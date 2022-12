LIVE TEXT UE anunță al nouălea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Război în Ucraina, ziua 287

UPDATE 21:30 Uniunea Europeană „intensifică presiunea asupra Rusiei” cu un nou pachet de sancțiuni, a anunțat miercuri președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Pachetul – cel de-al nouălea al UE – adaugă alte aproape 200 de persoane și entități pe lista de sancțiuni. Aceasta include forțe armate, membri ai parlamentului rus și companii industriale din domeniul apărării.

„Această listă cuprinde figuri-cheie în atacurile brutale și deliberate cu rachete ale Rusiei împotriva civililor”, a declarat ea într-un videoclip postat pe Twitter.

De asemenea, UE va sancționa alte trei bănci rusești, incluzând o interdicție totală de tranzacționare a băncii de dezvoltare regională a țării, „pentru a secătui și mai mult fondul de război al lui Putin”, a adăugat ea.

Măsurile vor reduce, de asemenea, accesul Rusiei la drone, atât direct, cât și prin intermediul furnizorilor din țări terțe, cum ar fi Iranul, a spus ea.

Blocul va impune, de asemenea, noi controale asupra exporturilor, cu accent pe bunurile cu dublă utilizare, cum ar fi produsele chimice, agenții neurotoxici, componentele electronice și IT, care „ar putea fi folosite de mașinăria de război rusă”, a adăugat ea.

Vicepreședintele Comisiei Europene, Josep Borrell, a declarat că ultimele măsuri sunt o consecință directă a transformării iernii în armă de către președintele rus Vladimir Putin.

„El vrea să întrerupă furnizarea de electricitate, încălzire și apă pentru milioane de civili din Ucraina. Răspundem cu cel de-al 9-lea pachet de sancțiuni împotriva celor care contribuie la acest război brutal”, a declarat el pe Twitter.

Russia continues to bring death and devastation to Ukraine.



We stand by Ukraine and we are making Russia pay for its cruelty



The existing 8 packages of sanctions we introduced so far are already biting hard.



Today we are stepping up the pressure on Russia with a 9th package↓ pic.twitter.com/vWX7fkqZp0