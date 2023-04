LIVE TEXT Canada va oferi Ucrainei un nou pachet de ajutor militar: 38 de mitraliere, arme de asalt și peste 2,4 milioane de cartușe. Război în Ucraina, ziua 412

UPDATE 21:59 Canada va oferi Ucrainei un nou pachet de ajutor militar. Un anunț în acest sens a fost făcut astăzi de ministra canadiană a Apărării, Anita Anand, care a menționat că ajutorul include mitraliere și cartușe.

„Tocmai am anunțat un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, provenit de la Colt Canada (n.red. divizia canadiană a producătorului american de arme de foc Colt). Donăm 21.000 de arme de asalt, 38 de mitraliere și peste 2,4 milioane de cartușe. Aceste arme vor sprijini lupta Ucrainei pentru a se apăra și pentru a proteja valorile noastre comune”, a subliniat ministra într-o postare pe Twitter.

We just announced a new package of military aid for Ukraine, sourced from Colt Canada.



We’re donating 21,000 assault rifles, 38 machine guns, and over 2.4 million rounds of ammunition. These arms will support Ukraine’s fight to defend itself, and to protect our shared values. pic.twitter.com/dIUfUIMcXb