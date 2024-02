LIVE TEXT După Berlin, Zelenski semnează un pact de securitate pe termen lung cu Franța. Război în Ucraina, ziua 723

UPDATE 22:20 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat vineri un nou pact de securitate pe termen lung cu Franța, după ce a obținut un acord similar și ajutor din partea Germaniei, într-un turneu zguduit de vestea morții criticului încarcerat al Kremlinului, Alexei Navalnîi.

Pactul de securitate cu Franța include angajamente din partea Parisului de a livra mai multe arme, de a antrena soldați și de a trimite până la 3 miliarde de euro în ajutor militar Ucrainei în 2024, a declarat biroul lui Macron.

Zelenski a declarat că acordul de securitate pe care l-a semnat cu omologul său francez este „ambițios și foarte substanțial”. El a spus că cei doi lideri au discutat despre producția comună de drone și sisteme de război electronic.

UPDATE 18:30 O persoană a decedat în urma atacurilor forțelor ruse asupra satului Velîka Pîsarivka din regiunea Sumî, care se află lângă frontiera cu Federația Rusă.

UPDATE 14:50 Președintele Volodîmîr Zelenski a început la Berlin discuțiile cu cancelarul german Olaf Scholz, raportează serviciul de presă al Administrației Prezidențiale. Cei doi oficiali au semnat Acordul de cooperare în materie de securitate și sprijin pe termen lung între Ucraina și Germania.

Părțile au discutat, de asemenea, despre sprijinul acordat Ucrainei pe calea aderării sale la Uniunea Europeană și la NATO.

UPDATE 13:00 Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a ajuns în Germania. Anunțul a fost făcut de președinte pe rețelele de socializare.

I am starting two important days. Meetings with partners in Germany and France, new agreements, and the Munich Security Conference. A new security architecture for Ukraine, as well as new opportunities. We are making every effort to end the war as soon as possible on fair… pic.twitter.com/YNbdIffPK5