LIVE TEXT Șeful AIEA anunță că se întoarce la Kiev după ce a discutat cu Putin despre „securitatea nucleară”. Război în Ucraina, ziua 231

Sunt 231 de zile de război în Ucraina. Trupele ruse au bombardat noaptea trecută raionul Nikopol din regiunea Dnepropetrovsk. Autoritățile locale susțin că raionul Nikopol a fost atacat din sistemele „Grad” și artilerie grea. A fost grav rănită o fetiță de șase ani. Rușii au tras aproximativ șapte rachete S-300 asupra regiunii Zaporojie: nu au fost înregistrate victime. SUA a livrat Ucrainei patru lansatoare multiple de rachete HIMARS, a anunțat ministrul ucrainean al Apărării.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, în primele ore ale zilei de 24 februarie, începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina. Pe 30 septembrie, liderul de la Kremlin a anunțat anexarea ilegală a teritoriilor ocupate din Ucraina, după „referendumurile” criticate de comunitatea internațională, pe care rușii le-au organizat în perioada 23 – 27 septembrie în Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson. Consiliul Europei a condamnat anexarea ilegală a acestor teritorii menționând că „Crimeea, Herson, Zaporojie, Donețk și Lugansk sunt Ucraina”.

În noaptea de duminică spre luni, 9 octombrie – 10 octombrie, forțele ruse au reluat atacurile masive asupra mai multor regiuni din Ucraina. Autoritățile ucrainene au raportat explozii puternice în Kiev, Zaporojie, Dnipro, Hmelnîțkîi, Jîtomîr, Ternopil, Lvov, Harkov, Odesa, Ivano-Frankivsk, Poltava, Nikolaev, Vinnița și Sumî.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. Miercuri, 12 octombrie:

UPDATE 22:00 Rafael Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), se întoarce în capitala ucraineană Kiev, după ce s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin, la Sankt Petersburg, unde cei doi au discutat probleme legate de „securitatea nucleară”.

„Așa cum am convenit cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, după întâlnirile mele de la Sankt Petersburg mă întorc la Kiev. Lucrările privind crearea unei zone de protecție a securității nucleare și a siguranței în jurul centralei nucleare de la Zaporojie continuă”, a spus el într-o postare pe Twitter.

Grossi a subliniat în ultimele săptămâni necesitatea stringentă de a crea o zonă de protecție în jurul celei mai mari centrale nucleare din Europa – centrala de la Zaporojie – care a fost supusă unor bombardamente frecvente în ultimele luni.

As agreed with 🇺🇦 President @ZelenskyyUa, after my meetings in St Petersburg I am coming back to Kyiv. The work on the establishment of a nuclear safety & security protection zone around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant continues. pic.twitter.com/JKuAtN8O7E — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 12, 2022

UPDATE 20:58 Peste 70 de persoane au fost ucise și alte sute de persoane au fost rănite în urma atacurilor cu rachete rusești asupra orașului Zaporojie în ultimele două săptămâni. O declarație în acest sens a fost făcută de președintele administrației militare regionale din Zaporojie, Oleksandr Staruh.

„Clădirile cu mai multe etaje au fost distruse, obiectele de infrastructură au fost distruse și deteriorate. Acestea sunt atacuri barbare (…)”, a declarat Staruh.

El a spus că toate rachetele care au lovit orașul Zaporojie au fost muniții ghidate de înaltă precizie.

UPDATE 18:59 Olanda va furniza Ucrainei rachete pentru ca țara să-și consolideze și mai mult apărarea antiaeriană și antirachetă. Sprijinul militar, în valoare de peste 15 milioane de euro, vine după ce Rusia a reluat atacurile masive asupra regiunilor ucrainene, scrie novosti.dn.ua.

„Aceste atacuri întăresc convingerea Guvernului că nu se poate răspunde la ele decât cu un sprijin neclintit pentru Ucraina și poporul său. De asemenea, am subliniat în timpul consultărilor directe cu ministrul ucrainean al apărării că Olanda, la fel ca și partenerii noștri, nu se va lăsa intimidată de Rusia și va continua să sprijine Ucraina”, a declarat ministrul apărării din Olanda, Kaisa Ollongren.

Ministerul a precizat că Ollongren va participa mâine la o reuniune a miniștrilor apărării din NATO, unde va sublinia, de asemenea, necesitatea și urgența sprijinului militar.

UPDATE 16:45 Germania va livra Ucrainei, în următoarele săptămâni, un nou lot de armament: sisteme de rachete cu lansare multiplă Mars II (MLRS) și obuziere PzH 2000, anunță Ministerul Apărării din Germania.

Meeting of Ramstein-Format at a special time: 🇷🇺 missile attacks & partial mobilisation, sham referenda, 🇺🇦 counter-offensive. We coordinate our ongoing support. In the next few weeks, more #PzH2000 and #MARSII will be handed over to #Ukraine. pic.twitter.com/uW7B5GEiKA — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) October 12, 2022

Germania a confirmat, de asemenea, informația revistei Spiegel că cel mai recent sistem german de apărare antiaeriană IRIS-T a fost deja livrat Ucrainei.

UPDATE 15:10 Furnizarea de sisteme de apărare antiaeriană Ucrainei este „prioritară” pentru statele membre ale NATO, întrucât ucrainenii au „o nevoie urgentă” de aceste sisteme pentru a face față bombardamentelor ruse, a afirmat miercuri secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, transmite Reuters.

„Unii aliați au livrat astfel de sisteme de apărare, dar ucrainenii au nevoie de mai mult. Ei au nevoie de diferite tipuri de apărare aeriană – cu rază scurtă, cu rază lungă, sisteme contra rachetelor balistice, rachete de croazieră, drone. Diferite sisteme pentru diferite sarcini”, a explicat Stoltenberg înaintea unei reuniuni a miniștrilor apărării din țările membre ale NATO, la Bruxelles.

Germania a furnizat un sistem Iris-Ts, iar Statele Unite sistemul defensiv NASAMS.

UPDATE 13:33 Trupele ruse au lovit din nou regiunea Dnipropetrovsk, a declarat șeful regiunii, Valentin Reznicenko. Potrivit acestuia, pentru a treia zi consecutiv rușii lansează asupra infrastructurii energetice.

„Dimineața, rușii au lovit infrastructura energetică din raionul Kamensk. A izbucnit un incendiu puternic și sunt distrugeri”, a scris Reznichenko, îndemnând locuitorii din regiune să economisească energie electrică.

UPDATE 12:56 În această dimineață, rușii au bombardat o piață din Avdeevka, regiunea Donețk. Potrivit informațiilor preliminare, 7 persoane au fost ucise și 8 au fost rănite, anunță șeful adjunct al Biroului Președintelui Ucrainei, Kirill Timoșenko.

Imagini care pot afecta emoțional.

UPDATE 11:40 Încă două sisteme de apărare aeriană NASAMS vor fi trimise în Ucraina în viitorul apropiat, a anunțat John Kirby, membru al Consiliului de Securitate Națională al SUA potrivit Unian.

UPDATE 11:20 Forțele Armate ale Ucrainei au eliberat încă cinci localități din regiunea Herson, anunță Comandamentul Operațional „Sud”, scrie Unian.

Este vorba despre localitățile Novovasilievka, Novogrigorievka, Noua Kamenka, Trifonovka, Ciornoie.

UPDATE 11:04 Linia electrică recent restabilită care alimentează centrala nucleară Zaporojie din Ucraina, ocupată de Rusia, a fost din nou tăiată, ceea ce a forțat centrala să apeleze la generatoare diesel de urgență, a declarat miercuri Rafael Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Aromică, un organism de supraveghere al ONU.

„Echipa noastră de la centrala nucleară Zaporojie m-a informat în această dimineață că centrala și-a pierdut toată energia externă pentru a 2-a oară în cinci zile”, a declarat Grossi pe Twitter, reînnoind apelul său la crearea unei zone de protecție în jurul centralei pentru a preveni bombardamentele în apropierea instalației.

Our team at #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant informed me this morning that the plant has lost all of its external power for the 2nd time in five days. Its back-up diesel generators are now providing electricity for its nuclear safety and security functions. — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 12, 2022

UPDATE 9:46 Rusia a lovit aproximativ 30% din infrastructura energetică a Ucrainei în atacurile cu rachete efectuate luni şi marți, a anunțat ministrul ucrainean al energiei Herman Haluşcenko, informează miercuri Reuters.

Autoritățile de la Kiev le-au cerut marți civililor să nu utilizeze aparate electrocasnice, precum mașini de spălat, pentru a economisi energia electrică, după ce în jur de 300 de localități în regiunile Kiev, Liov, Sumî, Ternopil şi Hmelniţki au rămas fără curent electric din cauza bombardamentelor masive ruse, soldate cu cel puțin 25 de morți şi peste 100 de persoane rănite.

Ucraina anunțase luni că trebuie să-şi consolideze apărarea aeriană, în urma atacului intens cu rachete lansat în dimineața aceleiași zile de armata rusă asupra unor ținte din Kiev şi din regiunile Hmelniţki, Liov, Dnipro, Viniţa, Zaporojie, Sumî, Harkov, Ternopil şi Jitomir.

UPDATE 8:53 Autoritățile ucrainene susțin că Rusia a pierdut 63 380 de soldați în războiul din Ucraina.

Săptămâna trecută, ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, spunea că Rusia a pierdut în războiul din Ucraina 5 937 de soldați, iar 90% dintre răniți au revenit în serviciul militar. Cât despre pierderile Ucrainei, Șoigu spunea că acestea ar fi de 61 000 de morți și 49 000 de răniți.

Cu toate acestea, la 21 septembrie, președintele rus Vladimir Putin a anunțat despre mobilizarea parțială în Rusia. Ulterior, ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, a explicat că urmează să fie recrutați 300 de mii de rezerviști, cetățenii care au efectuat serviciul militar și au „experiență relevantă”.

UPDATE 7:59 Patru sisteme HIMARS, promise anterior de SUA, au ajuns în Ucraina, a anunțat marți seara ministrul ucrainean al Apărării Aleksei Reznikov.

„Au sosit încă patru HIMARS de la partenerii noștri din SUA! Sunt recunoscător lui Joe Biden, Lloyd Austin și poporului american. Este timp HIMARS: vremuri bune pentru ucraineni și vremuri rele pentru ocupanți”, a scris Reznikov pe Twitter.

UPDATE 7:45 Trupele ruse au bombardat noaptea trecută raionul Nikopol din regiunea Dnepropetrovsk. Șeful administrației militare a regiunii Valentin Reznicenko susține că raionul Nikopol a fost atacat din sistemele „Grad” și artilerie grea. A fost grav rănită o fetiță de șase ani.

„Peste o sută de obuze trase în pașnicul Nikopol! Unul a zburat direct la o casă privată. A rănit o fetiță de 6 ani și pe mama ei. Acestea și o altă femeie rănită în atac se află acum la spital.

Au fost avariate peste treizeci de clădiri înalte și case private, conducte de gaz și linii electrice. Două întreprinderi, două grădinițe, o școală, magazine și oficiul unei organizații de caritate au fost avariate”, a scris Reznicenko miercuri dimineața pe Telegram.

UPDATE 7:35 Noaptea, rușii au tras aproximativ șapte rachete S-300 spre orașul Zaporojie și spre teritoriile regiunii care se află sub controlul Kievului. Alexandr Starug, șeful administrației regionale din Zaporojie susține că nu au fost înregistrate victime.

Teritoriile regiunii Zaporojie sunt ocupate de trupele ruse din primele luni de război. În luna septembrie, Putin a semnat decretul privind anexarea ilegală a acestor teritorii la Rusia. Deocamdată nu este clar care teritorii ale regiunii au fost anexate la Rusia, în condițiile în care Moscova nu controlează întreaga regiune Zaporojie.

