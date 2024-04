LIVE TEXT Alți șapte copii și părinții lor au fost ajutați să iasă din zonele ocupate de ruși. A 770-a zi de război în Ucraina

UPDATE 19:58 Alți șapte copii și părinții lor au reușit să părăsească zonele ocupate de ruși din regiunile Zaporojie și Herson, raportează Ombudsmanul pentru drepturile omului, Dmitro Lubinets.

Ombudsmanul a subliniat că unele familii au fost martore la modul în care rușii au marafat casele localnicilor, i-au obligat să ia pașapoarte rusești, au comis violențe împotriva ucrainenilor și și-au forțat copiii să învețe la școală după regulile „lumii rusești”. Familiile cu adolescenți se temeau că, mai târziu, copiii lor vor fi luați în armata rusă.

Acum ei sunt în siguranță, reprezentanții Biroului Ombudsmanului, ai agențiilor guvernamentale și ai organizațiilor caritabile comunicând cu ei și ajutându-i, a adăugat Lubineț.



UPDATE 17:30 Finlanda, proaspăt devenită membră NATO, a semnat un pact de securitate pe 10 ani cu Ucraina și își intensifică ajutorul militar

Finlanda a semnat miercuri un pact de securitate pe 10 ani cu Ucraina și îi va trimite acesteia un ajutor militar suplimentar de 188 de milioane de euro (203 milioane de dolari), a declarat președintele finlandez Alexander Stubb, după ce s-a întâlnit cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski la Kiev, transmite Reuters.



Acordul acoperă cooperarea în domeniul securității și sprijinul pe termen lung, inclusiv susținerea apărării și securității Ucrainei împotriva invaziei Rusiei de acum doi ani și pentru reformele și reconstrucția Ucrainei, a declarat biroul lui Stubb.

UPDATE 15:50 Autoritățile ruse se pregătesc să mobilizeze încă 300.000 de soldați până pe 1 iunie, a declarat președintele Volodimir Zelenski la Kiev, în timpul unei conferințe de presă comune cu omologul său finlandez, Alexander Stubb, transmite The Kyiv Independent.

„Pot spune că Rusia se pregătește să mobilizeze 300.000 de soldați suplimentari până la 1 iunie”, a declarat Zelenski.

Putin a semnat un decret la 31 martie pentru a înrola 150.000 de cetățeni în cadrul campaniei de recrutare de primăvară care are loc în mod regulat. Potrivit Ministerului britanic al Apărării, Rusia recrutează probabil în jur de 30.000 de persoane pe lună pentru a contribui la întărirea efortului său de război.

Ucraina analizează, de asemenea, modalități de a mobiliza mai multe trupe, iar un proiect de lege actualizat privind mobilizarea este în curs de examinare în parlament.

UPDATE 15:20 Guvernul leton a aprobat pachet de ajutor pentru Ucraina în valoare de 9,6 milioane de euro. Declarația a fost făcută de Olena Kondratiuk, deputată în Rada Supremă a Ucrainei, notează presa ucraineană.

Potrivit acesteia, pachetul include 5,3 milioane de euro pentru reconstrucția Ucrainei și 4,3 milioane de euro pentru sprijinirea Forțelor Armate ale Ucrainei prin intermediul Facilității Europene pentru Pace.

Ministrul leton de externe Krisjanis Karins a spus anterior că activele rusești înghețate în Occident ar trebui să fie folosite nu doar pentru reconstrucția Ucrainei, ci și pentru achiziționarea de arme pentru Ucraina.

UPDATE 15:16 „Ucraina va deveni membră a NATO. Este o chestiune de „când”, nu de „dacă””. Declarația a fost făcută de secretarul general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) Jens Stoltenberg miercuri, 3 aprilie, la începutul reuniunii miniștrilor de externe din cadrul NATO, care adună oficialii la Bruxelles pentru două zile.

Potrivit secretarului general al NATO, Ucraina are „nevoi urgente”,iar orice întârziere în furnizarea de sprijin are consecințe pe câmpul de luptă, „chiar în acest moment”.

Astfel, Jens Stoltenberg a afirmat că țările aliate „trebuie să schimbe dinamica sprijinului”.

UPADTE 13:20 Doar în luna martie, forțele ruse au lansat asupra Ucrainei peste 400 de rachete de diferite tipuri, 600 de drone „Shahed” și peste 3 000 de bombe aeriene ghidate. Declarația a fost făcut de președintele Volodimir Zelenski, care a spus că „această teroare face ravagii în orașele și satele din Ucraina, iar Rusia este deosebit de necruțătoare în bombardarea zonelor de frontieră”.

