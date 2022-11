LIVE Premierul britanic face prima sa vizită la Kiev. Război în Ucraina, ziua 269

Atacurile cu rachete rusești au afectat aproape jumătate din sistemul energetic al Ucrainei, a declarat guvernul de la Kiev, în timp ce autoritățile au avertizat că capitala s-ar putea confrunta cu o „închidere completă” a rețelei electrice, în timpul iernii. Potrivit ONU, deficitul de electricitate și apă din Ucraina riscă să se transforme într-un dezastru umanitar. Volodimir Zelenski a respins ideea unui „armistițiu scurt” cu Rusia, spunând că acest lucru nu va face decât să înrăutățească lucrurile. S

Prim-ministru britanic Rishi Sunak se află sâmbătă într-o vizită la Kiev.

Britain knows what it means to fight for freedom.



We are with you all the way @ZelenskyyUa 🇺🇦🇬🇧



Британія знає, що означає боротися за свободу.



Ми з вами до кінця @ZelenskyyUa 🇺🇦🇬🇧 pic.twitter.com/HsL8s4Ibqa