LIVE TEXT Joe Biden susține că documentul prezentat de China privind soluționarea războiului în Ucraina ar aduce doar beneficii Rusiei. Război în Ucraina, ziua 367

UPDATE 20:45 Președintele american Joe Biden a sugerat vineri, 24 februarie, că documentul în 12 puncte prezentat de China privind soluționarea războiului în Ucraina ar aduce doar beneficii Rusiei, dacă ar fi implementat, transmite CNN.

„Dacă Putin îl aplaudă, atunci cum poate el să fie bun. Nu glumesc. Sunt doar extrem de sincer”, a declarat Joe Biden, într-un interviu acordat postului american ABC.

„Nu am văzut în acest plan nimic care să indice că există acolo ceva care să fie benefic pentru oricine în afară de Rusia dacă planul chinez este urmat”, a motivat liderul american.

Dincolo de criticile sale la adresa propunerii chineze în 12 puncte, Biden a respins categoric ideea ca China să negocieze pacea în război.

UPDATE 20:00 Rușii au făcut „mai multe încercări nereușite” asupra unui grup de așezări din zona care înconjoară Bahmut, a anunțat sâmbătă armata ucraineană.

Zonele în care s-au dat lupte sunt Orihovo-Vasilivka şi Berhivka, la nord-vest de Bahmut, şi Ivanivske şi Pivnichne, la sud-vest. Armata ucraineană mai susține că „inamicul continuă să încerce să străpungă apărarea și să cucerească Bahmut” și anunță că șeful Grupului Militar de Est al Ucrainei, generalul Aleksandr Syrskyi, a vizitat unitățile care apără orașul și satele din jur.

„Ocupanții rusi și-au concentrat principalele eforturi pentru a cuceri Bahmut şi împrejurimile sale. Luptele au loc în jurul orașului și la periferia acestuia”, au declarat reprezentanții Forțelor Terestre ucrainene pe Telegram.

Asalturile rusești au vizat și pozițiile ucrainene de la Kupiansk și Lyman, în regiunile Harkov şi Doneţk, a precizat Statul Major General al Forțelor Armate din Ucraina.

UPDATE 19:15 Rușii au bombardat orașul Avdeevka din artilerie și tancuri. Obuzele și rachetele au lovit zone rezidențiale și o zonă industrială, rănind cel puțin o persoană, anunță șeful administrației militare a regiunii Donețk, Pavel Kirilenko.

UPDATE 17:18 Lituania a adunat 14 milioane de euro pentru a cumpăra radare pentru Ucraina, transmite BBC. Pe 24 februarie, în ziua când s-a marcat un a de la invazia Rusiei în țara vecină, postul de radio lituanian LRT a finalizat campania de colectare de fonduri pentru procurarea radarelor. Suma strânsă a depășit de aproape trei ori pe cea care a fost stabilită inițial.

UPDATE 16:35 Guatemala va fi prima țară din America Latină care va susține crearea unui tribunal internațional special pentru judecarea crimei de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei, a anunțat ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, transmite Hromadske.

„La New York, sunt încântat să mă întâlnesc cu ministrul de externe al Guatemalei, Mario Adolfo Bucaro Flores. Guatemala este prietenul nostru”, a declarat Kuleba.

Kuleba a spus că, în timpul întâlnirii, părțile au discutat despre eforturile comune de a atrage Rusia la răspundere pentru crimele de război din Ucraina.

„Guatemala va deveni prima țară din America Latină care se va alătura Grupului de bază pentru înființarea Tribunalului Special pentru crimele de agresiune împotriva Ucrainei”, a precizat ministrul ucrainean de externe.

In New York, I was glad to meet with @MarioBucaroGT. Guatemala is our true friend. We discussed joint efforts to hold Russia accountable, including for the crime of aggression. Guatemala will join the Core Group on the Special tribunal, the first nation of Latin America to do so. pic.twitter.com/eZP8oFpGk7