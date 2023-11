LIVE TEXT BERD va acorda un împrumut de 200 de milioane de euro companiei de stat din Ucraina, Naftogaz. Război în Ucraina, ziua 638

UPDATE 22:00 Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) va acorda un împrumut de 200 de milioane de euro gigantului energetic de stat ucrainean Naftogaz „pentru a contribui la dezvoltarea rezervelor sale strategice de gaze”, a anunțat BERD la 23 noiembrie.

Semnarea împrumutului vine în urma unui acord încheiat în iunie între Kiev și BERD pentru un pachet de finanțare de 600 de milioane de euro (654 de milioane de dolari) pentru consolidarea securității energetice. Acordul alocă 200 de milioane de euro pentru Naftogaz, 200 de milioane de euro pentru Ukrenergo și 200 de milioane de euro pentru Ukrhydroenergo.

Banca a enumerat securitatea energetică ca fiind una dintre cele cinci priorități de investiții în sprijinul economiei ucrainene.

UPDATE 20:30 Ucraina a introdus sancțiuni economice împotriva a peste 300 de companii, se arată într-un decret prezidențial semnat de Volodîmîr Zelenski la 23 noiembrie.

Sancțiunile au fost avizate de Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei. Cei de pe listă se confruntă cu blocarea activelor lor și vor fi împiedicați să retragă capital în afara Ucrainei.

O serie de companii energetice din Rusie au primit sancțiuni de cinci ani, în timp ce sancțiuni cu o durată de 10 ani au fost impuse pentru 87 de persoane, printre care și cetățeni ucraineni.

Un decret separat a impus sancțiuni pe 10 ani pentru cetățeni elvețieni, ciprioți, britanici, uzbeci și ruși, precum și pentru companii cu sediul în Malta, China, Turcia, Cipru, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan și Rusia.

Printre numele proeminente de pe listă se numără Anatoli Chubais, fostul șef al administrației prezidențiale ruse.

Conform decretului, Ucraina își va informa partenerii occidentali cu privire la aceste sancțiuni și va solicita să fie introduse „măsuri restrictive similare” împotriva celor de pe listă.

UPDATE 19:00 În acest an, Ucraina a primit deja aproape 6 000 de tone de echipamente energetice în cadrul ajutorului umanitar internațional. De la invazia pe scară largă a Rusiei, peste 10 500 de tone de de echipamente au ajuns în țară, raportează Ministerul Energiei.

Printre echipamentele primite se numără generatoare de curent, transformatoare și autotransformatoare, limitatoare de supratensiune, întrerupătoare automate de diferite capacități, echipamente specializate etc. Peste 5 200 de tone de echipamente au fost deja distribuite între 104 companii din complexul de combustibili și energie.

Printre companiile care au primit cele mai multe ajutoare se numără cele din regiunea Nikolaiev (657 de tone), regiunea Donețk (494 de tone) și regiunea Herson (454 de tone).

UPDATE 18:30 Reprezentanții Biroului Procurorului General anunță că organele de drept au lansat o anchetă penală privind încălcarea legilor și obiceiurilor de război, după ce au fost răniți doi copii în urma bombardamentelor asupra regiunii Herson.

Procurorii iau toate măsurile posibile și adecvate pentru a documenta crimele de război comise de reprezentanții forțelor armate ruse.

UPDATE 15:00 Președintele rus Vladimir Putin a sosit în Belarus pentru a participa la un summit al Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC) la Minsk, a anunțat la 23 noiembrie serviciul de presă al Kremlinului.

Cei prezenți la eveniment urmează să discute „îmbunătățirea în continuare a sistemului de securitate colectivă”.

Summitul are loc la Minsk. Ultima dată când Putin a ajuns într-o vizită oficială în Belarus a fost în decembrie 2022.

OTSC este o alianță militară între Rusia, Armenia, Kazahstan, Kârgâzstan, Belarus și Tadjikistan, formată în 2002.

UPDATE 13:10 Finlanda a anunțat că va închide toate punctele de trecere de la granița cu Rusia, cu excepția unuia singur, în încercarea de a opri fluxul de solicitanți de azil către această țară nordică, în timp ce Estonia a acuzat Moscova că a organizat „o operațiune de atac hibrid” la granița de est a Europei.

Anunțul de ieri a venit după săptămâni de tensiuni la granița de 830 de mile (1.330 km) peste care Helsinki acuză Moscova că ghidează refugiații și migranții într-un aparent act de răzbunare pentru cooperarea națiunii nordice cu SUA.

Începând de mâine la miezul nopții, a declarat premierul finlandez, Petteri Orpo, singurul punct de trecere a frontierei deschis dintre cele opt stații din Finlanda va fi cel mai nordic, la Raja-Jooseppi. Decizia va rămâne în vigoare până la 23 decembrie 2023.

UPDATE 13:00 Armata britanică a apărării raportează că un grup de foști soldați mercenari Wagner au fost recunoscuți oficial ca veterani ai armatei ruse.

Această decizie vine după ce grupul a fuzionat cu garda națională a Rusiei și în urma speculațiilor cu privire la modul în care vor fi tratați luptătorii Wagner în urma revoltei și a morții liderului lor, Evgheni Prigojin, alături de alți șefi de rang înalt, într-un atac suspectat că ar fi fost orchestrat de Moscova.

