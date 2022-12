LIVE TEXT Germania oferă 100 de milioane de euro pentru restabilirea infrastructurii energetice a Ucrainei. A 296-a zi de război în Ucraina

UPDATE 21:13 Germania contribuie cu 100 de milioane de euro la Fondul de sprijin energetic al Ucrainei, pentru achiziționarea de echipamente pentru restabilirea infrastructurii energetice afectate de bombardamentele rusești, scrie Ukrinform, cu referire la un anunț al ambasadei Germaniei în Ucraina.

„Un alt atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina a avut loc astăzi. Partenerii internaționali și Germania sunt alături de Ucraina în aceste momente dificile. Ministerul german al Economiei răspunde apelului prin furnizarea unei sume suplimentare de 100 de milioane de euro pentru Fondul de sprijin energetic pentru Ucraina al Comunității Energetice”, se arată în anunț.

Astfel, până la sfârșitul anului, Fondul de sprijin energetic pentru Ucraina va primi 130 de milioane de euro din partea Germaniei pentru nevoile urgente ale companiilor energetice ucrainene.

UPDATE 20:02 Legislatorii croați au respins vineri o propunere ca țara balcanică să se alăture unei misiuni UE de sprijinire a armatei ucrainene, după ore de dezbateri aprinse care au reflectat diviziunile profunde dintre premier și președintele țării, scrie Reuters.

Astfel, deputații au respins propunerea care ar fi inclus permisiunea ca până la 100 de soldați ucraineni să fie antrenați în Croația în următorii doi ani. Din cei 107 care au votat în parlamentul croat, format din 151 de locuri, 97 au susținut-o. Zece au votat împotrivă.

Ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina începută în februarie, Uniunea Europeană a convenit în octombrie să înființeze Misiunea de asistență militară în sprijinul Ucrainei (EUMAM Ucraina) și a numit un general polonez pentru a conduce antrenamentele care vor avea loc în cea mai mare parte în Polonia.

UPDATE 19:40 Uniunea Europeană a convenit vineri, 16 decembrie, asupra celui de-al nouălea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Potrivit Consiliului European, noul pachet de sancțiuni se concentrează pe controlul exporturilor, pe finanțe și mass-media, acestea fiind o serie de măsuri menite „să lovească economia Rusiei și capacitatea acesteia de a-și continua agresiunea asupra Ucrainei”.

Astfel, în al nouălea pachet de sancțiuni UE anunță despre inițierea procedurii de suspendare a licențelor de difuzare în Europa a canalelor rusești de televiziune NTV/NTV Mir, Russia-1, REN-TV și Pervîi Canal, care sunt afiliate Kremlinului.

„Aceste canale se află sub controlul permanent, direct sau indirect, al conducerii Federației Ruse și au fost utilizate de aceasta pentru acțiunile sale continue și concertate de dezinformare și propagandă de război, care legitimează agresiunea Rusiei și subminează sprijinul pentru Ucraina.

De asemenea, prin al nouălea pachet de sancțiuni se impun noi controale și restricții la exportul de produse și tehnologii cu dublă utilizare, precum și de produse și tehnologii care pot contribui la consolidarea tehnologică a sectorului de apărare și securitate al Rusiei. Potrivit Consiliului European, este vorba despre motoare de drone, echipamente de camuflaj, echipamente chimice/biologice suplimentare, agenți pentru combaterea dezordinii publice și componente electronice suplimentare ale sistemelor militare ruse găsite pe câmpul de luptă.

A fost extinsă și o interdicție care vizează investițiile în proiecte din Rusia pentru a include și sectorul minier, cu anumite excepții pentru materiile prime considerate critice pentru economia UE. Totodată, potrivit deciziei UE, de astăzi cetățenii Uniunii Europene nu mai au voie să dețină vreo funcție în toate companiile rusești deținute de stat sau de persoane, entități sau organisme localizate în Rusia.

UPDATE 19:14 Administrația președintelui american Joe Biden a condamnat ultimul atac masiv cu rachete al Rusiei asupra Ucrainei, care a vizat în principal infrastructura civilă, și a promis că noul pachet de ajutor pentru forțele armate ale Ucrainei va include echipamente de apărare aeriană. Anunțul a fost făcut vineri, 16 decembrie, de coordonatorul Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, John Kirby, potrivit CNN.

Kirby a declarat că Rusia „încearcă din nou să bage frica în inimile poporului ucrainean și să le îngreuneze și mai mult situația, având în vedere că a sosit iarna”. El a condamnat acțiunile Rusiei, subliniind că rachetele au lovit „în principal infrastructura civilă”.

Oficialul administrației a declarat că Statele Unite pregătesc un nou pachet de asistență de securitate pentru Ucraina, adăugând că acesta va include echipamente de apărare aeriană. El a subliniat că SUA se află în contact permanent cu partea ucraineană pentru a determina nevoile actuale ale țării.

UPDATE 18:23 Numărul persoanelor rănite în urma unui atac cu rachete asupra orașului Krivoi Rog a crescut la 12, iar două persoane au fost ucise, anunță șeful administrației militare, Aleksandr Vilkul.

„O instalație de infrastructură energetică din Krivoi Rog a fost complet distrusă. Există o lovitură într-o clădire rezidențială. Acum sunt 12 locuitori răniți, inclusiv patru copii (un băiat și o fată de 3 ani și un băiat și o fată de 7 ani). Trei dintre răniți sunt în stare gravă, inclusiv un copil. Două persoane au murit”, anunță autoritățile.

Ulterior, un reprezentant al autorităților din oraș a declarat că 13 persoane au fost rănite în Krivoi Rog ca urmare a unei lovituri cu rachetă asupra unei clădiri rezidențiale.

UPDATE 17:15 Oficialii ucraineni spun că orașul sudic Kryvyi Rih a fost printre cele mai afectate de ultimul val de atacuri cu rachete rusești.

Oleksandr Vilkul, șeful administrației militare a orașului Kryvyi Rih, a anunțat că cel puțin două persoane au murit, iar opt persoane sunt rănite, inclusiv patru copii.

„Doi dintre răniți sunt în stare gravă. Instalația de infrastructură energetică a fost complet distrusă

O rachetă a lovit o clădire de apartamente”, a afirmat Vilkul.

Lovitura a afectat, de asemenea, 596 de persoane care se aflau în minele din regiune, iar lucrările de salvare continuă și acolo, 246 de persoane fiind scoase la suprafață până în prezent.

Au fost instituite întreruperi de urgență ale energiei electrice. „Apa este furnizată în oraș parțial prin generatoare. Sistemul de furnizare a gazului este complet susținut de generatoare”, la fel ca și spitalele din zonă, a spus el. „Jumătate din stațiile de bază de comunicații mobile sunt deja conectate. A doua jumătate funcționează cu ajutorul generatoarelor”.

UPDATE 15:55 Ministrul ucrainean al Energiei, Herman Halushchenko, a declarat că „9 instalații de generare a energiei” au fost avariate în atacurile de vineri. El nu a precizat care sunt aceste locații.

Ministrul a spus că substațiile au fost avariate și, ca urmare, acest lucru a dus la „restricții de producție de electricitate la instalațiile de generare a energiei nucleare”.

Situația energiei electrice în Harkiv „va fi dificilă”, a continuat el. Orașul din nord-estul țării a rămas complet fără energie electrică, a precizat anterior primarul Ihor Terekhov pe Telegram.

Halușcenko a notat în mesajul său că „alimentarea cu energie electrică este imposibilă pentru 50% dintre clienți”.

Acest mesaj vine în contextul în care furnizorul public de energie din Ucraina, Ukrenergo, a declarat că și-a activat „starea de urgență”, în urma valului de atacuri rusești de vineri.

Ukrenergo a precizat că țintele au inclus „centrale termice, centrale hidroelectrice și substații ale rețelelor principale de 330-750 kV”.

UPDATE 14:00 Un avion Ilyushin-76 A50U și aeronave MiG-31K au fost văzute pe „cerul Belarusului” în timpul atacurilor aeriene de vineri din Ucraina, au declarat Forțele Armate ale Ucrainei.

MiG-31K este capabil să transporte o rachetă „Kinzal”. Racheta este hipersonică și, prin urmare, dificil de interceptat. Cu toate acestea, în declarație nu este clar dacă „Kinzal” a fost folosită în timpul atacurilor.

Forțele armate ucrainene au sugerat că atacurile, în general, au fost „deosebite”, având în vedere că rachetele nu au fost lansate doar din Marea Caspică, ci „și din regiunea Saratov, în zona Engels, unde sunt bazate bombardierele strategice purtătoare de rachete Tu-95MS”.

În plus, au fost folosite 27 de S-300, se precizează în comunicat.

Săptămâna trecută a avut loc o explozie la baza aeriană Engels din interiorul Federației Ruse. Atacul a fost pus de ruși pe seama ucrainenilor. Ucraina nu a recunoscut niciodată că a comis atacul.

La începutul acestei săptămâni, Belarus a anunțat exerciții militare rapide în întreaga țară, iar președintele Vladimir Putin urmează să se întâlnească săptămâna viitoare cu președintele belarus Aleksander Lukașenko.

UPDATE 11:55 Armata rusă a tras peste 60 de rachete pe teritoriul Ucrainei în timpul bombardamentului masiv de pe 16 decembrie, potrivit purtătorului de cuvânt al Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Yuriy Ignat.

„Se știe că peste 60 de rachete au survolat teritoriul Ucrainei. Rachetele Kh-555 și Kh-101 sunt lansate în mod tradițional de la aeronavele Tu-95”, a spus el.

În plus, au fost înregistrate lansarea rachetelor „Caliber” din Marea Neagră, precum și lansarea rachetelor S-300.

Ignat a raportat și despre funcționarea bombardierelor Tu-22 M3, care lansează rachete Kh-22.

UPDATE 09:20 Mai multe explozii au fost auzite la Kiev în dimineața zilei de 16 decembrie în timpul unui raid aerian de amploare, scrie presa ucraineană.

Potrivit localnicilor, cel puțin trei explozii au fost auzite în mai multe cartiere din Kiev în cursul dimineții. Preliminar, sistemul de apărare aeriană funcționa deasupra capitalei.

„Apărarea aeriană operează în regiune. Inamicul atacă masiv Ucraina. Pericolul este sporit. Suntem în adăposturi. Nu fotografiem nimic și nici nu postăm nimic în rețea”, a scris Oleksii Kuleba, șeful administrației regionale militare din Kiev.

UPDATE 08:00 Liderii Uniunii Europene au încheiat ultimul summit din 2022 cu un acord de finanțare de 18 miliarde de euro pentru Ucraina în anul următor și cu sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei, în timp ce UE se pregătea, de asemenea, să plafoneze prețurile la gazele naturale și să susțină industria sa.

Polonia și-a retras obiecțiile de ultim moment față de un impozit minim global pe profit, deblocând un pachet de acorduri legate între ele care include împrumutul pentru Ucraina, unde războiul face ravagii de când Rusia a lansat în februarie o invazie pe care Moscova o numește „operațiune militară specială”.

În timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a prezis că lunile care vor urma vor fi și mai grele decât a fost deja războiul pentru țara sa, cancelarul german Olaf Scholz a promis mai mult ajutor.

„Determinarea noastră comună de a sprijini Ucraina din punct de vedere politic, financiar, militar și în domeniul umanitar atât timp cât va fi necesar rămâne neîntreruptă”, a declarat Scholz după discuțiile dintre cei 27 de lideri naționali ai UE de la Bruxelles.

Liderii UE au convenit, de asemenea, asupra unui al nouălea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, care prevede, printre altele, includerea pe lista neagră a încă aproape 200 de persoane și interzicerea investițiilor în industria minieră din Rusia.

