LIVE TEXT Secretarul general al NATO: „Aderarea Ucrainei la NATO nu este posibilă înainte de încheierea războiului”. Război în Ucraina, ziua 642

UPDATE 22:00 Ucraina nu poate adera la NATO atât timp cât ostilitățile active sunt în desfășurare în această țară, dar Aliații vor sprijini Ucraina și îi vor oferi în mod constant asistență pentru punerea în aplicare a reformelor care să o aducă mai aproape de aderarea la alianța militară. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat acest lucru în cadrul unei conferințe de presă susținute luni la Bruxelles, înaintea reuniunii miniștrilor de externe ai NATO, relatează Ukrinform.

UPDATE 19:52 Ministerul britanic al Apărării susține că în ultima lună și jumătate, Rusia a suferit probabil cele mai mari pierderi de la începutul războiului, scrie Meduza. Autorii analizei s-au bazat pe datele publicate de Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei și subliniază că nu pot confirma aceste date, dar „dacă luăm numărul total de morți și răniți, aceste valori sunt posibile”.

Potrivit sursei, pierderile rusești în noiembrie au fost în medie de 931 de persoane pe zi, ceea ce reprezintă cea mai mare cifră de la începutul războiului. Anterior, „cea mai mortală lună” pentru Rusia a fost martie 2023, când forțele rusești au înregistrat o medie de 776 de victime pe zi în timp ce înaintau spre Bahmut.

UPDATE 18:27 Guvernul german a acordat împrumuturi în valoare de 24 de milioane de euro pentru Ukrenergo și a oferit alte 500 000 de euro sub formă de granturi. Fondurile vor fi utilizate pentru a consolida stabilitatea sistemului energetic ucrainean. Anunțul a fost făcut de către șeful consiliului de administrație al Ukrenergo, Volodimir Kudritski.

Se preconizează că banii vor contribui la consolidarea conexiunilor tehnice cu sistemul energetic al Europei continentale, la restaurarea instalațiilor de înaltă tensiune din regiunea de vest și la construirea protecției acestora.

UPDATE 15:50 Vicepreședinta Comisiei Europene, Věra Jourová, a sosit în capitala ucraineană.

Într-o postare pe platforma de socializare X, Jourová a declarat că este bucuroasă să vină la Kiev.

