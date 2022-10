LIVE TEXT După exploziile de pe podul din Crimeea, care leagă peninsula de teritoriul Rusiei, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a cerut din nou rușilor să se predea

Armata ucraineană a eliberat aproape 2.500 kilometri pătraţi din teritoriul controlat de forţele ruse în cursul ultimei sale contraofensive lansate la sfârşitul lui septembrie, a afirmat vineri, 7 octombrie, preşedintele Volodimir Zelenski.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. De atunci, sute de sate și orașe din Ucraina au fost distruse de rachetele rușilor, iar sute de mii de oameni au fost nevoiți să-și părăsească casele pentru a se salva din calea războiului.

Pe 30 septembrie, liderul de la Kremlin a anunțat anexarea ilegală a teritoriilor ocupate din Ucraina, după „referendumurile” criticate de comunitatea internațională, pe care rușii le-au organizat în perioada 23 – 27 septembrie în Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson. Consiliul Europei a condamnat anexarea ilegală a acestor teritorii menționând că „Crimeea, Herson, Zaporojie, Donețk și Lugansk sunt Ucraina”.

UPDATE 22:03 După exploziile de pe podul din Crimeea, care leagă peninsula de teritoriul Rusiei, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a cerut din nou rușilor să se predea.

El a transmis un mesaj video, notează Unian.

„Dacă ocupanții scapă cât timp există o astfel de oportunitate, aceasta va fi cea mai bună opțiune pentru ei. Dacă sunt forțați să rămână, orice ocupant poate găsi o modalitate de a se preda în captivitate forțelor ucrainene. Garantăm păstrarea vieții lor tuturor militarilor ruși care depune voluntar armele și se vor preda în captivitate. Ucraina întotdeauna respectă toate normele și convențiile internaționale. Nu vom lăsa nicio altă opțiune pe care să se bazeze ocupanților”, a spus președintele Ucrainei.

UPDATE 21:42 Serviciul de Securitate al Ucrainei nu confirmă, nici nu infirmă implicarea sa în explozia de pe Podul Kerci, care leagă Rusia de peninsula Crimeea ocupată de ruși.

„Nu comentăm. Vom comenta rolul Serviciului de Securitate al Ucrainei sau al oricărui organism de stat al Ucrainei în acest caz, după victoria noastră finală”, a declarat purtătorul de cuvânt al instituției, Artem Dehtiarenko, pentru Radio Svoboda.

UPDATE 18:02 Armata rusă a anunţat, sâmbătă 8 octombrie, numirea unui nou comandant al „operaţiunii sale militare speciale” din Ucraina, după o serie de eşecuri majore pe teren şi semne de nemulţumire tot mai mare în rândul elitelor cu privire la desfăşurarea conflictului, transmite France Presse, citată de Agerpres.

Generalul de armată Serghei Surovikin a fost numit comandant al grupării combinate de trupe în zona „operaţiunii militare speciale” din Ucraina, a anunţat Ministerul rus al Apărării pe Telegram.

Surovikin, în vârstă de 55 de ani, este un veteran al războiului civil din Tadjikistan din anii 1990, al celui de-al doilea război cecen din anii 2000 şi al intervenţiei ruseşti în Siria, lansată în 2015. El a fost până acum şeful grupării de forţe „Sud” din Ucraina, potrivit unui raport din iulie al ministerului rus.

Numele predecesorului său nu a fost niciodată dezvăluit în mod oficial, dar, potrivit presei ruse, este vorba despre generalul Alexandr Dvornikov, de asemenea veteran al celui de-al doilea război cecen şi comandant al forţelor ruseşti în Siria între 2015 şi 2016.

Este un fapt rar că o astfel de decizie este făcută publică de Moscova, scrie AFP, adăugând că ea survine după o serie de înfrângeri zdrobitoare suferite de armata rusă în Ucraina.

UPDATE 16:55 Anchetatorii ruși l-au identificat pe proprietarul camionului care a explodat și a avariat Podul Kerci, care leagă Rusia de Crimeea ocupată. Acesta ar fi un locuitor din regiunea Krasnodar a Federației Ruse, transmite Tass. Au fost declanșate acțiuni de investigație la locul său de reședință, mai precizează sursa citată.

Ca urmare a exploziei, au decedat trei persoane care se aflau într-un automobil ce se deplasa pe lângă camionul care a fost aruncat în aer.

Aceeași sursă mai informează că a fost repornită circulația automobilelor și autobuzelor pe pod, care sunt supuse unei proceduri complete de inspecție. Transportul de marfă urmează a fi reluat prin intermediul unui feribot, iar traficul feroviar ar urma să reînceapă până la sfârșitul zilei, afirmă autoritățile ruse de ocupație din Crimeea.

UPDATE 14:05 Centrala nucleară din Zaporojie, ocupată din martie de Rusia, şi-a pierdut conexiunea la alimentarea electrică externă sâmbătă dimineaţa devreme în urma unui bombardament, a declarat societatea nucleară ucraineană Energoatom, acuzând de această situaţie Rusia, potrivit Reuters, citată de Agerpres.

Energoatom a declarat că uzina îşi obţine în prezent electricitatea pentru a-şi acoperi propriile necesităţi de la generatoarele sale diesel pentru cazuri de urgenţă.

„Generatoarele diesel s-au activat automat. Rezervele de carburant diesel disponibile pentru funcţionarea lor în acest mod vor fi suficiente pentru zece zile”, a transmis societatea pe Telegram, subliniind necesitatea reparării şi restabilirii liniilor electrice ale uzinei, prin care se conectează la sistemul energetic.

„În această noapte, la ora (locală) 00:59, din cauza unui nou bombardament al trupelor ruse, ultima linie de alimentare cu energie electrică – linia Dniprovska de 750 de kilowaţi – a fost avariată şi deconectată de la sistemul de alimentare”, indică Energoatom în postarea sa pe Telegram. „În consecinţă, centrala nucleară din Zaporojie a fost deconectată complet”, conform acesteia.

UPDATE 12:17 Un camion ar fi fost aruncat în aer pe Podul Kerci, astfel s-a produs explozia care a deteriorat podul care leagă Rusia de peninsula Crimeea, au anunțat autoritățile ruse. Acest fapt a dus la aprinderea a șapte rezervoare de combustibil ale unui tren, potrivit Comitetului Naţional Antiterorist din Federația Rusă, citat de agenția Tass. Comitetul a precizat că deflagrația s-a produs sâmbătă, la ora 06:07.

Autoritățile ucrainene sugerează că ar avea legătură cu explozia produsă pe Podul Kerci.

Într-un mesaj pe Twitter, Ministerul Apărării de la Kiev notează: „Crucișătorul Moscova și Podul Kerci – două simboluri notorii ale puterii ruse în Crimeea ucraineană – au căzut. Ce mai urmează, rușilor?”

The guided missile cruiser Moskva and the Kerch Bridge – two notorious symbols of russian power in Ukrainian Crimea – have gone down. What’s next in line, russkies?

UPDATE 10:05 Autoritățile ruse din Crimeea ocupată acuză Ucraina pentru pentru incidentul de pe Podul Kerci, care a fost avariat după explozia unei cisterne, în dimineața zilei de sâmbătă, 8 octombrie. Acuzația a fost lansată de către președintele Consiliului de Stat al Crimeei, Vladimir Konstantinov, transmite agenția rusă Tass. El a mai anunțat că pagubele produse podului din Crimeea vor fi remediate prompt.

Consilierul șefului biroului președintelui Ucrainei, Mihail Podoleak, a comentat pe Twitter că explozia de pe podul ce leagă Rusia de peninsula Crimeea ocupată este „începutul”.

„Crimeea, podul, începutul. Tot ce este ilegal trebuie distrus, tot ce a fost furat trebuie returnat Ucrainei, tot ce este ocupat de Rusia trebuie expulzat”, a scris Podoleak.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP