresionantă a Ucrainei.

Londra avertizează, însă, că o schimbare a tacticii armatei ruse, constând în decizia de a deschide necondiționat focului pe teritoriul Ucrainei, ar putea duce la un număr și mai mare de victime, în rândul civililor, distrugerea infrastructurii și adâncirea crizei umanitare.



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 March 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/iXd9G8IiA0



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6fYJwelqMP