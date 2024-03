LIVE TEXT Canada va aloca 30 milioane de dolari pentru Ucraina: „Ne angajăm să răspundem cât mai repede posibil nevoilor urgente” ale țării. Ziua 755 de război în Ucraina

UPDATE 21:15 Canada va aloca 40 de milioane de dolari canadieni (aproximativ 30 de milioane de dolari americani) pentru achiziționarea de proiectile de artilerie pentru Ucraina din țări terțe. Anunțul a fost făcut de ministrul canadian al Apărării Naționale, Bill Blair, la Ottawa, în urma unei reuniuni a Grupului de contact pentru apărare din Ucraina, notează presa ucraineană.

„În timpul discuțiilor noastre, oficialii ucraineni au fost clari că au nevoie de mai multă muniție de artilerie, rapid. Pe măsură ce avansăm lucrările pentru a crește producția internă de 155 mm cu partenerii noștri industriali canadieni, ne angajăm, de asemenea, să răspundem cât mai repede posibil nevoilor urgente ale Ucrainei. Prin sprijinirea inițiativei Cehiei de a dona Ucrainei volume mari de muniție de artilerie, Canada face un pas înainte pentru a răspunde uneia dintre cele mai urgente cerințe defensive ale Ucrainei. Acum și pe termen lung, Canada este alături de Ucraina”, a declarat Blair.

UPDATE 19:50 Ucraina și Estonia au început să lucreze la un acord bilateral de securitate. Până în prezent au fost semnate șase acorduri: cu Marea Britanie, Germania, Franța, Danemarca, Italia și Canada, transmite presa ucraineană.

Negocierile cu Estonia sunt purtate de o delegație ucraineană condusă de șeful Biroului lui Zelenski, Andrii Yermak. Delegația estoniană este condusă de ministrul adjunct al afacerilor externe, Küllike Syllaste-Elling.

În timp ce detaliile acordului cu Estonia nu au fost încă negociate, cele deja semnate sunt acorduri pe 10 ani prin care se promite ajutor și sprijin militar de miliarde de euro.

Franța s-a angajat să livreze mai multe muniții și să ofere Ucrainei un ajutor militar de până la 3 miliarde de euro (3,2 miliarde de dolari) în 2024.

UPDATE 18:25 Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a anunțat un nou pachet de ajutor pentru Ucraina în valoare de 500 de milioane de euro (aproximativ 540 de milioane de dolari), în cadrul unei reuniuni a Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei (UDCG) care a avut loc la Ramstein, Germania, la 19 martie, transmite The Kyiv Independent.

Întâlnirea a avut loc într-un moment precar pentru Ucraina și aliații săi, în condițiile în care Rusia intensifică presiunea pe front, iar ajutorul de 60 de miliarde de dolari din partea SUA, un donator militar cheie, rămâne blocat din cauza disputelor din Congres.

Noul pachet al Germaniei include 10.000 de proiectile de artilerie din stocurile militare, precum și 100 de vehicule blindate pentru infanterie și 100 de vehicule logistice, a declarat Pistorius reporterilor.

„De asemenea, continuăm să furnizăm piese de schimb pentru sistemele care au fost deja livrate” și „cantități mari” de materiale medicale, a precizat el.

Germania va finanța, de asemenea, achiziționarea a 180.000 de proiectile de artilerie prin intermediul inițiativei conduse de Cehia pentru furnizarea de muniție către Ucraina, potrivit ministrului. Livrarea va avea loc treptat și va începe în această vară, a adăugat el.

UPDATE 17:54 Vladimir Putin a câștigat alegerile prezidențiale din Rusia pentru a cincea oară și a fost ales pentru un nou mandat de șase ani. Președintele rus în exercițiu a obținut 87,32% din voturi, fiind înregistrată o prezență la vot de 77,44%. Kremlinul miza pe astfel de cifre și a orientat administrațiile regionale din întreaga Rusie în acest sens. Până atunci, astfel de cifre se înregistrau doar în republicile din Caucazul de Nord, regiunile cu cel mai ridicat nivel de fraudă electorală în favoarea candidaților guvernamentali, se arată într-o analiză efectuată de jurnaliștii de la Novaya Gazeta Europe.

Excluzând votul electronic, conform rezultatelor procesării a 97% din protocoale, la alegeri au participat 74,5 milioane de alegători. Dintre aceștia, 64,7 milioane de persoane, potrivit Comisiei Electorale Centrale din Rusia, au votat pentru Putin. Totuși, acesta nu este singurul indicator record al ultimelor alegeri prezidențiale. Aceste alegeri au depășit toate scrutinele anterioare în ceea ce privește nivelul de fraudă, iar modalitățile de manipulare a rezultatelor au fost, de asemenea, diferite.

Novaya Gazeta Europe a publicat anterior o estimare de 31,6 milioane de voturi falsificate, care se bazează pe metoda fizicianului și expertului în statistici electorale Serghei Shpilkin. Dar alegerile din acest an sunt atât de „murdare” încât metodele standard de analiză a falsificărilor nu mai funcționează. Detalii aici.

UPADTE 16:20 Înaintea summit-ului liderilor UE de la sfârșitul acestei săptămâni, președintele ucrainean, Volodimir Zelensky, a declarat că a vorbit cu președintele Consiliului European, Charles Michel, scrie Guardian. „Ne-am concentrat pe următorii pași către începerea efectivă a negocierilor de aderare a Ucrainei la UE, precum și pe un sprijin suplimentar al UE pentru Ucraina”, a declarat președintele ucrainean.

„De asemenea, am identificat modalități potențiale de creștere a furnizării de muniție de artilerie către Ucraina. Am discutat despre importanța extinderii beneficiilor comerciale autonome pentru Ucraina pentru încă un an. Am subliniat că menținerea regimului de liberalizare a comerțului cu UE este esențială pentru susținerea economiei Ucrainei în timpul războiului”, a declarat Zelensky.

UPDATE 15:10 De la începutul lunii martie, trupele ruse au lansat 130 de rachete de diferite tipuri, peste 320 de drone „Shahed” și aproape 900 de bombe aeriene dirijate.

„În fiecare zi și în fiecare noapte, Rusia poartă un război terorist împotriva poporului nostru, împotriva orașelor și satelor din Ucraina, folosind drone, rachete și bombe ghidate”, a declarat președintele ucrainean, Volodimir Zelensky.

„Ucraina a dovedit că poate doborâ eficient orice rachete și drone ale teroriștilor ruși, putem distruge avioanele militare rusești. Astfel de acțiuni salvează mii de vieți și permit economiei ucrainene să funcționeze. Dar avem nevoie de mai multă protecție – un număr destul de realist de sisteme de apărare aeriană pe care le au partenerii noștri. Le mulțumesc tuturor celor din lume care înțeleg acest lucru și ne ajută să protejăm viața. Teroarea rusă trebuie să piardă”, a punctat Zelensky.

UPDATE 14:12 În regiunea Donețk, în urma unui atac al armatei ruse 4 persoane au fost rănite și 24 de clădiri civile au fost avariate.

„În această seară, inamicul a lansat un atac cu rachetă asupra sectorului rezidențial privat al orașului Selidove, districtul Pokrovsky. Un incendiu a izbucnit într-o clădire privată, salvatorii au stins incendiul. O femeie a fost rănită, paramedicii i-au acordat primul ajutor și au transportat-o ​​la un spital din Pokrovsk”, anunță Serviciul de Stat de Urgență al Ucrainei.

UPDATE 13:00 Șeful politicii externe al Uniunii Europene (UE), Josep Borrell, a declarat că va propune ca UE să folosească 90% din activele înghețate rusești în Europa pentru a cumpăra arme pentru Ucraina prin intermediul Fondului European pentru Facilitarea Păcii, scrie Guardian.

Borrell le-a spus reporterilor de la Bruxelles că va propune ca restul de 10% să fie transferat la bugetul UE pentru a fi folosit pentru a spori capacitatea industriei de apărare ucrainene. El a punctat că va înainta propunerea statelor membre UE miercuri, 20 martie, înaintea summit-ului liderilor UE de joi și vineri.

Aproximativ 300 de miliarde de dolari aparținând băncii centrale ruse au fost înghețați în vest, în mare parte în valută străină, aur și obligațiuni guvernamentale.

UPDATE 10:22 Cehia încearcă să livreze muniție Ucrainei „cât mai repede posibil”, a declarat președintele ceh Petr Pavel, scrie hotnews.ro. „Este nevoie de timp pentru producerea numărului necesar de proiectile. Acest lucru necesită o creștere a capacității noastre de producție. Ucraina are nevoie de obuze acum. Nu putem aștepta după companiile europene, așa că încercăm să găsim muniție oriunde putem. Să o livrăm Ucrainei cât mai repede posibil. Dar, în același timp, ne creștem propriile capacități”, a punctat președintele ceh.

Republica Cehă este lider al unei inițiative pentru finanțarea livrării de muniție către Kiev, în condițiile în care armata ucraineană se confruntă cu o lipsă critică de obuze.

UPDATE 8:45 Armata rusă a lansat luni, 18 martie, 348 de lovituri în 14 așezări din regiunea Zaporijia din sud-estul Ucrainei, a raportat Ivan Fedorov, șeful administrației militare a regiunii.

„Armata rusă a efectuat două lovituri cu rachete asupra Pryvilne, a aruncat trei bombe asupra Mala Tokmachka și Robotyne și a lansat cinci atacuri MLRS asupra Novodanylivka, Mala Tokmachka și Robotyne. Patruzeci și șase de UAV-uri au atacat Huliaipole, Novodanylivka, Novodarivka, Malynivka, Robotyne. Tokmachka, Zaliznychne și Charivne”, se arată în raport.

7:50 Țările UE trebuie să-și pună economiile pe picior de război și să facă tot posibilul pentru a asigura victoria Ucrainei asupra Rusiei, declară șeful Consiliului European, Charles Michel.

„Rusia reprezintă o amenințare militară serioasă pentru continentul nostru european și pentru securitatea globală. Dacă nu oferim răspunsul necesar UE și nu oferim suficientă asistență Ucrainei, noi vom fi următorii”, a scris Michel în ajunul următorului summit al liderilor europeni de la Bruxelles.

În acest sens, șeful Consiliului European a propus ca țările europene să-și reconsidere abordarea asupra economiei și să pună pe primul loc problemele de apărare. „Trebuie să fim pregătiți pentru apărare și să trecem într-o „economie de război”.

