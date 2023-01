LIVE TEXT Rusia „a deschis focul de 14 ori” în primele trei ore ale „încetării focului” anunțate de Putin, afirmă guvernatorul din Luhansk. SUA anunță o nouă asistență militară de aproape 3 miliarde de dolari. Război în Ucraina, ziua 317

UPDATE 22:20 Antony Blinken a anunțat vineri o nouă tranșă de asistență militară de 2,85 de miliarde de dolari pentru Ucraina, care va include „vehicule de luptă pentru infanterie Bradley, sisteme de artilerie, transportoare blindate de trupe, rachete sol-aer, muniție și alte articole pentru a sprijini Ucraina în timp ce își apără cu curaj poporul, suveranitatea și integritatea teritorială”, scrie CNN.

Înaltul diplomat american a declarat că administrația Biden va colabora cu Congresul „pentru a oferi o finanțare militară externă suplimentară de 907 milioane de dolari în cadrul Legii creditelor suplimentare pentru Ucraina, 2022″.

„Fondurile vor sprijini Ucraina și țările afectate de războiul Rusiei în Ucraina”, a declarat Blinken într-un comunicat.

UPDATE 22:00 Deși Rusia a declarat că va începe vineri o încetare unilaterală a focului de 36 de ore în Ucraina, armata ucraineană a raportat un atac cu rachete rusești și 12 atacuri cu lansatoare multiple de rachete.

Conform informațiilor actualizate vineri seară, Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a precizat că atacurile au inclus lovituri asupra infrastructurii civile din regiunile estice Donețk și Dnipropetrovsk.

Statul Major General nu a oferit date privind momentul atacurilor. Rusia a declarat că așa-numita sa încetare a focului va începe vineri la ora locală 12.00.

„Inamicul își concentrează principalele eforturi asupra încercărilor de a captura complet regiunea Donețk în interiorul granițelor administrative”, a declarat Statul Major General. „Desfășoară acțiuni ofensive în direcția Bahmut și încearcă fără succes să îmbunătățească situația tactică în direcțiile Kupyansk, Lyman și Avdiivka. Pe celelalte direcții își menține apărarea”.

Statul Major General a precizat că în direcțiile Kupyansk și Lyman, „zonele a 19 așezări au fost supuse focului inamic”, iar în direcția Bakhmut, peste 15 așezări au fost lovite.

De asemenea, a menționat bombardamente în direcțiile Avdiivka, Zaporojie și Herson.

UPDATE 21:50 Guvernatorul din Luhansk, Serhii Haidai, a declarat că trupele ruse au deschis focul de 14 ori în regiunea ucraineană în primele trei ore ale unei încetări unilaterale a focului anunțate de Vladimir Putin pentru a marca Crăciunul ortodox.

De asemenea, forțele rusești au încercat să ia cu asalt unul dintre satele eliberate din regiunea Luhansk în timpul „armistițiului de la Crăciun”, a scris Haidai pe Telegram.

„Pe scurt despre cele trei ore de „armistițiu de Crăciun” ale lui Putin în regiunea Luhansk. De la ora 12:00 la ora 15:00. Rusiștii au tras cu artileria de 14 ori și au luat cu asalt una dintre așezările noastre de trei ori. Oamenii din satele deocupate se adăpostesc în subsoluri toată ziua”, a menționat Haidai.

UPDATE 20:35 Trezoreria americană a impus vineri sancțiuni împotriva unor oficiali care au legătură cu un producător iranian din domeniul apărării care proiectează și produce vehicule aeriene fără pilot, care au fost folosite în războiul din Ucraina, precum și împotriva directorului „organizației cheie responsabilă cu supravegherea programelor de rachete balistice ale Iranului”.

Noile sancțiuni americane au vizat „șase directori și membri ai consiliului de administrație ai Qods Aviation Industries, desemnată de SUA”, precum și pe directorul Organizației Iraniene a Industriilor Aerospațiale, potrivit unui comunicat de presă al Trezoreriei.

„Vom continua să folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a-i refuza lui Putin armele pe care le folosește pentru a duce războiul său barbar și neprovocat împotriva Ucrainei”, a declarat secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, într-un comunicat.

„Faptul că Kremlinul se bazează pe furnizori de ultimă instanță, precum Iranul, arată disperarea lor în fața curajoasei rezistențe ucrainene și a succesului coaliției noastre globale în întreruperea lanțurilor de aprovizionare militară rusești și în refuzarea resurselor de care au nevoie pentru a înlocui armele pierdute pe câmpul de luptă”, a spus Yellen. „Statele Unite vor acționa rapid împotriva persoanelor și entităților care sprijină programele de drone și de rachete balistice ale Iranului și vor susține cu hotărâre poporul ucrainean”.

UPDATE 18:30 Guvernul ucrainean a preluat catedrala principală a bisericii susținute de Rusia și a permis Bisericii Ortodoxe din Ucraina să o folosească pentru slujbele ortodoxe de Crăciun.

Este vorba despre complexul Pechersk Lavra din Kiev, vechi de 1.000 de ani – sau Mănăstirea Peșterilor din Kiev – care a fost sediul central al aripii susținute de Rusia a Bisericii Ortodoxe Ucrainene (UOC), aflată în subordinea patriarhatului de la Moscova. Mănăstirea este, de asemenea, parte din patrimoniul mondial UNESCO.

Potrivit Ministerului ucrainean al Culturii, Catedrala Adormirii Maicii Domnului de la Pechersk Lavra și Biserica Refectorială au fost preluate de guvernul ucrainean după ce contractul de închiriere al UOC a expirat la sfârșitul anului 2022.

Ministrul ucrainean al culturii, Oleksandr Tkachenko, a declarat că Biserica Ortodoxă a Ucrainei (OCU) a cerut și a primit permisiunea de a ține sâmbătă o slujbă ortodoxă de Crăciun în catedrală.

Războiul a accentuat divizarea dintre bisericile ortodoxe din Ucraina și Rusia și a intensificat o dispută privind loialitatea religioasă. În 2019, Ucraina a primit permisiunea din partea liderului spiritual al creștinilor ortodocși din întreaga lume de a forma o biserică independentă de Moscova, punând capăt în mare măsură unor secole de legături religioase între cele două țări.

UPDATE 16:25 Vicepremiera Ucrainei, Irina Vereșciuk, a îndemnat oamenii care locuiesc pe teritoriile ocupate de Rusia să nu participe la slujbele oficiate în biserici și să nu meargă în locurile aglomerate în timpul sărbătorilor ortodoxe de Crăciun pe rit vechi.

Vineri, la scurt timp după ce a intrat în vigoare armistițiul ordonat de Putin, alarmele de raid aerian au început să răsune pe întregul teritoriu al Ucrainei, după ce, potrivit presei ucrainene, ar fi decolat niște avioane de vânătoare în Belarus.

UPDATE 15:34 Consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak a sugerat vineri că Rusia încalcă deja armistițiul pentru încetarea focului, decretat de Vladimir Putin cu ocazia Crăciunului ortodox pe rit vechi.

Jan 6. Air alert all over 🇺🇦. Children are again in cold bomb shelters. A fire station was shelled in Kherson. This is the essence of „Russian truce”: kill in the back, imitating silence.

„Never”.

Never take any RF’s words seriously. It is always a primitive & cynical deception.