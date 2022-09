LIVE TEXT Kievul ar pregăti o contraofensivă majoră în sudul Ucrainei: Consilierul lui Zelensky le cere locuitorilor din Crimeea să își pregătească adăposturi antiaeriene, rezerve de apă și electricitate. Război în Ucraina, ziua 194

Este a 194-a zi a războiului provocat de Rusia în Ucraina. Forțele rusești au bombardat duminică regiunea Harkov. Mai multe clădiri rezidențiale au fost avariate și au fost înregistrate victime în rândul civililor. Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a anunțat duminică despre progresele înregistrate în contraofensiva Ucrainei, începută săptămâna trecută, mulțumind forțelor sale că au cucerit două localități în sud, precum și un teritoriu în estul țării.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie 2022. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 21:58 Autoritățile ucrainene le-a cerut locuitorilor din Crimeea anexată de Rusia să pregătească adăposturi antiaeriene și să se aprovizioneze cu provizii, în condițiile în care Kievul avansează cu planurile pentru o contraofensivă majoră pentru a alunga trupele rusești din teritoriul ucrainean ocupat.

„Cerem rezidenților din teritoriile ocupate, inclusiv din peninsula Crimeea, să urmeze recomandările oficialilor în timpul măsurilor de dezocupare. În special, să pregătească un adăpost, să se aprovizioneze cu cantități suficiente de apă și să încarce acumulatoarele de energie. Totul va fi Ucraina”, a scris consilierul prezidențial ucrainean Mihail Podoliak pe Twitter.

We ask residents of occupied territories, including the Crimean peninsula, to follow the officials’ recommendations during de-occupation measures. In particular, to prepare a bomb shelter, stock up on a sufficient amount of water and charge the powerbanks. Everything will be 🇺🇦.