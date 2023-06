LIVE TEXT România condamnă „ferm” declarațiile așa-zisului reprezentant al Rusiei în Herson, a transmis prim-ministrul român. Război în Ucraina, ziua 484

UPDATE 16:00 România condamnă „ferm” declarațiile așa-zisului reprezentant al Rusiei în Herson, „regiune ocupată ilegal de Rusia”, a scris pe contul său de Twitter prim-ministrul de la București Marcel Ciolacu.

„Astfel de declarații la adresa R. Moldova și care vizează și o parte a teritoriului României, Aliat NATO, sunt inacceptabile. Totodată, lovirea infrastructurii civile e crimă de război”, se arată în mesajul publicat de Ciolacu.

UPDATE 15:00 R. Moldova condamnă „cu fermitate” declarațiile recente ale unui reprezentant al Federației Ruse din Herson, teritoriu ucrainean aflat sub ocupație rusă, în care a fost amenințată direct țara noastră, și va convoca ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Vasnețov, a transmis consilierul pe comunicare al ministrului de Externe Nicu Popescu, Igor Zaharov.

Așa-zisul guvernator al regiunii Herson anexate ilegal de Federația Rusă, Vladimir Saldo, a declarat că cunoaște coordonatele podului Odesa și a celui de la Gurgiulești, în contextul unui atac, care ar fi fost efectuat de forțele ucrainene, asupra mai multor poduri care leagă Crimeea ocupată de Ucraina continentală. Acesta a mai spus că în scurt timp „va exista un răspuns foarte serios”.

UPDATE 14:40 Rusia va renunța luna viitoare la acordul negociat de ONU privind trecerea în siguranță în timp de război a cerealelor din Marea Neagră, „deoarece nu mai are nevoie de porturile ucrainene pentru a exporta amoniac”, a declarat un diplomat ucrainean de rang înalt.

ONU și Turcia au intermediat Inițiativa privind cerealele din Marea Neagră cu Moscova și Kiev în iulie anul trecut pentru a contribui la soluționarea unei crize alimentare globale agravate de invazia Rusiei în țara vecină și de blocada porturilor ucrainene de la Marea Neagră.

Moscova a amenințat că nu va prelungi acordul după 18 iulie dacă nu sunt îndeplinite o serie de cerințe, inclusiv eliminarea obstacolelor din calea exporturilor de cereale și îngrășăminte rusești.

Acordul privind exporturile din Marea Neagră permite, de asemenea, exportul în condiții de siguranță al amoniacului – un ingredient important în îngrășămintele pe bază de nitrați -, dar nu a fost livrat în cadrul acestei inițiative.

Rusia a făcut presiuni pentru reluarea livrărilor de amoniac prin intermediul unei conducte care traversează Ucraina până la portul Odesa de la Marea Neagră și care a rămas inactivă de anul trecut, relatează Reuters.

Olha Trofimțeva, ambasadorul general al Ministerului ucrainean de Externe, a declarat că producătorul rus de amoniac Uralchem a găsit o rută alternativă și nu are nevoie să exporte amoniac prin Odesa.

„Coridorul de cereale. În proporție de 99,9%, Rusia îl va părăsi în iulie”, ar fi declarat Trofimțeva pe Telegram miercuri seara târziu.

UPDATE 14:10 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat o lege care interzice importul și distribuția de cărți din Rusia și Belarus, relatează Kyiv Post.

Luni parlamentul ucrainean a votat două legi care vor impune restricții asupra cărților și muzicii rusești.

Una dintre legi va interzice tipărirea de cărți de către cetățenii ruși, cu excepția cazului în care aceștia renunță la pașaportul rusesc și iau cetățenia ucraineană. Interdicția se va aplica doar celor care au deținut cetățenia rusă după prăbușirea regimului sovietic în 1991.

De asemenea, se va interzice importul comercial de cărți tipărite în Rusia, Belarus și pe teritoriul ucrainean ocupat, fiind totodată necesară o autorizație specială pentru importul de cărți în limba rusă din orice altă țară.

UPDATE 11:10 Oficialii pro-ruși instalați de Rusia în Ucraina au afirmat că o lovitură ucraineană din noaptea de 22 iunie a avariat podul Cionhar, care leagă Crimeea de Ucraina continentală.

Reprezentantul rus în Crimeea, Serghei Aksionov, și omologul său din regiunea Herson, Vladimir Saldo, au raportat atacuri asupra mai multor poduri din zonă, inclusiv asupra podului Cionhar.

Potrivit lui Saldo, suprafața podului a fost deteriorată. El susține că, judecând după evaluările preliminare, pentru atac a fost folosită o rachetă Storm Shadow cu rază lungă de acțiune din Marea Britanie.

Traficul pe pod a fost afectat, iar mașinile sunt redirecționate.

UPDATE 11:00 Două persoane au fost ucise într-o explozie produsă într-un bloc din Kiev în noaptea de 22 iunie, a anunțat primarul Vitali Kliciko.

Patru persoane au mai fost rănite în incident, despre care se spune că ar fi fost o scurgere de gaz, a informat el.

18 rezidenți au fost evacuați din clădirea avariată, situată în districtul Dniprovski din Kiev.

UPDATE 09:00 Forțele ruse au atacat cu rachete raionul Krîvîi Rih în timpul nopții, potrivit guvernatorului regiunii Dnipropetrovsk Serhii Lîsak.

Potrivit oficialului local, au fost avariate 10 case particulare, anexe, garaje și mașini. Au fost afectate conductele de gaz, alimentarea cu apă și liniile electrice.

UPDATE 07:55 Operațiunile de contraofensivă ale Ucrainei avansează mai lent decât se anticipa, însă acest lucru nu înseamnă că forțele ucrainene nu vor reuși în viitoarele operațiuni ofensive, a transmis Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) în evaluarea sa din 21 iunie.

Forțele ucrainene au desfășurat operațiuni de contraofensivă în cel puțin trei sectoare ale frontului pe 21 iunie, dar într-un ritm relativ mai lent atât în vestul regiunii Donețk, cât și în vestul regiunii Zaporojie, în comparație cu zilele precedente, mai notează ISW.

NEW: The overall slower-than-expected pace of Ukrainian #counteroffensive operations isn't emblematic of #Ukraine’s wider offensive potential, & Ukrainian forces are likely successfully setting conditions for a future main effort despite initial setbacks🧵https://t.co/hiIa26CVZt pic.twitter.com/L9FYplL3XE