LIVE TEXT De la începutul războiului, Ucraina a primit 17,5 miliarde de dolari din partea partenerilor occidentali – prim-ministrul Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 188

Este a 188-a zi a războiului provocat de Rusia în Ucraina. Numărul persoanelor rănite în atacul cu rachete al Rusiei asupra orașului Nikolaev a crescut la 24. Alte două persoane au fost ucise, a declarat șeful administrației militare regionale, Vitaliy Kim.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie 2022. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 21:27 De la începutul războiului, Ucraina a primit 17,5 miliarde de dolari din partea partenerilor occidentali, anunță prim-ministrul Denis Șmîgal. Potrivit acestuia, în următoarele luni, sunt așteptate alte 8 miliarde de euro de asistență macrofinanciară din partea UE.

UPDATE 20:15 Miniștrii apărării din Uniunea Europeană au ajuns la un acord pentru a începe demersurile necesare pentru crearea unei misiuni de asistenţă militară pentru Ucraina, a afirmat marți Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, Josep Borrell, potrivit Reuters, citat de Agerpres.

„Nu este vorba doar de război, ci şi de modul în care este el purtat, de instruirea militarilor”, a declarat Borrell presei după o reuniune informală a miniștrilor europeni ai apărării la Praga, Cehia deținând președinția semestrială a Consiliului UE.

„Există multe inițiative de instruire, însă nevoile sunt enorme şi trebuie să asigurăm coerenţa acestor eforturi”, a afirmat el.

„Pot spune că toate statele membre sunt de acord în mod clar asupra acestui lucru şi asupra începerii demersurilor necesare pentru a defini parametrii pentru o misiune de asistenţă militară a UE pentru Ucraina”, a mai spus şeful diplomaţiei europene.

UPDATE 18:53 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a primit marţi, 30 august, la Kiev o misiune a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), care a sosit în Ucraina pentru a inspecta centrala nucleară din Zaporojie (sud), ocupată de trupele ruse.

„Vrem ca misiunea AIEA, condusă de directorul (general Rafael) Grossi, să găsească o cale de trecere prin… coridoarele de securitate pentru a ajunge la centrală și a face maximum cu scopul de a evita pericolele la scară mondială, a declarat Zelensky în timpul întâlnirii.

Aceasta este una din problemele prioritare ale securității Ucrainei și a lumii întregi din cauza ocupării centralei noastre din Zaporojie de către militari ruși și a unui risc ridicat de producere a unei explozii” și a unei catastrofe nucleare, a continuat el.

Comunitatea internațională trebuie să obțină de la Rusia „o demilitarizare imediată a centralei, plecarea tuturor militarilor ruşi cu toate explozibilele lor, cu toate armele lor” şi revenirea acestei instalații „sub control ucrainean” cu stabilirea unei „zone demilitarizate” în jurul ei, a cerut Zelensky.

Centrala nucleară din Zaporojie, una din cele patru care funcționează în Ucraina, este cea mai mare din Europa. A intrat sub controlul trupelor ruse în martie, la scurt timp după lansarea de către Moscova a ofensivei sale în Ucraina şi a fost vizată de mai multe bombardamente de care Moscova și Kievul se acuză reciproc.

Sosirea misiunii AIEA la Kiev, confirmată de Ministerul ucrainean al Energiei agenției de presă Interfax-Ukraina, a coincis cu intensificarea acțiunilor militare în sudul țării. Forțele ucrainene au anunțat luni că au lansat o contraofensivă în care, potrivit comandamentului militar ucrainean, au spart prima din cele trei linii defensive rusești în mai multe sectoare ale frontului.

Autoritățile ucrainene au avertizat că nu vor oferi informații despre contraofensivă pentru a nu împiedica desfășurarea acesteia.

UPDATE 18:01 Ucraina elaborează deja traseele de evacuare pentru locuitorii din Crimeea ocupată de ruși, anunță Biroul președintelui Ucrainei.

„Este clar că, pentru Ucraina viețile cetățenilor sunt o prioritate. Prin urmare, elaborăm deja trasee de evacuare pentru locuitorii din Crimeea ocupată, care doresc să părăsească insula în timpul dezocupării active. Între timp, cerem tuturor să stea departe de instalațiile militare și să verifice adăposturile”, a scris Mihail Podolyak, consilier al șefului biroului președintelui Ucrainei, pe Twitter.

Pe 29 august, presa din Ucraina anunță că armata ucraineană a spart Frontul de Sud și atacă la sol pozițiile rușilor din mai multe direcții, spre Herson.

„Forțele armate ale Ucrainei au lansat acțiuni ofensive în multe direcții în sudul Ucrainei”, a informat Natalia Humeniuk, șefa centrului de presă al Forțelor de Apărare Sud.

Potrivit surselor citate de jurnaliștii ucraineni, în unele zone din sud a fost spartă prima linie de apărare a rușilor, însă sursa citată precizează că „este prea devreme să vorbim despre ceva concret, este un front mare”.

BREAKING: The counteroffensive on the ground begins. The #Ukrainian Army have broken through the first line of #Russia‘s defense in #Kherson.



Most of the key bridges are rendered defunct, obstructing the supply of heavy #Russian weapons to the temporarily occupied region of 🇺🇦