LIVE TEXT Atac repetat asupra unui sat din regiunea Herson: un copil de 11 ani se află în stare gravă. A 592-a zi de război în Ucraina

UPDATE 18:40 Un atac rusesc asupra satului Kindiika din regiunea Herson a rănit o fetiță de 11 ani, a anunțat guvernatorul Hersonului, Oleksandr Prokudin.

Trei femei în vârstă fuseseră deja rănite într-un bombardament asupra aceluiași sat mai devreme în aceeași zi.

Bombardamentele rusești au rănit 16 persoane, inclusiv un bebeluș de 9 luni, în regiunea Herson de la începutul zilei, a declarat Prokudin.

UPDATE 18:20 Pe parcursul verii, Ucraina a eliberat „aproape sigur cel puțin 125 de kilometri pătrați de teritoriu” într-o zonă estică a țării în care s-a luptat, potrivit unei actualizări a serviciilor de informații britanice de către Ministerul Apărării.

Sectorul Velika Novosilka, situat la vest de orașul Vuhledar din regiunea Donețk, a „devenit relativ liniștit în ultimele patru săptămâni, luptele fiind mult mai puțin intense față de apogeul lor din iunie-iulie 2023″, a declarat duminică Ministerul Apărării de la Londra în actualizarea sa zilnică.

Operațiunile ucrainene au blocat elemente ale Armatelor 36 și 5 de arme combinate din Districtul militar de est al Rusiei, a precizat Ministerul Apărării, împiedicându-le să consolideze alte zone. Aceștia au adăugat că au atras, de asemenea, un număr de unități aeropurtate rusești.

Ei au avertizat, totuși, că, deși „această axă s-a stabilizat, forțele rusești rămân probabil într-o poziție defensivă pentru a se proteja împotriva unor posibile viitoare operațiuni ofensive ucrainene„.

