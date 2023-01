LIVE TEXT Polonia este hotărâtă să trimită tancuri Ucrainei „indiferent” de deciziile altor țări, afirmă ministrul de externe. Război în Ucraina, Ziua 334

UPDATE 22:00 Polonia este „mai mult decât hotărâtă” să trimită tancuri de luptă occidentale în Ucraina, indiferent dacă alte țări se vor alătura sau nu acestei inițiative, a declarat luni seară, la Bruxelles, ministrul polonez de externe.

„Cu siguranță, vom trimite aceste tancuri”, a declarat Zbigniew Rau jurnaliștilor după o reuniune a miniștrilor de externe din Uniunea Europeană, potrivit CNN.

Rau a fost întrebat dacă Polonia va trimite tancuri Leopard 2 în Ucraina și dacă există „alte state din UE” care s-ar alătura Poloniei.

Ministrul de externe a declarat că „indiferent de deciziile altor țări, suntem mai mult decât hotărâți, așa cum am promis părții ucrainene, să trimitem tancurile”.

Acest lucru pare să contrazică o declarație făcută tot luni de premierul polonez, Mateusz Morawiecki, care a spus că o „condiție” pentru Polonia este adunarea unei „mici coaliții” de state dispuse să trimită tancuri de luptă în Ucraina.

Rau a declarat luni că „rămâne de stabilit” dacă și alte țări se vor alătura Poloniei pentru a trimite tancuri de luptă occidentale în Ucraina și că „există negocieri în curs de desfășurare”.

UPDATE 20:50 Forțele ruse au lovit luni cu mortiere și artilerie așezările de frontieră din regiunile Cernihiv și Sumî, potrivit Comandamentului Operațional „Nord”.

Șeful administrației militare regionale din Sumî, Dmitro Jiviţki, a anunțat că o femeie a fost ucisă și alte două persoane au fost rănite în satul Esman.

„Au fost 10 sosiri de tunuri de artilerie, unul dintre obuze a lovit casa unor localnici. Deocamdată, se știe că o tânără a murit la locul exploziei. Alți doi răniți sunt în curs de evacuare la cel mai apropiat spital”, a scris Jiviţki pe canalul său de Telegram.

UPDATE 18:45 Uniunea Europeană a ratificat luni un ajutor militar suplimentar pentru Ucraina în valoare de 500 de milioane de euro, potrivit unor surse Reuters, în timp ce Berlinul s-a confruntat cu mai multe presiuni în contextul cererilor Kievului de a-i furniza tancuri Leopard fabricate în Germania.

Acordul privind cea de-a șaptea tranșă de ajutor a fost încheiat în timp ce cei 27 de miniștri de externe ai UE s-au reunit la Bruxelles, după ce săptămâna trecută țările occidentale nu au reușit să ajungă la un acord privind trimiterea de tancuri de luptă Ucrainei, dar au promis un sprijin de miliarde de euro.

Pachetul de 500 de milioane de euro a fost aprobat împreună cu alte 45 de milioane pentru „echipamente neletale” pentru misiunea de pregătire militară a UE pentru Ucraina, a declarat un diplomat UE. Alte două surse care au urmărit discuțiile cu ușile închise ale miniștrilor au confirmat acest lucru.

UPDATE 17:30 Rusia a acuzat luni Ucraina că depozitează arme furnizate de Occident la centralele sale nucleare. Kievul neagă acuzațiile și declară că astfel Moscova ar încerca să-și „justifice provocările” sale.

Serghei Narîșkin, șeful Serviciului de Spionaj Extern al Rusiei, a declarat luni, 23 ianuarie, că lansatoarele de rachete HIMARS, sistemele de apărare antiaeriană şi muniția de artilerie furnizate de SUA au fost transferate la centrala nucleară Rivne din nord-vestul Ucrainei: „Forțele armate ucrainene depozitează arme şi muniție furnizate de Occident pe teritoriul centralelor nucleare”, se precizează în comunicat.

Mihail Podoliak, un consilier al șefului biroului lui Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina nu a depozitat niciodată arme pe teritoriul centralelor nucleare și că prin asemenea acuzații, Moscova ar încerca să-și „justifice provocările” sale.

Centralele nucleare ale Ucrainei sunt în centrul atenției de la începutul conflictului. La începutul războiului, forțele ruse au capturat centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa. Kievul şi Moscova s-au acuzat reciproc de bombardarea centralei nucleare Zaporojie.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) şi-a exprimat îngrijorări grave în legătură cu atacurile din apropierea centralei, atrăgând atenția asupra riscului unui dezastru atomic.

UPDATE 16:18 Ministerul rus de Externe a anunțat, pe 23 ianuarie, că Rusia a redus nivelul relațiilor diplomatice cu Estonia și că ambasadorul Republicii Estonia trebuie să părăsească Rusia la 7 februarie 2023. În acest context, Estonia a anunțat că îl va expulza pe ambasadorul Rusiei.

Pe 23 ianuarie, Ministerul rus de Externe a anunțat că ambasadorul estonian Margus Laidre, care a fost convocat la MAE, a primit o notă de protest „în legătură cu acțiunile autorităților estoniene”. Diplomatul trebuie să părăsească Rusia la 7 februarie 2023. Măsura este o reacție la decizia Estoniei de a reduce numărul angajaților ambasadei ruse din Tallinn, MAE rus.

Ministerul estonian de Externe a răspuns: „Respectăm principiul reciprocității în relațiile cu Rusia”. Într-o postare pe Twitter, Ministerul estonian al Afacerilor Externe a subliniat că ambasadorul rus va trebui să părăsească Estonia în aceeași zi ca reprezentantul său diplomatic din Rusia, la 7 februarie.

#Estonia takes note of today’s decision by Russia to reduce diplomatic presence to the level of chargé d’affaires.



We stand by the principle of parity in relations with Russia, which means that the Russian Amb. will leave at the same time as the Estonian Amb. to Russia.