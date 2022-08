Sunt 164 de zile de când Rusia distruge satele și orașele din Ucraina și omoară populația civilă. Serviciile secrete britanice susțin că războiul din Ucraina este pe cale să intre într-o nouă fază, iar cele mai grele lupte se vor muta pe linia frontului care se întinde de la Zaporojie până la Herson. Compania ucraineană Energoatom a anunțat că există riscul de scurgeri radioactive de la centrala nucleară de la Zaporojie, după atacul rușilor din 5 august. Șeful diplomației europene Josep Borell a declarat că UE condamnă „violarea iresponsabilă” a regulilor de securitate nucleară de către Rusia cu activităţi militare desfăşurate în jurul centralei ucrainene de la Zaporojie.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 21:55 Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), organismul ONU de monitorizare nucleară, cere încetarea imediată a oricărei acțiuni militare în apropierea centralei nucleare Zaporojie din Ucraina, avertizând că există „un risc foarte real de dezastru nuclear”, relatează BBC.

Șeful AIEA, Rafael Mariano Grossi, a declarat că este „extrem de îngrijorat” de informațiile care vorbesc despre bombardamente în zona sitului celei mai mari centrale nucleare din Europa, după ce Ucraina a afirmat că părți ale instalației centralei au fost „grav avariate” de loviturile militare rusești.

Bombardamentele de vineri arată „riscul foarte real al unui dezastru nuclear care ar putea amenința sănătatea publică și mediul înconjurător, în Ucraina și nu numai”, a declarat Mariano Grossi într-un comunicat. „Orice tir îndreptat spre sau dinspre instalație reprezintă o joacă cu focul, cu consecințe potențial catastrofale”, a adăugat el.

Centrala este sub controlul Rusiei încă din luna martie, iar Kievul acuză forțele rusești că inițiază din perimetrul centralei atacuri cu rachete asupra zonelor civile, folosindu-se de o „tactică a terorii”.

UPDATE 21:34 Vitali Gura, adjunctul „administrației” pro-ruse din Nova Kahovka, a murit în secția de terapie intensivă, în urma unui atentat asupra sa, scrie TASS cu referire la Ekaterina Gubareva, pe care agenția o numește șef adjunct al „administrației” militaro-civilă a regiunii ocupate Herson.

Viceguvernatorul pro-rus din Nova Kahovka, regiunea Herson, Vitalii Gura a fost victima unui atentat sâmbătă, 6 august. Gura, acuzat de Kiev de trădare de patrie, a fost împușcat de mai multe ori de persoane necunoscute și a fost dus la spital în stare gravă.

UPDATE 21:05 În orașul Alceovsk, care se află pe teritoriul autoproclamatei Republici Populare Lugansk, un bloc de locuințe a luat foc după ce a fost lovit de un obuz. O persoană a murit, nouă au fost rănite, scrie TASS cu referire la Procuratura din autoproclamata republică.

Așa-zisele autorități pro-ruse ale orașului acuză Forțele Armate ale Ucrainei de acest atac. Partea ucraineană nu a comentat acuzațiile.

UPDATE 19:55 Trupele ruse sunt „destul de aproape” de Bahmut, a declarat șeful administrației regionale din Donețk, Pavel Kirileno.

„Ocupanții ruși bombardează în mod constant Bahmut, Seversk, Soledar. Aceasta este linia principală de care vor să se apropie. Da, sunt destul de aproape de Bahmut”, a spus Kirilenko, citat de Suspilne.

Presa din Ucraina scrie despre luptele din Bahmut. Mai multe fotografii cu podul pietonal distrus din apropierea stației de autobuz a orașului au apărut pe canalele Telegram și rețelele de socializare.

Potrivit unor surse pro-ruse, podul a fost aruncat în aer de către Forțele Armate în timpul retragerii. Partea ucraineană susține că podul a fost distrus în timpul bombardamentelor rusești.

Kirilenko a mai declarat că forțele ucrainene controlează satul Pesky. Institutului American pentru Studiul Războiului (ISW), anunță că rușii nu dețin încă controlul total asupra satului, deși susțin acest lucru. Potrivit ISW, armata rusă și ucraineană fac schimb de lovituri de artilerie.

Autoproclamata Republică Donețk anunța încă joi că deține controlul deplin asupra satului Pesky.

UPDATE 18:07 Macedonia de Nord a transmis Ucrainei avioane și tancuri, a scris Mihail Podolyak, consilier al șefului biroului lui Zelensky.

„Prietenul la nevoie se cunoaște. Nu contează ce dimensiune are țara ta sau PIB-ul tău, este important ce inimă ai. Multe națiuni dau dovadă de mai mult curaj astăzi decât jumătate din G20. La fel ca Macedonia de Nord, a sprijinit Ucraina sub formă de tancuri și avioane. Nu vom uita niciodată acest lucru”, a scris Podolyak pe Twitter.

La 4 august, mass-media a informat că Macedonia de Nord a înmânat Ucrainei patru avioane de atac Su-25, pe care le-a primit de la Kiev în 2001.

În timpul conflictului din Macedonia, în iunie 2001, Macedonia a cumpărat patru avioane de luptă Sukhoi SU-25 din Ucraina. Avioanele sunt concepute pentru sprijinirea apropiată a infanteriei, iar în timpul conflictului au avut mai multe zboruri de luptă în sprijinul acțiunilor terestre ale forțelor de securitate macedonene.

UPDATE 17:10 Compania ucraineană de stat Energoatom anunță că în urma atacului cu rachete din apropierea centralei de la Zaporojie, există un risc serios privind funcționarea în siguranță a centralei și chiar riscul unor scurgeri radioactive. Potrivit companiei Energoatom, atacurile rusești din 5 august au dus la oprirea uneia dintre unitățile funcționale și la activarea unei protecții de urgență a altei unități.

Astfel, în acest moment, centrala de la Zaporojie funcționează cu riscul încălcării standardelor de siguranță împotriva radiațiilor și la incendiu.

Șeful biroului președintelui Ucrainei ,Andrei Ermak, a catalogat ceea ce se întâmplă la centrala nucleară Zaporojie drept terorism nuclear din partea Rusiei.

„Întreaga industrie nucleară a Federației Ruse ar trebui să fie sancționată, iar Rusia însăși ar trebui să fie pe lista țărilor care sponsorizează terorismul”, a scris oficialul într-un mesaj pe Twitter.

