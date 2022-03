LIVE TEXT/ A 35-a zi de război în Ucraina. O conductă de gaz a fost avariată la Harkov în urma bombardamentelor. Cel puțin două explozii au avut loc în regiunea Dnepropetrovsk

În a 35-a zi de război în Ucraina, mai multe rachete au fost doborâte peste Kiev. ONU raportează că, de la începutul invaziei ruse în Ucraina, aproximativ 1200 de persoane au fost ucise. Forțele ucrainene susțin că au preluat controlul asupra orașului Irpin. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei spune că Rusia și-a desfășurat aproximativ 2.000 de militari din teritoriile ocupate ale Georgiei în Ucraina. Serviciile secrete britanice susțin că declarațiile rusești despre scăderea „activității” în jurul Kievului și rapoartele despre retragerea unor unități rusești din aceste zone pot indica faptul că Kremlinul a recunoscut pierderea inițiativei în regiune.

Președintele fracțiunii „Servitorul Poporului”, David Arakhamia, șeful delegației ucrainene, a dezvăluit detalii despre tratatul propus de Kiev în cadrul negocierilor cu Federația Rusă, care au avut loc marți, 29 martie, în Turcia. Arakhamia a declarat că reprezentanții delegației ucrainene nu au semnat niciun document – ei doar au prezentat propunerile Ucrainei. Ucraina sugerează că viitorul tratat ar trebui să stipuleze că toate țările garante nu numai că nu se opun aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, dar ar trebui să ajute în acest proces.

UPDATE 22:35 Cel puțin două explozii au avut loc în regiunea Dnepropetrovsk. O rachetă a lovit o fabrică din Novomoskovsk. Al doilea bombardament a distrus depozitul de petrol din Nipro.

UPDATE 22:25 În urma bombardamentelor de la Harkov, o conductă de gaz a fost avariată, scrie presa ucraineană.

UPDATE 22:20 Viceprim-ministra Ucrainei, Irina Vereșciuk, anunță că miercuri, pe 30 martie, în Zaporojie au fost evacuate 1.530 de persoane: 812 persoane din Mariupol, 718 persoane din regiunea Zaporojie.

UPDATE 22:06 Ministerul rus al Apărării anunță că forțele armate ale Rusiei, „declară „regim de tăcere” de la ora 10:00 pe 31 martie 2022, și deschid un coridor umanitar suplimentar pentru evacuarea civililor și cetățenilor străini de la Mariupol la Zaporojie, cu un punct intermediar în Berdiansk”. Despre asta anunță postul de televiziune al Ministerului rus al Apărării „Zvezda”.

UPDATE 21:35 Republica Belarus neagă implicarea sa în războiul împotriva Ucrainei, dar își oferă spațiul aerian și teritoriul pentru lansarea atacurilor. Potrivit Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei „țara care își oferă spațiul aerian și teritoriul său pentru a lansa lovituri împotriva altei țări poate fi considerată agresor”, scrie unian.net.

UPDATE 21:30 De la începutul războiului, aproximativ 15% din fondul locativ al orașului Harkov a fost distrus. Despre asta anunță primarul orașului, Igor Terekhov.

„În total, în Harkov au fost distruse 1.531 de obiecte, inclusiv 1.292 de clădiri rezidențiale. Armata rusă a distrus 70 de şcoli, 54 de grădiniţe, 16 spitale. Sunt 239 de clădiri administrative în ruine”, a spus primarul orașului Harkov.

UPDATE 21:05 Explozie puternică în Harkov.

UPDATE 20:30 Orașul Nipro a fost atacat cu rachete, anunță primarul Borys Filatov.

UPDATE 19:30 Statul Major al forțelor armate ale Ucrainei anunță că trupele ruse se retrag parțial de pe teritoriul regiunilor Kiev și Cernihiv.

UPDATE 19:15 Președintele Ucrainei, Vladimir Zelensky a discutat la telefon cu președintele american Joe Biden. Potrivit lui Zelensky, cei doi lideri au discutat despre o posibilă asistență în domeniul apărării, precum și despre asistență financiară și umanitară.

