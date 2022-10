LIVE TEXT Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat crearea unui fond de 100 de milioane de euro pentru achiziții directe ale Kievului de material militar. 226 de zile de război în Ucraina

Utilizarea de către Rusia a dronelor de fabricație iraniană nu produce efecte asimetrice așa cum a făcut-o utilizarea de către Ucraina a sistemelor HIMARS furnizate de SUA și este puțin probabil să afecteze semnificativ cursul războiului, susțin reprezentanții Institutului pentru Studiul Războiului. Adjunctul șefului Departamentului Operațional Principal al Statului Major General ucrainean, generalul de brigadă Oleksiy Hromov, a declarat la 6 octombrie că forțele ruse au folosit împotriva Ucrainei în total 86 de drone iraniene Shahed-136, dintre care 60% au fost deja distruse de forțele ucrainene.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. De atunci, sute de sate și orașe din Ucraina au fost distruse de rachetele rușilor, iar sute de mii de oameni au fost nevoiți să-și părăsească casele pentru a se salva din calea războiului.

Pe 30 septembrie, liderul de la Kremlin a anunțat anexarea ilegală a teritoriilor ocupate din Ucraina, după „referendumurile” criticate de comunitatea internațională, pe care rușii le-au organizat în perioada 23 – 27 septembrie în Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson. Consiliul Europei a condamnat anexarea ilegală a acestor teritorii menționând că „Crimeea, Herson, Zaporojie, Donețk și Lugansk sunt Ucraina”.

UPDATE 21:55 Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat vineri, 7 octombrie, crearea unui „fond special” pentru achiziții directe ale Kievului de material militar. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă a lui Macron, în urma unui summit informal cu participarea a 27 de lideri ai statelor membre UE, care are loc la Praga, Cehia, scrie Reuters.

„Vom dota acest fond special cu 100 de milioane de euro pentru început”, ceea ce va permite „să se poată lucra și cu baza industrială de apărare franceză”, a adăugat Macron.

UPDATE 21:22 Consiliul executiv al Fondului Monetar Internațional a susținut alocarea a aproximativ 1,3 miliarde de dolari Ucrainei, anunță Volodimir Zelensky.

„Comitetul Executiv al FMI a susținut alocarea a aproximativ 1,3 miliarde de dolari Ucrainei, ca parte a Instrumentului de finanțare rapidă. Banii vor ajuge astăzi în Ucraina”, a scris Zelensky pe Twitter.

UPDATE 20:40 Președintele Rusiei Vladimir Putin și președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, sunt așteptați să participe la summitul G20 din Indonezia, care va avea loc în luna noiembrie, scrie The National, citându-l pe ambasadorul indonezian în Emiratele Arabe Unite, Husin Bagis.

Diplomatul a spus că pregătirile pentru găzduirea celor doi președinți sunt deja în curs.

„Decidem în ce hoteluri să-i cazăm – unul pentru domnul Putin și unul pentru domnul Zelensky”, a spus Bagis, citat de The National.

De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, susține că „Rusia va participa la summitul G20, dar formatul încă nu este definit”.

Purtătorul de cuvânt al președintelui Ucrainei, Serghei Nikiforov, a negat informația că Zelensky ar fi decis deja să participe la summitul G20 din Indonezia. „Nu, decizia finală nu a fost încă luată”, a spus Nikiforov, citat de Unian.

UPDATE 19:03 Peste 1 milion de ucraineni au intrat în Germania de la începutul invaziei ruse în Ucraina (24 februarie), potrivit datelor prezentate vineri de Ministerul de Interne german, scrie DPA, citat de Agerpres.

Un total de 1.002.763 de cetățeni ucraineni au fost înregistrați în Germania, a declarat ministrul de interne german Nancy Faeser pentru site-ul de știri T-Online.

„Am salvat viețile multor femei și copii din Ucraina. Am gestionat această sarcină gigantică bine până acum” comparativ cu alte perioade când Germania s-a confruntat cu un mare aflux de refugiați, a adăugat Faeser.

„Cu cât războiul durează mai mult, cu atât este mai dificil de găzduit și de avut grijă de atât de mulți refugiați”, a atenționat reprezentanta guvernului german.

Potrivit sursei citate, noile date publicate vineri de Eurostat arată că în luna august Polonia a preluat majoritatea ucrainenilor care fug de invazia rusă, cu 67.280 de persoane, pe poziția a doua fiind situată Germania, cu 62.140 de ucraineni primiți. În aceeași lună, 9.715 de ucraineni au intrat în România, 6.410 în Franța și 6.165 în Spania.

În 12 dintre cele 22 de state membre pentru care Eurostat a avut informații de încredere, numărul celor care căutau să obțină protecție temporară a fost în scădere în august, cel mai notabil în Bulgaria, unde s-au înregistrat cu 2.000 mai puține sosiri decât în iulie.

UPDATE 18:23 Rusia ar fi livrat drone kamikaze iraniene în Belarus, pentru a ataca regiunile de vest ale Ucrainei, presupune departamentul regional al Forțelor Teritoriale de Apărare „Vest”. Sursa citată menționează că dronele iraniene au fost livrate pe aerodromul Lunineț. Este vorba despre cel puțin 20 de drone kamikaze Shahid-136 și puncte de control pentru ele.

Potrivit Unian, de la Lunineț până la granița cu regiunea Rivne sunt doar 55 de kilometri. Este posibil ca în viitorul apropiat dronele iraniene să atace regiunile de vest sau centrale ale Ucrainei. Este important să nu ignorați alertele de raid aerian.

UPDATE 17:55 Rușii au lansat un nou atac cu rachete asupra regiunii Zaporojie, anunță președintele administrației militare a regiunii, Aleksandr Staruh, pe Telegram.

„Inamicul a lansat un nou atac cu rachete asupra centrului regional”, a spus Staruh și i-a îndemnat pe oameni să rămână în adăposturi.

UPDATE 16:40 În urma bombardamentelor de joi, 6 octombrie, din Zaporojie, 12 persoane au fost ucise și alte 12 au fost spitalizate, inclusiv doi copii. Acest lucru este raportat de Administrația Militară Regională Zaporojie cu referire la datele de la Departamentul de Comunicații al Poliției Regionale.

„Ieri, poliția a înregistrat 9 lovituri inamice pe teritoriul orașului. Iar noaptea trecută, ocupanții au mai dat două lovituri cu drone kamikaze. Locuințele, civilii și infrastructura critică din centrul orașului au fost sub tir”, se arată în comunicat.

Pe lângă centrul regional, așezările din districtul Polohiv au fost, de asemenea, sub tirul trupelor rusești. Bombardamente cu lansatoare multiple de rachete și artilerie au fost înregistrate în Orikhove, Huliaipol și în satele din apropiere.

„Noaptea trecută, invadatorii ruși au folosit pentru prima dată vehicule aeriene fără pilot împotriva populației civile din Zaporojie – două obiecte de infrastructură civilă au fost distruse. Potrivit informațiilor preliminare, acestea erau UAV-uri Shahed-136”, se mai arată în raportul Poliției.

UPDATE 14:55 Laureații Premiului Nobel pentru Pace 2022 sunt activistul pentru drepturile omului din Belarus Ales Beliatskyi, organizația rusă pentru drepturile omului „Memorial” și organizația ucraineană pentru drepturile omului „Center for Civil Liberties”.

„Laureații #NobelPeacePrize reprezintă societatea civilă din țările lor. Ei promovează de ani de zile dreptul de a critica guvernul și de a proteja drepturile fundamentale ale cetățenilor. Au depus eforturi remarcabile pentru a documenta crimele de război, abuzurile drepturilor omului și abuzurile de putere. Împreună, ei demonstrează importanța societății civile pentru pace și democrație”, se arată în mesaj.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU