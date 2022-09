LIVE TEXT Armata ucraineană anunță oficial recuperarea orașului Balakliya de sub ocupația rusă. Ministerul Apărării de la Moscova reacționează. Război în Ucraina, ziua 199

Pe parcursul zilei de sâmbătă, 10 septembrie, autoritățile ucrainene au anunțat oficial preluarea sub control a orașului Balakliya din regiunea Harkiv. De asemenea, ucrainenii sunt aproape de a recuceri orașul Kupyansk. Totodată, soldații ruși au părăsit și orașul Izium – cel mai important centru de comandă al rușilor de pe Frontul de Est. În cele 199 de zile de război în Ucraina, 383 de copii au fost uciși și peste 746 au fost răniți, anunță oficiul Procurorului General al Ucrainei.

UPDATE 21:10 UkrInform transmite că rușii au lansat șase rachete S-300 asupra districtului Synelnykove din regiunea Dnipropetrovsk.

UPDATE 20:45 Forțele ucrainene l-au prins pe „șeful poliției din Balakliya”, care acceptase această funcție în perioada în care orașul a fost ocupat de ruși, colaborând cu ei. Acesta a fost capturat în timp ce încerca să fugă în așa-numita „Republică Populară Luhansk”.

UPDATE 19:45 Ministerul rus al Apărării reacționează după ce ucrainenii au preluat controlul câtorva orașe-cheie din regiunea Harkiv, ocupate până acum de ruși.

„Pentru a atinge obiectivele declarate ale operațiunii militare speciale pentru eliberarea Donbassului, s-a decis regruparea forțelor ruse staționate lângă Balakliya și Izium pentru a spori eforturile în direcția Donețk”, susține Igor Konașenkov, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării.

UPDATE 19:05 Pe diverse canale de Telegram a fost publicată o poză cu militari ucraineni, ținând în mâini drapelul Ucrainei, la intrarea în orașul Izium, un oraș-cheie din regiunea Harkiv, aflat până acum în mâinile rușilor.

UPDATE 15:50 Forțele ucrainene anunță, oficial, eliberarea orașului Balakliya.

The town of Balakliya, Kharkiv region, is liberated by Ukrainian troops!

The Commander of Ukrainian Land Forces, Hero of Ukraine, Colonel General Oleksandr Syrskyi is leading the Ukrainian offensive in this sector.

