LIVE TEXT/ A patra zi de război în Ucraina. 14 copii au murit, iar 116 sunt răniți

A patra zi de război în Ucraina a început cu alte sancțiuni impuse Rusiei. Mai multe bănci rusești au fost excluse din platforma SWIFT. Experții prognozează că această decizie va duce la deprecierea rublei rusești. Rezervele valutare ale Rusiei au fost și ele blocate prin înghețarea activelor Băncii Centrale. Ucraina însă a rezistat și noaptea trecută, în ciuda bombardamentelor rusești din cele mai mari orașe.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. LIVE TEXT:(Ziua a patra)

UPDATE 00:45: Ministerul de Interne din Ucraina anunță despre 352 de morți în rândul populației civile de la începutul invaziei ruse. Dintre aceștia, 14 sunt copii. Până la aceste moment se cunoaște despre 1 684 de răniți. 116 dintre aceștia sunt copii.

UPDATE 23:45 Primul transport de ajutoare umanitare colectate prin campania Guvernului României „Ucraina – Împreună ajutam mai mult” se îndreaptă spre Siret, de unde va ajunge în Ucraina.

UPDATE 21:55 Mai mult de jumătate din rezervele băncii centrale a Rusiei vor fi blocate, în urma noilor sancțiuni UE, a anunțat șeful diplomației UE, Josep Borrell. De asemenea, prin pachetul de sancțiuni, „importante bănci rusești vor fi excluse din sistemul SWIFT”, a spus și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

UPDATE 21:44 Ideea unui conflict nuclear în Europa este „de neconceput”, a spus purtătorul de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric, după anunţul făcut de preşedintele rus Vladimir Putin privind plasarea în alertă a forțelor de descurajare ruse, care includ şi componenta nucleară.

„Simpla idee a unui conflict nuclear este pur şi simplu de neconceput”, a declarat purtătorul de cuvânt, întrebat despre reacţia secretarului general al ONU, Antonio Guterres, la anunţul preşedintelui rus.

UPDATE 21:00 Kievul este încercuit, a spus primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, într-un interviu acordat duminică The Associated Press. Tot el spune că o evacuare a civililor nu va fi posibilă „pentru că toate căile sunt blocate”.



„Suntem în pragul unei catastrofe umanitare. În acest moment, avem curent electric, acum avem apă și încălzire în case. Dar infrastructura este distrusă pentru livrările de alimente și medicamente”, a declarat Klitciko.

UPDATE 20:10 Uniunea Europeană va finanţa achiziţionarea şi livrarea de arme şi alte echipamente către Ucraina, care se confruntă la ora actuală cu o invazie din partea Rusiei, a anunţat duminică preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, precizând că aceasta este o premieră pentru UE.

Bruxelles va propune Celor 27 de state membre să utilizeze o linie de finanţare de urgenţă a UE „pentru a furniza forţelor ucrainene arme letale, precum şi carburant, echipamente de protecţie şi articole medicale”, punând astfel capăt „tabuului potrivit căruia Uniunea Europeană nu furnizează arme beligeranţilor”, a precizat şeful diplomaţiei europene, Josep Borrell.

UPDATE 19:53 Pe parcursul zilelor de sâmbătă și duminică în zeci de țări ale lumii au avut loc proteste anti-război. În Rusia și Belarus acestea s-au soldat cu agresiuni ale poliției, iar la Sankt-Petersburg numeroși protestatari pașnici au fost arestați.

În schimb în marile capitale ale lumii, protestele anti-Putin au fost foarte numeroase și pașnice. Detalii în materialul video de mai jos.

UPDATE 19:35 Pentru prima dată de la invazia începută în dimineața zilei de 24 februarie asupra Ucrainei, autoritățile de la Kremlin au raportat despre victime și răniți, fără însă a spune vreo cifră.

„Ca urmare a operațiunii militare de demilitarizare și denazificare a Ucrainei, pe partea rusă sunt morți și răniți. Din păcate, există morți și răniți printre camarazii noștri”, a declarat reprezentantul oficial al Ministerului Apărării, generalul-maior Igor Konașenkov.

UPDATE 19:35 Ministra Afacerilor Interne, Ana Revenco, anunță că la punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene vor fi create benzi speciale, dotate cu acoperiș și încălzitoare pentru cetățenii care traversează granița pe jos.

UPDATE 19:15 Uniunea Europeană va interzice „mașinăria de propagandă a Kremlinului”, care include Russia Today și Sputnik.

UPDATE 18:50 Uniunea Europeană își închide spațiul aerian petru avioanele rusești. Decizia implică interzicerea tuturor aeronavelor civile și militare care zboară dinspre Rusia sau care aparțin unei companii rusești. Măsura se închide și pentru avioanele private ale oligarhilor.

„Avioanele nu vor putea ateriza, decola sau survola teritoriul UE. Inclusiv avioanele private ale oligarhilor”, a spus Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

UPDATE 18:27 Șeful delegației ruse, Oleg Anisimov, și-a cerut scuze, la o conferință importantă a ONU privind schimbările climatice, pentru invazia Ucrainei de către țara sa, potrivit mai multor surse care l-au auzit vorbind la întâlnirea virtuală.

UPDATE 18:20 VIDEO/ Volodimir Zelensky, despre negocieri: „Nu prea cred în rezultatul acestei întâlniri, dar trebuie să încerce”

„Nu prea cred în rezultatul acestei întâlniri, dar trebuie să încerce oricum, pentru că mai apoi, niciun cetățean al Ucrainei să nu aibă îndoieli că eu, în calitate de președinte, n-am încercat să opresc războiul, când a existat o șansă, chiar dacă nesemnificativă”, spune Volodimir Zelensky.

UPDATE 18:05 Invadarea Ucrainei de către Rusia lui Vladimir Putin a declanșat o furie internațională fără precedent. La Berlin aproape 500 000 de persoane au ieșit la protest.

UPDATE 18:00 Autoritățile de la Ankara vor implementa Convenția de la Montreux, un pact internaţional care îi permite să limiteze accesul prin stâmtorile Bosfor și Dardanele a vaselor de război.

UPDATE 17:50 Guvernul Japoniei a anunţat că se alătură ţărilor din Uniunea Europeană, Statelor Unite ale Americii şi altor parteneri din Grupul celor Șapte (G7) în blocarea unor bănci ruseşti din sistemul internaţional SWIFT, în plus faţă de alte sancţiuni pentru Moscova.

UPDATE 17:25 Trupele ruse au distrus cel mai puternic avion din posesia ucrainenilor. Este vorba de una dintre cele mai mari și mai grele avioane din producția ucraineană AN-225 „Vis”.

UPDATE 17:10 Decizia președintelui rus Vladimir Putin de a pune în alertă forțele nucleare demonstrează „gravitatea situației și arată de ce trebuie să acționăm împreună, ca răspuns la acțiunile agresive ale Rusiei”, susține Jens Stoltenberg, Secretarului General al NATO.

