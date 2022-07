LIVE TEXT/ 147 de zile de război în Ucraina. Prima doamnă a Ucrainei, la Washington: „Cer ceva ce nu aș vrea să cer niciodată, cer arme”

Trupele Federației Ruse continuă să bombardeze regiunile de graniță ale Ucrainei. Zece orașe din regiunea Harkov au fost ținta bombelor rusești. Între timp, armata rusă se pregătește să atace din nou orașul Bakhmut.

Ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, a cerut marţi Occidentului să furnizeze un număr mult mai mare de sisteme de artilerie de precizie, afirmând că acestea ar putea „schimba jocul” şi ar putea permite o contraofensivă în faţa soldaţilor ruşi.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 21:55 Prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, a cerut Statelor Unite ale Americii să trimită sisteme de apărare antiaeriană în țara sa, în cadrul unui discurs adresat miercuri, 20 iulie, la Washington, în fața parlamentarilor din Congresul american, transmite CNN.

„Din nefericire, războiul nu s-a terminat, teroarea continuă și fac apel la voi toți, în numele celor care au fost uciși, în numele oamenilor care și-au pierdut brațele și picioarele, în numele celor care sunt încă în viață și sănătoși și al celor care așteaptă ca familiile lor să se întoarcă de pe front. Cer ceva ce nu aș vrea să cer niciodată, cer arme”, le-a spus ea parlamentarilor americani.

„Arme care nu ar fi folosite pentru a purta un război pe pământul altcuiva, ci pentru a proteja casa cuiva și dreptul de a se trezi în viață în acea casă. Cer sisteme de apărare aeriană pentru ca rachetele să nu ucidă copii în cărucioare”, a adăugat Zelenska.

Prima doamnă ucraineană a continuat spunând că ea, ca multe mame ucrainene, tânjește după un sentiment de normalitate și își dorește să le poată oferi copiilor speranță în viitor.

„Va putea fiul meu să se întoarcă la școală în toamnă, nu știu, la fel ca milioane de mame din Ucraina. Va putea fi fiica mea să meargă la universitate la începutul anului universitar și să experimenteze viața normală de student? Nu pot răspunde”, a spus ea.

„Am avea răspunsuri dacă am avea sisteme de apărare aeriană”, a adăugat Zelenska.

Zelenska a mulțumit, de asemenea, Statelor Unite pentru tot ajutorul pe care țara l-a trimis deja Ucrainei.

Prima doamnă a Ucrainei s-a întâlnit marți, în privat, cu prima doamnă a SUA, Jill Biden, la Casa Albă. Potrivit Casei Albe, primele doamne urmau să „discute despre sprijinul continuu al Statelor Unite pentru guvernul Ucrainei și pentru poporul său în timp ce își apără democrația și fac față impactului uman semnificativ al războiului Rusiei, care se va resimți în anii următori”.

UPDATE 20:56 Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene au aprobat cel de-al șaptelea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei din cauza războiului pe care aceasta îl duce împotriva Ucrainei. Despre asta a anunțat ambasadorul lituanian Arnoldas Prankevicius, pe Twitter.

Potrivit acestuia, ambasadorii UE au aprobat cel de-al șaptelea pachet de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei. În noua listă de sancțiuni a fost inclusă banca rusă „Sberbank” și peste 50 de ruși, inclusiv politicieni, lideri militari, oligarhi și propagandiști.

Potrivit Radio Liberty, pe listă figurează actorii ruși Serghei Bezrukov și Vladimir Mashkov, prim-vicepremierul rus Andrei Belousov, considerat de UE ca fiind un membru al cercului de prieteni al președintelui rus Vladimir Putin, și primarul Moscovei, Serghei Sobianin.

